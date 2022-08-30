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هل تستوعب القوى السياسية الدرس من احداث الاثنين المريرة ؟

70 2022-08-30

فهد الجبوري ||   الأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ اكثر من عشرة اشهر لا سبيل لحلها واحتوائها الا بالحوار البناء والجلوس الى طاولة المفاوضات ، وشعور جميع القوى والأحزاب السياسية بالمسؤولية الشرعية والوطنية ازاء البلد والشعب ، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى اجراء مراجعة شاملة للأوضاع العامة في البلاد ، وتشخيص العوامل والأسباب التي أطالت من أمد الأزمة ، وبقاء العملية السياسية في خانة الانسداد والانغلاق ، الأمر الذي تسبب في تعطيل الكثير من مصالح الناس ، ناهيك عن حالة التوتر والترقب التي يعيشها الشعب العراقي منذ اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر اكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم . لقد شهدت بلدان عديدة أزمات مشابهه للازمة العراقية ، وقد جرى التعامل معها بالسياقات الدستورية والحضارية وذلك حفاظا على السلم الأهلي ، ومراعاة لحقوق الناس ، ومصالحهم . ما جرى في العراق كان بالإمكان تفاديه ، لو أن جميع القوى السياسية التزمت بالدستور ، واعتمدت الحوار البناء طريقا لحل المشاكل والأزمات . من أهم شروط نجاح الحوار ، هو الشعور العالي بالمسؤولية الشرعية والوطنية ، والترفع عن حطام الدنيا ، واللهاث وراء المكاسب والمصالح الضيقة .  لقد كان الشعب العراقي يراقب عن كثب التطورات والأحداث الجارية في البلاد ، ولاسيما ما حصل يوم امس من صدامات واشتباكات عنيفة تسببت بوقوع ضحايا وقتلى وجرحى سواء في صفوف المتظاهرين او من القوات الأمنية المكلفة بمهمة حماية مؤسسات الدوله وحفظ الأمن . على القوى السياسية ان تستوعب الدرس مما حصل يوم الاثنين ، وأن تسارع الى استثمار الفرصة السانحة اليوم للدخول في حوار حقيقي وجاد هدفه الوصول الى نقاط تفاهم مشتركة محورها هو التقيد بالدستور وأحكامه ، وعليها ان تثبت مصداقيتها ووطنيتها وحبها للشعب ، وهذا لن يتحقق الا بسلوك نهج وطني جديد يقوم على مبادئ الشرع ، والالتزام بالوطنية الحقة ، والذوبان في المصالح العامة للشعب والبلاد .
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