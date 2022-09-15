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انتبه..!


اسعد عبدالله عبدعلي ||

 

🔰 نشطت الجيوش الالكترونية في نشر فيدويات مثيرة بهدف تسقيط زيارة الاربعين,

🔰 فعملت على استخدام مقاطع فيدوية قديمة لبعض المنشدين الحسنيين, ذات محتوى قد يفهم بشكل متسرع, ويثير يغضب اطراف اسلامية اخرى, في توقيت حرج في ذروة ايام زيارة الاربعين, وعبر تطبيق التك توك والانستغرام وتوتير والفيسبوك, بنفس الوقت ومن خلال منصات وهمية, خصوصا ان جمهور العالم الافتراضي بالملايين,

🔰 مما احدث صراع ونقاشات حادة, وردود افعال مستعجلة من كيانات دينية محلية, وصلت الى حد التكفير ودعوات للعنف.

👈 هنا يجب على كل انسان واعي تعرية هذه الهجمة, وشرح الغرض من نشر الفيديو, وان هنالك ايدي شيطانية تترصد بالعراقيين, وتحاول اعادة العنف والصراعات, وليس هدفهم تاريخي او ديني او اخلاقي,

👈 ان الجيوش شيطانية تابعة تماما للدولار, فلا يهمها حتى لو احترق كل العراق, لذلك على الانسان الواعي ان يقف عند هكذا منشورات, ويقدم تبليغ عنها كي لا تنتشر, وينصح بعدم ترديد ما ينشره جيوش الشيطان الكترونية, لكي لا تتسع دائرة الفوضى, ويتحقق الهدف الخفي من وراء هذا النشر.

 

 

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