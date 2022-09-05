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ما وراء الأحقاد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟!


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

فرض الحصار على إيران والأحقاد على هذه الدولة يخفي وراءها سببا واحدا وهو عدم احتياجها لأمريكا ولا لأي دولة ثانية، هذه هي الحكاية برمتها...

ثلاث وأربعون سنة من الحصار المفروض ومنع صادرات الدول عنها وان كانت بطارية واحدة فلن يسمح بدخولها إلى إيران. رغم ذلك انظر إلى أين وصلوا لنجعل الأحقاد على جنب ونتحدث بواقعية ونفهم رغم الحصار والظروف العصيبة إلى أين وصلوا...

لنبدأ بالجانب التعليمي:

1-  إيران الأولى بالعالم من حيث النمو العلمي والرابعة بالعالم بالبحث العلمي، خمسة ملايين طالب جامعي، 250 ألف مهندس بالسنة يتخرج منها ويمتاز شعبها بالثقافة حيث 92 % منهم ضمن الفئة المتعلمة

2-  أكبر عشرين جامعة في إيران من ضمن أهم 500 جامعة بالعالم.

3- التعليم مجاني بكل المراحل الدراسية حتى الثانوية لكن في أمريكا عندما تصل إلى المرحلة الثانوية تفكر من أين تحصل على السلاح كي تقتل أصدقاءك.

ماذا تريد أيضا؟؟ الطب دعنا نتحدث عن الطب:

1- الأولى بالعالم في زراعة الكبد

2- الثانية بصناعة صمامات القلب

3- الرابعة بعلوم العقم والخصوبة وعلاج السمع

4- الخامسة بالاستنساخ

5- 97 %  من أدوية إيران تمت إنتاجها محليا

لنلقي نظرة عن التكنولوجيا:

1- بالتكنولوجيا الأولى عالميا بتقنيات النانو

2- الثالثة بإنتاج محطات توليد الطاقة الشمسية وإنتاج أبراج نقل الكهرباء

3- الرابعة في العالم في إنتاج الإيثانول أهم مصدر للطاقة النظيفة

4- واحدة من الدول العشرة التي صنعت الأقمار الصناعية ولا تستخدم أقمار غيرها

لنسلط الضوء على الأمن والمجال العسكري:

1- الثانية بالعالم في إنتاجها لطائرات الشبح هذه الصناعة التي تفتخر بها أمريكا ولم تعطها حتى لإسرائيل

2- الخامسة بالعالم في الأمن الإلكتروني

3- السادسة في العالم في صناعة الغواصات، هل تدرك معنى صناعة الغواصة! رغم أنها دولة محاصرة يمنع تصدير سيخ اللحام إليها.

هذه هي دولة الفقيه هذه هي ولاية الفقيه التي نحن أسياد عندها والتي لا يوم طلبت منا طلب طول عمرها تقول التشخيص عندكم وهذا أصل متأصل عند الشيعة. التشخيص على عاتق المكلف نحن من نقول ماذا يجب أن نفعل نحن من يعرف ماذا يجب أن نفعل معنى الأسياد متأطر في ذلك ويأتي شخص لا يعرف القاف من الكاف يريد التطاول على أولاد الفقيه أو يريد التحدث بالاحتلال الإيراني....

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