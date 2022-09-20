إياد الإمارة ||

مقدم برامج عراقي في إحدى الفضائيات العراقية يقول: تاخذه العزة بنفسه!

وهو يقصد "العزة بالأثم" ويكرر الكلام أكثر من مرة في مشهد مضحك للغاية..

معقولة هاي ثقافة مقدمي البرامج تالي وقت؟

وشدعوة منطين هاي الأهمية لمقدمين برامج شبه أميين لبرامج هابطة جداً؟

زين وهاي شغلة الصياح والعياط لحد گطع النفس!

هواي عيب..

بس تدرون ليش؟

السبب واضح

وهو غياب نموذج القدوة الحقيقي من المجتمع..

لا بالدين ولا بالسياسة ولا بالثقافة!

يعني معقولة مجتمع يحترم نفسه يقبل بمعتوه مثل أنور الحمداني؟

لو شعيط ومعيط وجرار الخيط؟

معقولة يتصدر الواجهة الإجتماعية واحد لقبه عگروگة وواحد لقبه الوصخ؟

اخوان بدون زعل هذا واقع الحال..

بعدين اكو مشكلة ثانية هي سيطرة مواقع التواصل الإجتماعي على المجتمع بما فيها من غث و"غثيث"..

صفحة على موقع تواصل إجتماعي يديرها شاذ ومنحرف و "زايعته الدنيا" يحرك مجتمع ويحرگه، ويكون تأثيره أكبر من تأثير منبر وحلقة حزبية وووو..!

هذا واقع حال لو أنا جاي أبالغ؟

المشكلة يا جماعة الخير مو بالناس

الناس الفقرة..

ابداً..

المشكلة بالقائد الآمر ولا عاب لسان الجواهري من راد يعاتب، لا عاتب الخائن ولا عاتب الشعب الذي "يعطي الدماء بإيماء القائد الآمر"

ولكن عاتب "النفر الواسط" القعيد الذي "يكره سعي الجموع للخير كالمرأة العاقر"..

المشكلة بذولة مو بغيرهم.

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