لولا المقاومة لما حصل لبنان على ثروته الغازية..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

نحن في زمان قذر ونتن باتت السيطرة به لقوى الشر والظلام، بحيث أصبح الإنسان الشريف والمناضل حال نبي لوط ع والرهط القليل الذين يتبعونه، بحيث قوم لوط يتنجسون من لوط ع وأصحابه بالقول أنهم أناس يتطهرون، أصبح الشريف خائن وأصبح الخائن والعميل والساعي شريف ومناضل، صدق رسول الله ص عندما قال، يُوشِكُ أن تَدَاعَى عليكم الأممُ من كلِّ أُفُقٍ ، كما تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إلى قَصْعَتِها ، قيل : يا رسولَ اللهِ ! فمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ ؟ قال لا ، ولكنكم غُثاءٌ كغُثاءِ السَّيْلِ ، يُجْعَلُ الْوَهَنُ في قلوبِكم ، ويُنْزَعُ الرُّعْبُ من قلوبِ عَدُوِّكم ؛ لِحُبِّكُمُ الدنيا وكَرَاهِيَتِكُم الموتَ

الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 8183 | خلاصة حكم المحدث : صحيح.

نعم مانراه على أرض الواقع مصداق عملي لحديث رسول الله ص، وايضا رسول الله ص والإمام علي ع تحدثوا كثيرا عن واقعنا الحالي المؤلم، منها حديث الرويبضة، وهذا الحديث الجميل والرائع ورد في عدد من كتب الحديث السنية قبل الشيعية عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.

شر البلية مايضحك ياإلهي كم عدد التوافه عندنا في عالمنا العربي والإسلامي من قطعان الحكام والقادة العرب الذين اوصلتهم دول الاستعمار للتسلط على رقاب شعوب العرب والمسلمين، كم عندنا توافه من ساسة الصدفة الذين جلبوا لنا العار والقهر حتى في مكوننا الشيعي العراقي الذين شاركوا فلول البعث وهابي بسفك دمائنا بسبب التنافر والخلافات الشخصية ووجهات النظر التي تؤدي الى انشاق أحزاب……الخ وتزيد من حالة التشرذم.

كم لدى أمة العرب ابواق اعلامية من فصيلة التوافه الذين يشوهون سمعة كل شريف ومناضل، قبل أكثر من عقدين من الزمان تم الإعلان عن وجود ثروات غازية وبترولية في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ابتدأ اكتشاف الغاز في مياه مصر ومن ثم تم اكتشاف حقول غازية أمام سواحل فلسطين عام ١٩٤٨ وسواحل غزة وسواحل لبنان وسوريا وتركيا، تناقلت التصريحات لخبراء البترول والغاز ان لبنان يملك خزين غازي هائل ويقع الكثير منها في حدود لبنان الجنوبية مع اسرائيل، حاولت اسرائيل ضم حقول غازية تقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، لكن تهديدات المقاومة الشيعية اللبنانية كان لها أثر كبير في جعل الساسة الاسرائيليين يفكرون في وجود حلول مرضية الى لبنان واسرائيل بل وعدم الدخول بصراعات مع لبنان والقبول بالمطالب اللبنانية في ترسيم الحدود، قبل عدة ايام وصلت مسودة الموافقة الإسرائيلية في ترسيم الحدود البحرية التي تضمن حقوق الشعب اللبناني في الحصول على ثروته الغازية والبترولية، لبنان ليس للشيعة فقط وإنما لكل مكونات الشعب اللبناني، والرئاسات في لبنان مقسمة لكل المكونات من يوقع الاتفاق رئيس الجمهورية المسيحي الماروني ورئيس الحكومة المسلم السني، الموقعين ليسوا شيعة انما رئيس جمهورية مسيحي ماروني ورئيس الوزراء مسلم سني، المقاومة اللبنانية تعمل ضمن الدولة اللبنانية، ولولا سلاح المقاومة اللبنانية الشيعية لما حصل لبنان على كامل حدوده في المياه الإقليمية اللبنانية، قبول المقاومة بحصول الشعب اللبناني على ثرواته البترولية والغازية عامل إيجابي يفترض ان يحترم هذا الموقف الداعم لسيادة الدولة اللبنانية على ثروات لبنان البترولية والغازية، هذا الموقف قابله المرتبطين في المشاريع الاستعمارية ومن المطبعين الاذلاء في الافتراء والكذب وتزييف الحقائق، أحد رؤوس النفاق يعمل في قناة الجزيرة، شقيقته تعمل قاضية في المحاكم الاسرائيلية، شقيقه مطرب يحي حفلات في اسرائيل ويحمل الجنسية الاسرائيلية، عمل في قناة بي بي سي العربية وارسلوه للعمل بقناة الجزيرة لتنفيذ مشاريع التطبيع، هذا التافه انزعج من حكمة المقاومة اللبنانية الشيعية في دعم سيادة الدولة اللبنانية، نشر عدة تغريدات تهريج في تويتر ومعه آلاف من العربان من رؤوس الحركات الوهابية الاخوانية من عصابات الذبح والقتل في سوريا وليبيا وتونس وغرب العراق والجزيرة العربية يطبلون له، من إحدى تغريدات هذا التافه فاقد شرف الاختلاف والخصومة، يقول هذا السفيه، ‏التواصل مع اسرا. ئيل حرام حرام بالنسبة لحسن نصرالله وهو تطبيع مرفوض، أما ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل وتقاسم حقول الغاز البحرية مع اسرا.ئيل بإشراف حزب الله حلال زلال وعمل وطني شريف يا رجالة.

