تصريف الاعمال في مصر ... والتطبيع على الطاولة ...

كندي الزهيري ||

تأتي هذه الزيارة بعد ما يقارب شهر من قمة بايدن في السعودية ، ونفس الاطراف اليوم تجتمع في مصر ،

الكاظمي رئيس حكومة تصريف اعمال ، والمتهم الاول بما يحدث الان في الساحة العراقية من فوضى ، يعقد صفقات و اتفاقيات و معاهدات ، وجميع ذلك خارج القانون و خارج الدستور .

هذه قمة خماسية بقيادة مصرية دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضم قادة 5 دول وهي: مصر والامارات والبحرين والعراق والأردن.

وتمثل القمة امتدادا للعديد من اللقاءات التي عقدها القادة العرب على مدار الشهور الماضية، للتنسيق والتشاور وتوافق الرؤى فيما بينهم ، ولا ننسى بان اهم الملفات هو " اعلان التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني "،

هذه القمة العربية الخماسية ستناقش القضية الفلسطينية ! ، التي تلعب مصر فيها دور الوسيط بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني ، ويذكر بان مصر تحاصر غزة منذ سنوات استجابة الى طلب الصهاينة ،

وكذلك وتحديات الأمن الاقليمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة قضية النفط ، والقضايا التي تواجه الدول العربية حاليا وفي مقدمتها التوترات في الساحات الفلسطينية والليبية ودعم السلام في اليمن التي ذبح شعبها بطائرات الامارات والبحرين والسعودية ، بمساعدة الامريكيين وأزمة وتداعيات الملء الثالث لسد النهضة" التي مولته السعودية والصهاينة لقتل الشعب المصري، وللتذكير حكومته تأتمر بأمر الكيان الصهيوني .

ولا ننسى بان الكاظمي يسير بالعراق الى مصيدة التطبيع الاقتصادي الذي رسمته امريكا الى الدول المشاركة ، طريق الشام الجديد ، الذي سيكون بإدارة الكيان الصهيوني .

ليكشف لنا المصدر بان اهم هدف للمناقشة هو " ‎إيران والاتفاق النووي سيكونان محور اجتماع رؤساء خمس دول عربية «العراق، الأردن، مصر، الإمارات، البحرين» في مدينة "العلمين" في ‎مصر".

اذا الامر لا يخلو من يد امريكية صهيونية. يبقى السؤال الاهم " ما يقوم به الكاظمي ما مدى اهميته للعراق ، وهل سيقبل الشعب العراقي ان يقع في مصيدة الامريكي والاعراب ، وهل سيكون العراق جزء من التطبيع الشامل في المنطقة ، وما هو راي القانون بما يحدث من قبل حكومة التصريف الاعمال ؟، هنا على الجهة المختصة إيضاح ذلك للشعب وخصوصا ، التزامات الحكومة القادمة بمخرجات الحكومة الحالية، اذا كان لا يوجد نص يسمح للكاظمي بعقد هكذا اتفاقيات او مباحثات ، فلما يترك على هواه ؟ من جهة ، ومن جهة اخرى الى متى الشعوب العربية حطب للصراعات الصهيوامريكي مع الصين او روسيا ؟.

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