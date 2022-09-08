إيران على طريق الحسين عليه السلام

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إياد الإمارة || مرحباً بالإيرانيين زوار سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه .. مرحباً بكم بعدد خطواتكم التي يدفع بها الشوق إلى قبلة الأحرار كربلاء المقدسة .. نحن سعداء بكم سعداء بزخم حضوركم وكلنا بهجة بقدومكم أرض العراق زواراً لسيد الشهداء السبط الحسين عليه السلام. يا زوار الإمام الحسين عليه السلام من إيران الإسلامية لو وقفنا على أبواب العراق نستقبلكم نقبل أقدامكم لما وفينا جزء يسيراً من حق إمامنا الحسين عليه السلام علينا، ولما وفينا لكم وقوفكم المشرف معنا في محنتنا ونحن نواجه زمرة داعش الإرهابية التكفيرية بمفردنا ودعمكم اللامحدود لنا، ولما وفينا لدم سيد شهداء المقاومة العبد الصالح الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وبقية الشهداء رضوان الله عليهم. كلنا فخر وإعتزاز وعزة وشموخ وثقة واطمأنان إنكم بيننا في شوارعنا وبيوتنا لأننا على يقين بأنكم محاطون بدعاء الإمام الحسين عليه السلام وبركات الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أنتم ضيوف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم ضيوف أئمة الهدى وأمهم الزهراء عليهم السلام جميعاً، فبأي مكانة ومنزلة أنتم.. طوبى لكم يا زوار الحسين عليه السلام. أنا أُشاهد زحفكم الجرار لم يمنعكم العوز ولا شدة الحر ولا الزحام، كلكم إرادة بأن تخطوا شهادة الزيارة بخطوات ثابتة العقيدة وتهتفوا بجوار الإمام المعشوق: لبيك يا حسين يا سيد الشهداء يا إمام الثوار الأحرار.. أُشاهد زحفكم وأختنق بعبرتي متذكراً هذه المقولة الشهيرة الخالدة: "والله لن تمحو ذكرنا" وسيبقى ذكر الحسين عليه السلام خالدا. يا شعب إيران الحسيني أنتم على طريق الحسين عليه السلام وأنتم تنصرون ثورته التي قادها إمام الأمة الخميني العظيم رضوان الله عليه عام (١٩٧٩)، أنتم على طريق الحسين عليه السلام خلف قيادة قائد الأمة الإمام الخامنئي دام ظله الوارف، أنتم على طريق الحسين عليه السلام وأنتم تنصرون الفلسطينيين في القدس الشريف وتنصرون السوريين واليمنيين والبحرينيين والعراقيين.. يا شعب إيران الحسيني أنتم على طريق الحسين عليه السلام.