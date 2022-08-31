المقالات

يوم بظل الرعب والقلق تغريدة خارج السرب..


محمد فخري المولى ||

 

المواطن البسيط الصابر دوما طرف خاسر ، لانه بظل وضع اقتصادي لا يسمح له بفسحة من حرية العمل .

بلدنا يعاني من اخفاقات بالادارة المالية والاقتصادية والاهم بلا تخطيط ستراتيجي لانه يعمل بنظام السلفة وهو نظام الموازنة العامة السنوية .

القرارات منذ رفع سعر الصرف الى اليوم كلها نتاج ان نسبة الافراد بخط الفقر والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والطبقات الهشة تجاوز ٤٠٪ من الشعب .

أذن نحن نتحدث عن ١٥ خمسة عشر مليون شخص ، كان لهم يوم وليله بظل الرعب والقلق ستمتد اثارها لفتره ليست بالقصيره .

ساعات لا تتجاوز الاربع والعشرين اختفت المواد الأساسية من السوق لان ميسوري الحال تهافتوا بشكل كبير ومفرط لشراء ما يمكن شراءه ، قطع الطرق الخارجيه اعطى اذن لتجار السوق السوداء برفع اسعار كل المواد الاساسيه وغيرها مثلا قنينة او اسطوانة الغاز اصبحت بلحظة ب ٢٠ عشرين ألف دينار ، أما وقود المركبات فقد اختفى مثلما اختفت الخضراوات والفواكة وان وجدت فالسعر مفتوح.

بالمناسبة الوسط والجنوب كان الاشد تاثرا بهذه الاحداث مع بقاء المحافضات الاخرى بنفس وتيرة وايقاع الحياة مع هاجس اتساع تاثير الحدث الاقضية والقرى البعيدة عن مراكز المدن كانت ايضا اقل تاثرا بالاحداث .

لننتهي بسكان المناطق القريبة من نقاط التماس او ضمن نطاق العمليات العسكرية او خط القطوعات ، فيكفي ان نردد عندما يكون همك الاكبر العودة وحيدا او مع عائلتك الى البيت بعد تاديب ارتباط عائلي ، فاعلم انك بقمة الاحباط .

اما من كانوا ضمن خط المواجهات ومرمى النيران الصديقة وغيرها ، فاعلم ان ثمن حياتك اطلاقة طائشة من لم يعرف انك موجود اصلا ضمن تلك البقعة .

مناظر من القلق والخوف والترقب عاشها المواطن البسيط لا يمكن ان توصف ونتمى ان لا تتكرر وان تستخلص دروس وحلول ناجعة .

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انت كشيعي..!
الجمهور بين الوعي والتجهيل...
رب ضارة نافعة أحداث الخضراء
الشباب الجامعيون ضباط الحرب الناعمة ..!
يوم بظل الرعب والقلق تغريدة خارج السرب..
نهايات الأحداث غالبًا ما تكون درسًا..!
الإنسانية تودّع المستشفيات الأهلية
كلمة الفصل للمرجعية الحكيمة  
هل من مدّكِر؟!  
هل تستوعب القوى السياسية الدرس من احداث الاثنين المريرة ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك