عاشوراء نهج وليست مناسبة

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الشيخ محمد الربيعي || [[ السلام على الحسين ( ع ) ]] ▪️ أنَّ ذكرى عاشوراء ليست مناسبةً نسترجعها كلّ عام مع بداية شهر محرّم الحرام، فعاشوراء تمثّل نهج الحقّ مقابل نهج الباطل والضّلال، وهي بمثابة مشروع نهضويّ لكلّ الشّعوب المضطهدة في العالم . ▪️ان ما جرى في عاشوراء يعطي الأمل لكلِّ المظلومين والمضطهدين، أينما وجدوا في هذه المعمورة، أن ثوروا على الظّالم، ولا ترضخوا للسلطان الجائر، ولا تسكتوا على الجور والاستبداد، مهما قلّ عددكم وكثرت أعداد الظالمين. ▪️ إنَّ المعيار الحقيقيّ للنّصر هو الإيمان بالقضيَّة الحقَّة والانتماء إلى الإسلام الحقيقيّ الَّذي يدفع الإنسان لتقديم كلِّ ما يملك، كما فعل الإمام الحسين(ع) حتى ينتصر على أعداء الدّين. ▪️ لقد علَّمنا الإمام كيف ننتصر على أنفسنا من خلال الصّبر، وأن نجاهدها، فلا نكون مطواعين أمام النّفس الأمّارة بالسّوء، بل مجاهدين لها بحقّ، فلا نطيع إلا أوامر الله سبحانه وتعالى . ▪️ أنَّ جلّ ما يتعلَّمه الشّباب المسلم من عاشوراء، هو التمسّك بالتّعاليم الدينيَّة، فلا نترك الصّلاة لأيِّ سبب كان، وإمامنا الحسين(ع) صلّى في المعركة، معتبراً أنّ إقامة الصّلاة لا تُترَك في أحلك الظّروف، فقد كان الإمام قدوةً لنا، سواء في رحمته، وهو الّذي بكى على أعدائه، أو في عطائه، فلم يبخل على الإسلام بشيء، فقد قدّم النّفس والأولاد والأهل من أجل بقاء الإسلام وإعلاء رايته، علَّمنا الإمام كيف نكون أحراراً في دنيانا لا عبيداً لها. اللهم احفظ الاسلام واهله اللهم احفظ العراق و شعبه