انتهى هراء هذا السفيه وبدأت حملات التعليقات من قطعان الوهابية الذين يشعرون بعقدة العار بسبب تطبيع حكوماتهم ورجال دينهم المجاني واصبحوا أضحوكة لكل الشرفاء، رغم أن الشرفاء بزماننا هذا هم اقلية، قالوا

‌‎ترسيم الحدود يعني اعتراف باسرا.ئيل، هؤلاء يحاولون اتباع أساليب الخداع ترسيم الحدود البحرية يختلف عن ترسيم الحدود البرية، مضاف لذلك الإعلام الاسراىيلية ترفرف بسماء القاهرة وعمان والبحرين والامارات والمغرب ومضاف لذلك العلاقات السعودية الاسراىيلية علاقات اخوية، فلماذا كل هذا الكذب والنفاق والتدليس اذا كان هناك عار بالترسيم او في فتح علاقات مع اسرائيل فلوموا دولكم المطبعة، شاهدنا كيف نتنياهو زار جرحى العصابات الوهابية التكفيرية السوريين وقدم لهم الدعم المالي والدعم العسكري، كيف يمكن الى لبنان استخراج الغاز بدون ترسيم الحدود، هناك حقيقة البحث عن الغاز على الحدود والشركات المستثمرة تحتاج الى الامن والاستقرار للقيام بذالك، وهناك حقيقة قبول العرب وبقرار من الجامعة العربية في حل الدولتين هو

‌‌‎اصلا مبدأ حل الدولتين تطبيع و اعتراف باسرائيل، وهناك حقيقة لبنان هي ‌‎الدولة العربية الوحيدة التي تشارك اسرائيل في الحدود ولم تستولي إسرائيل على جزء من أراضيها، أقول إلى هذا المنافق التافه الناشر والداعم لمشروع التطبيع، اقول له هجمومك على قائد المقاومة اللبنانية

وتترك آل سعود وال نهيان وال خليفة والذين يشترون السلاح بمئات المليارات وغيرهم من جيوش العرب والملوك أصحاب الأنواط والنياشين من الشركات الإسرائيلية والغربية يعتبر ازدواجية ودليل على خنوع هذا الكذاب ويكشف انه صعلوك وليس شجاع في طرحه ولو كان شجاع لهاجم حكام الخليج و الحركات الاخوانية الوهابية المطبعة.

‌‎قضية الحصول على الحقوق يبقى التعامل معها هذا حق، وبلا شك لولا المقاومة لما حصل لبنان على حقوقه في استثمار ثروته الغازية، اقول إلى هذا التافه هل تجرأ الحديث عن الرئيس طيب أردوغان، اتذكر مرة واحدة حاول نقد أردوغان كل متابعيه في تويتر تبين كلهم من أنصار أردوغان هجموا عليه ورغم أنفه اعتذر إليهم هذا الجبان، هل يجرؤ هذا الطفيلي أن ينتقد أمير قطر ودولته بالطبع لا تستطيع وإذا تجرأ على فعلها يتم طرده ويصبح من البطالين والشحاتين ويتساقط شعر رأسه الذي زرعه ويعود إلى عصر عندما كان أصلع، بل اليوم شاهدت تصريحات إلى نتنياهو حمل رئيس الوزراء الصهيوني الحالي مسؤولية حصول لبنان على ١٥٠٠كم بحري تحتوي على حقول غاز، تصوروا نتنياهو بطرحه اشرف وأصدق من طرح هذا المنافق الكبير الكذاب الاشر الذي يعمل بقناة الجزيرة ناشرة الكراهية والكذب.

أقول إلى هذا التافه، ‌‎ماذا لو تم اتفاق ترسيم الحدود وتقاسم حقول الغاز البحرية بين لبنان وإسرائيل ‎بدون مباركة حزب الله للدولة اللبنانية وقام حزب الله بعرقلة الاتفاق حينها سيكون رأي هذا التافه ومعه فيالق المرتزقة من الإعلاميين الدجالين بالقول ان حزب الله يقود لبنان الى الهلاك بتعليمات من ايران….. الخ من هذه العناوين

للأسف، هناك حقيقة هذا التافه لديه موقف مسبق من بغض المقاومة اللبنانية لاسترضاء الجهات التي يعمل بها.

‏عندما يدافع شخص عن أرضه وعن ثروات شعبه وهو حق شرعي رأسا يتهمه كثيرون من عديمي الضمير والشرف بالتطرف، لكنهم في الوقت نفسه يدافعون عن اسيادهم المطبعين وعن الشاذين ويعتبرون ذلك أنهم أصحاب حق طبيعي، الحديث كثير، رحم الله الكاتب الكويتي أحمد الربعي كتب مقال عام ٢٠٠٦ وأثنى به على شخصي قال يبذل جهود كبيرة في الرد على فيالق اعلامية بعثية تكفيرية مدربة من خلال امكانيته الشخصية، رحم الله أحمد الربعي انصفني وشكرني اكثر مليون مرة من الفئات العراقية التي نلتقي بها بالمذهب والتقاليد والاعراف والمظلومية من نظام البعث الساقط،، هؤلاء يفكرون بمصلحة اعوانهم واحزابهم على حساب الغالبية لاحقة من فقراء شيعة العراق، يريدون شخص خانع لهم يسبح ويقدس في أسماؤهم، شيعة العراق مكون كبير يضم المتحزب الإسلامي والمتدين الذي يتبع المرجعية العامة، والمستقلين، والأشخاص أصحاب أصحاب فكر يساري يعتزون بهويتي القومية العربية والدينية الإسلامية والتي تتبع أرقى مدرسة إسلامية وهي مدرسة ال محمد الائمة الكرام عليهم أفضل التحية والسلام.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

3/10/2022

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