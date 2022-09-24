ما الفرق بين مهسا أميني  وشرين ابو عاقلة كليهما بدون حجاب..؟!

هشام عبد القادر ||

لقد. تم قتل الصحفية الإعلامية شرين ابو عاقلة أمام مرئ ومسمع العالم برصاص المحتل الصهيوني ..ولم يكن هناك أي صدى ولا إحراق العلم الصهيوني ولا تنديدات ولا اي مظاهرات دامية ومدمرة مثلما يحصل في إيران الدولة الإسلامية...

تعتبر هذه المظاهرات نوع من أنواع الإنقلاب السياسي بثوب وقميص مهسا اميني...إن كان هناك كما يقولوا تم قتلها من قبل شرطة الإخلاق فشأن السلطة الإيرانية أن تعاقب الشرطة كما هو وارد حسب القضاء والقانون الإيراني ..ولكن الإعلام للعدوا الأمريكي واتباعه يروجون لإحداث قلاقل في إيران وهذا المخطط لم يأتي فجأة إنما الحصار على إيران سبب ايضا تضييف على الشعب الإيراني وفتح ثغرات للتظاهرات .

نرسل رسالتنا للشعب الإيراني إذا كان الحجاب هو سبب تظاهركم فماذا عملتم للإعلامية شرين ابو عاقلة فقد قتلوها وهي بدون حجاب ولم تضجوا ضجتكم ...سوى في إيران او غير إيران ولكن السبب الرئيسي لهذه التظاهرات هو إنقلاب سياسي بسعي دول الخليج وامريكا وبني صهيون...ومن حالفهم...

ونختم القول ستنتصر إيران رغم انف الحاقدين لإنها الدولة الوحيدة التي تنصر المظلومين بكل مكان وبكل بقاع الأرض..

والحمد لله رب العالمين..

ما يهّمْ امريكا ليس مصلحة الكرد ،في العراق وفي سوريا ، و ليس مصلحة العراق و سوريا ، وانما مصلحتها واسرائيل و ربح شركاتها العسكريّة والنفطيّة .

وما يهّمْ امريكا ايضاً بأن لا يتوقف ضخ النفط الى تركيا من اقليم كردستان ، لانّّ ذلك سيدفع تركيا الى اللجوء الى النفط الايراني و الروسي .

امريكا للاسف تسرق و تتاجر بالنفط سياسياً و مالياً وعلى حساب سيادة ومصالح الدول ، وحالة سوريا و العراق خير شاهد .

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