المقالات

عقوبة المحرض على العنف بالقانون العراقي


د بلال الخليفة ||   ان المشرع العراقي قد ساوى بين الفاعل والشريك من حيث العقوبة والمادة 49، من قانون العقوبات الذي وضحت هذا الامر ونصت (يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، اما ان المحرض جعله شريك في قانون العقوبات نصت (مادة 48، يعد شريكا في الجريمة: 1 -من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض (   اما قانون مكافحة الإرهاب، أشار وبوضوح الى ان عقوبة المحرض كعقوبة الفاعل الأصلي. ان التظاهرات التي حدثت قبل يومين زامنها تصعيد اعلامي خطير جدا وفية كمية من التحريض فضيعة من قبل اعلاميين معروفين كانور الحمداني وكذلك مدونين وناس بسطاء، وكان لتحريضهم دور كبير في تأليب الراي العام باتجاه سلبي على الحكومة وان التكييف القانوني لهم هو قانون مكافحة الإرهاب في المادة رابعا على أولا وينص (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي). نلاحظ انه قال (....هذا القانون يعاقب المحرض.... بعقوبة الفاعل الأصلي) وبالتالي يحكم بالإعدام. الملاحظة المهمه ان قانون العقوبات رقم 111 المعدل لسنة 1969 النافذ هو عام وقانون مكافحة الارهاب هو خاص والقاعدة تقول الخاص يقيد العام وبالتالي قانون مكافحة الارهاب هو الساري
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعب و الـ (لا) المُقدسة .. 
العبد الحقير تركي الحمد والشعائر الحسينية
عقوبة المحرض على العنف بالقانون العراقي
تغطية وسائل الاعلام العالمية لاحداث بغداد 3/8/2022
اطيعوا المرجعية واكرموا الكريم..
مشوب بالدوغمائية
الحائري يستبق الأجل..
نتفق عندما نخضع للدستور..!
من سيحاسب المتآمرين !؟
انت كشيعي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك