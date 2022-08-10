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وَمَضَاتٌ مِنْ سِفّرِ الحُسَينِ (6) جَبَلُ الصَبّر


 

قاسم ال ماضي ||

 

لَعبَ ألإعلامُ المُضَلّلُ دَوراََ كَبيراََ في إنْتِكَاسةِ الأُمَّةِ وتَقاعِسِهَا عَنْ أداءِ الواجِبِ.

ولَعبَ الدَورَ المُنَّاطَ بهِ في كثيرٍ مِنْ مَراحِلِ تأريخِ الأُمَةَ مابَعدَ خَاتَمُ الأَنْبِياءَ صلى الله عليه وآلهِ.

رُبَما يَكونُ قَد بَدَأ قَبلَ ذلك، حِينَ قالَ قائِلَهُم إِنَّ النَبِيَّ يَهْجُرُ.

وإنطَلَّى على الأُمَةِ جُبّنُ الجَهْلَ، وجُبّنُ مُتَزَلّزِليِ العَقِيدةَ، وحِينَ السَقِيفَةِ التي شَهَدتْ أكبرُ إنقِلابٍ في تَأريخِ الإسلامِ والعَودُ إلى القَبَليةِ.

وصفِينُ حِينَ رُفِعَتْ المَصَاحِفَ وغَلَبَتْ على الأُمَةِ شّقْوَّتِها فَجَادَلوا القُرآنَّ النَاطِقَ عَليّاََ عَليهِ السَلام أو لَعَّلَّهُ يَومَ الجَملُ يَوم خُروجُ الفِتْنَةُ الحَمراءَ.

قَتْلُ النَاسَ بِذمَّةِ فَتَاوى الجَهْلِ.

أو يومُ قَتلِ أميرُ المُؤمِنينَ عَليٌ عَليهِ السلام.

حتى قالَ الجَاهِلُ وَهلْ كان عليٌ يُصَلي؟وتَسْتَمِرُ قائِمَةُ الفِتَنَ، بَل بَينَ فِتْنَةٍ وفِتْنَه فِتْنَة.

كُلُ تِلكَ الدَواهِيَّ كان الإعلامُ المُضَلَّلَ هو رَأسُ الحَربَةَ فيها.

كَتَضْليلِ بَعضِ العامةَ في الشّامِ وغَيرِها مِنْ المَحَطاتِ التي مَر بِهَا سَبّيَّ بَنَاتَ النُبّوةَ، لِزَعْمِهِمْ إنَّ هؤلاءَ خَوارِجٌ.

أَيَّ ضَعْنُ الحُسَين عَليهِ السلام ومَنْ بَقى مِنَّ الأطفالِ والعَليلُ عَليٌ إبنَ الحُسَينِ السَجاد عليه السلام.

ولكنَّ وجودُ عَقيلةُ الطَالِبيينَّ زَينَبُ الكُبرى أَخّرَسَ كُل الألسنَ وعَطَّلَ آلةَ  إعلامَهُمْ المُضَّلِل وفَضَحَ كُلُ مُنَافِقاََ فَكانَتْ تَتَكَلمُ بِحِكْمَةٍ وَرَثَتْها عن جَدِها النبي صلى الله عليهِ وآلهِ وسلم. وفصاحةُ عَليٌ وفِطْنَةُ الزَهراء.

فَكانَتْ زَينبُ الكُبْرى ألتي جَعَلتْ أركانَ قَصرِ الإمارةَ تَموجُ وهزّتْ أَركانَ مُلْكَ أُمَّيةَ.

ألتي كانَتْ في ألمَجْلِسِ أَمِيرةٍ ولَيّستْ أسيرةٌ.

 تَنْقُلُ الرِواياتُ إنَّها حِينَ عادتْ مِنَّ الشَامِ إلى ألمَدينةِ كَانَتْ تُحَّدِثُ النَاسَ عَنْ جُرمِ بَني أُمَّيّةَ وخَافَ يَزيدُ الّلَعينُ أنْ تَقومُ الثورةُ هُنَاكَ،فارسل في طلبها لتكون امام اعين سلطة البغض وتقطع كل صلاتها باهل مدينة رسول الله

 زَينَبُ المَظلومةُ.

حتى في إعلامَنا نَحنُ كَمُسلِمينَ من أتْباعِ مَدرسةِ أهلِ البَيتِ زَينبٌ ذلك الضَريِحُ الذي سَقَطَ فيه الشُهَداءَ دِفَاعَاََ عَن حَرَمِ السيدة. زَينبْ.

فَكانَتْ مفْتَاحُ النَّصرِ.

زَينَبُ التي يَجِبُ أنْ تُدَّرَسُ سِيرَتِها في مَراحِل الدراسة.

وَهل مَا يُدَرَّسُ أَو يُذْكَرُ في التأريخِ أَكبَرُ مِنْها شَئناََ أو أعلى مِنْها مرتبةََ؟؟؟

زَينَب إنّمُوذَجٌ  فَريدٌ.

 وَهل وَلَدتْ ألأَرضُ مِثلُ زينب؟

شَقيقةُ الحَسنَينِ وأُختُ العَباس.

زَهرةُ الرِسَالَةُ.

 عَقيلةُ العِزُ

 جَبلُ الصَبّر. زَينَبُ بنت الصفا والمروه بنت محمد المصطفى وعلي المرتضى .

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