تصريف الاعمال في مصر ... والتطبيع على الطاولة ...

كندي الزهيري ||
تأتي هذه الزيارة بعد ما يقارب شهر من قمة بايدن في السعودية ، ونفس الاطراف اليوم تجتمع في مصر ،
الكاظمي رئيس حكومة تصريف اعمال ، والمتهم الاول بما يحدث الان في الساحة العراقية من فوضى ، يعقد صفقات و اتفاقيات و معاهدات ، وجميع ذلك خارج القانون و خارج الدستور .
هذه قمة خماسية بقيادة مصرية دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضم قادة 5 دول وهي: مصر والامارات والبحرين والعراق والأردن.
وتمثل القمة امتدادا للعديد من اللقاءات التي عقدها القادة العرب على مدار الشهور الماضية، للتنسيق والتشاور وتوافق الرؤى فيما بينهم ، ولا ننسى بان اهم الملفات هو " اعلان التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني "،
هذه القمة العربية الخماسية ستناقش القضية الفلسطينية ! ، التي تلعب مصر فيها دور الوسيط بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني ، ويذكر بان مصر تحاصر غزة منذ سنوات استجابة الى طلب الصهاينة ،
وكذلك وتحديات الأمن الاقليمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة قضية النفط ، والقضايا التي تواجه الدول العربية حاليا وفي مقدمتها التوترات في الساحات الفلسطينية والليبية ودعم السلام في اليمن التي ذبح شعبها بطائرات الامارات والبحرين والسعودية ، بمساعدة الامريكيين وأزمة وتداعيات الملء الثالث لسد النهضة" التي مولته السعودية والصهاينة لقتل الشعب المصري، وللتذكير حكومته تأتمر بأمر الكيان الصهيوني .
ولا ننسى بان الكاظمي يسير بالعراق الى مصيدة التطبيع الاقتصادي الذي رسمته امريكا الى الدول المشاركة ، طريق الشام الجديد ، الذي سيكون بإدارة الكيان الصهيوني .
ليكشف لنا المصدر بان اهم هدف للمناقشة هو " إيران والاتفاق النووي سيكونان محور اجتماع رؤساء خمس دول عربية «العراق، الأردن، مصر، الإمارات، البحرين» في مدينة "العلمين" في مصر".
اذا الامر لا يخلو من يد امريكية صهيونية. يبقى السؤال الاهم " ما يقوم به الكاظمي ما مدى اهميته للعراق ، وهل سيقبل الشعب العراقي ان يقع في مصيدة الامريكي والاعراب ، وهل سيكون العراق جزء من التطبيع الشامل في المنطقة ، وما هو راي القانون بما يحدث من قبل حكومة التصريف الاعمال ؟، هنا على الجهة المختصة إيضاح ذلك للشعب وخصوصا ، التزامات الحكومة القادمة بمخرجات الحكومة الحالية، اذا كان لا يوجد نص يسمح للكاظمي بعقد هكذا اتفاقيات او مباحثات ، فلما يترك على هواه ؟ من جهة ، ومن جهة اخرى الى متى الشعوب العربية حطب للصراعات الصهيوامريكي مع الصين او روسيا ؟.
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