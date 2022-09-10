ملكة بريطانيا الثانية ستأتي الملكة الثالثة توارث الملوك...

هشام عبد القادر ||

توفت الملكة إليزابيت الثانية معناها هناك ملكة ثالثة نفس ما توارثتها ملوك بني أمية ثم ملوك بني العباس وملوك ال سعود هذا النظام الملكي يتسلسل بالأرقام ولكن ما نريد نقوله تسلسل ارقام الحق ليس له نهاية أما تسلسل ارقام الملوك فهي في زوال.

اسوء ما عملت بريطانيا هي اولا ساعدة بني صهيون على إحتلال فلسطين وثانيا زرعت النظام الملكي السعودي المتوارث إلى اليوم في قلب الشرق الأوسط ...

نحن لا نشمت بموت أحد بل نواجه الظلم ..وكيف نواجه الحرب الإقتصادية العالمية التي بها حاصرت الشعوب علينا أولا ضرب كل الخطط التي زرعتها بريطانيا بدأت بالتفرقة بين الشيعة والسنة درست المذاهب والطوائف وجعلت في قلب الشرق الأوسط فكر متطرف لا يمتد للسنة ولا للشيعة واصلا الإسلام هو دين واحد منذ الأزل كل الناس شيعة الحق واول عبرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم ...دين واحد بل ما جعلته بريطانيا فكر يقوي ملك مماليك ال سعود الذي وصلوا إلى حالة بث فكرة خدام الحرمين الشريفين ودولة سنية وهي ليس سنة الجماعة ولا المذاهب الأربعة ووجهت الحرب ضد إيران وبث شائعات إعلامية وحرب ممنهجه ضد إيران الدولة الإسلامية وإيران هي الدولة الوحيدة التي واجهت المشروع البريطاني الأمريكي في عام 1979 قامث الثورة الإيرانية ضد مشروع بريطانيا وامريكا في المنطقة كامل ليس في إيران وتلتها ثورة اليمن التي صرخت ضد مشروع عالمي ...بقية الثورات كانت ثورات لصالح بلد وحكم وسلطة في عام 2011م

التي مارستها مشاريع الفكر المتطرف ما تسمى داعش في الشام ..والعراق..

ولا ننكر الزعامات العربية الناصرية ووقوفها ضد مشروع السعودية في المنطقة ولكن ثورة روح الله الخميني جائت برسالة شاملة لا وجه مقارنة بين ثورة روح الله الخميني وبقيت الثورات العربية ...هي الثورة الخمينية التي اسست مشروع دول محور المقاومة ..وبنت جيل يتطلع لدولة إسلامية عالمية بعالم القرآن والعترة الطاهرة ...وفي هذا الزمن والعصر واليوم اليمن اصبحت ذات مشروع عالمي قرآني يتطلع لكسر قرن الشيطان وجيش ليس فقط وطني بل عربي إسلامي يدك حصون يهود خيبر والصهاينة وفتح باب للوصول لتحرير القدس وكل الشعوب المظلومة. .

فعلينا أن ننتبه من تسلسل ملوك الظلم ..فهم خطوات الشيطان المتسلسلة .. المتتابعة ونقف ايضا جميع دول محور المقاومة بصف واحد مع سبيل واحد لا نتفرق ابدا سبيل ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو الثائر الأول الملهم لكل الثورات ..

والحمد لله رب العالمين

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