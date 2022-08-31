تغطية وسائل الاعلام العالمية لاحداث بغداد 3/8/2022

فهد الجبوري ||

مقتطفات من تغطية وسائل الاعلام العالمية لاحداث انسحاب اتباع الصدر من المنطقة الخضراء وتوقف العنف

رصدت وسائل الاعلام العالمية تطورات الأحداث في العراق وبالخصوص الأوامر التي صدرت لاتباع التيار الصدري بالانسحاب من المنطقة الخضراء وانهاء اعتصاماتهم والعودة الى بيوتهم .

· الغاردين

كتبت مقالة لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولوف قال فيها أن مؤيدي الزعيم العراقي مقتدى الصدر قد استجابوا لدعوته بالعودة الى منازلهم بعد يوم من الاشتباكات التي خلفت ما لايقل عن ٣٠ قتيلا ، ومئات الجرحى ، واثارت المخاوف من نشوب صراع اوسع داخل الأغلبية الشيعية في البلاد .

وقد زادت الآمال بانحسار الأزمة الراهنة بعد ان دعا الصدر الجيش العراقي الى اعادة السيطرة على المنطقة الخضراء في بغداد ، والتي كانت مسرحا لقتال ضاري بين اتباع الصدر وميليشيات مدعومة من ايران حسب وصف المراسل .

وفي مؤتمر صحافي ، اعتذر الصدر عن العنف ، والذي قال ان " المليشيات الوقحة " هي التي تقف وراءه ، وقد اصدر الأمر لاتباعه بانهاء اعتصامهم حول مبنى البرلمان العراقي .

· وكالة اسوشييتد بريس

نشرت الوكالة مقالة تحليلية عن احداث الاثنين قالت فيها انه ولمدة ٢٤ ساعة ، حول مؤيدو الصدر المنطقة الخضراء الى ساحة مواجهة عسكرية ، وقد تبادلوا اطلاق النار مع القوات الأمنية والمليشيات المنافسه ، وعطلوا الحياة في العاصمة .

وتقول المقالة " وبسرعة فائقة ، وبكلمة واحدة " انسحبوا " صدرت من رجل الدين في حديث له الثلاثاء ، توقف القتال " وقد وضع أتباعه أسلحتهم وانصرفوا .

وجاء في المقالة ايضا " لقد استمد الصدر ولمدة طويلة نفوذه السياسي من قدرته على تحشيد أنصاره في الشارع وزعزعته ، ومن ثم وبسرعه فائقة يعيدهم الى الصف ." وقد كان إعلانه الاثنين بالتخلي عن السياسة قد أظهر للعراقيين ما يمكن أن يحدث عندما يزيح صوت ضبط النفس ؛ الفوضى ، التدمير ، والموت "

· نيويورك تايمز

نشرت مقالة لمراسلتها في بغداد جان عراف جاء في مقدمتها " حاول الزعيم الشيعي القوي مقتدى الصدر الثلاثاء نزع فتيل نشوب العنف في العاصمة العراقية بغداد ، حيث دعا اتباعه الى الانسحاب بعد مقتل ما لايقل عن ٢٤ شخصا خلال يومين من الاشتباكات مع قوات الأمن .

وقالت المقالة " لقد اندلع العنف الاثنين بعد وقت قصير من تغريدة الصدر على توتير انه قرر ترك السياسة للأبد . وقد اندفع اتباعه للاحتجاج واقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم مؤسسات ومكاتب الدوله ، ومقر بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الأمريكية .

· ميدل ايست آي

نشر الموقع مقالة للباحث أليكس ماكدونالد تطرق فيها الى الأسباب التي أدت الى اندلاع موجة العنف يوم الاثنين قائلا " ان اعلان الصدر الانسحاب من المشهد السياسي كان السبب الذي دفع أتباعه الى اقتحام المنطقة الخضراء التي يفترض انها محصنة بشدة ، والقيام بنهب بنايات الدولة . وقاموا باحتلال العديد من المباني الحكومية في عدة محافظات وتم على اثر ذلك فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد ، ووقعت اشتباكات أدت الى مقتل العشرات في غضون ٢٤ ساعة .

ويقول الكاتب " ولكن وبسرعة ، وفي نهار هذا اليوم الثلاثاء خرج الصدر في مؤتمر صحافي طلب فيه من اتباعه انهاء الاحتجاجات والانسحاب من المنطقة الخضراء . وقد نفذوا ذلك بسرعة . ونتيجة لذلك تم رفع حظر التجول ."

ويضيف الكاتب قائلا " وعلى مدى اقل من يوم واحد ، اظهر الصدر مرة اخرى القوة التي يمتلكها لإغراق العراق في الفوضى ، ثم بأمر ، يبدو انه يسحبه من حافة الهاوية "

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