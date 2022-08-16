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يا شباب العراق اسلكوا درب العلم  ...


 كندي الزهيري ||   رغم الضيم والقهر ، رغم الدمار والخراب ، رغم الفتن ورماد الحروب ، رغم الدماء التي جرت كمجرى النهرين ، رغم تكالب الامم عليكم ، رغم العوز والفقر ، رغم وضعكم بين امران احلاهم مر ، اما ان تخضع للزعيم الفلاني وعائلته او لا مكان لك ، اما ان تخضع الافكارهم ،  او انت من  المطرودين والمنبوذين.  رغم كلا ما حدث وما يحدث ، يبقى الامل بكم ، بال انتم الخير الذي يخرج من ركام الموت ، ومن تحت الرماد ، اقوى واكثر وعي وصبر ، شباب العراق يحترق حتى يبعث من جديد ، بقوة لا مثيل لها ، اعلموا يا شباب العراق يا خير شباب ، ان المستقبل خطوة تتبعها خطوة ، وعلموا مهما كان الماضي قاسي وحزين ومؤلم ، ومهما كان الواقع وحش كاسر ، سيفهم غايته ، وسيطوى كطي السجل للكتب ، عليكم ان لا تيأسوا ولا تتخلوا عن احلامكم مهما حدث ، هو الامل المعقود بكم يا احرار، فيكم ينبوع الاتي والمستقبل بلدكم الجميل ، انتم نور الحياة  وفخرها ، وانتم اهل الثقة الاغلى والاعز ، عليكم ان تعرفوا درب العلم هو سلاحكم نحو الغد ، وسيروا فيه حبا وبصدق نحو النجاح ، وعلموا ان دربكم طويل ، لكن سلوك درب العلم يزيل كل ظلام مما يعطيكم وضوح في تحديد الهدف المنشود لمسيركم .   وان مرة  لحظة الأحزان ، وان بكيتم لواقعكم ، وان فقتم على يد المجرمين وسفاكين الدم ، وتجار الحروب محبيكم ، قوموا وتحدوا وصرخوا باعلا صوتكم ، نحن هنا نحن من ندير البوصلة لا انتم يا اصحاب النفوس المريضة ، وان ساءت الامور وتوقفت الارض عن دورانها ، وان الفاسدين واصحاب المنافع الشخصية والحواشي لا يسمع صوتكم ، لا بد من ساعة ريح تبدد الغيوم وتزيل الحزن ، لتشرق الشمس الحقيقة من جديد ، وعلموا ان الشمس لن تشرق الا في نهوضكم ، ان نهوضكم سيغسل الهموم يزل الكدر والحزن من بيوت شعبكم المظلوم الصابر ، ان نهوضكم عن علم والسير فيه ، يرعب جميع شياطين الارض ، وانصارهم .  يا شباب العراق بالعلم نفرح والثقة هو ان  تسلكوا  طريق العلم ، هنا سترفع القبعة لكم ويصبح حلم شعبكم حقيقة .  انتم الامل والثقة والفخر فقوموا يرحمكم الله ، فالأمام ينتظركم وانتم على وعي لكي يبني الانسان والاوطان معكم  ... 

 

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