العاشر من محرم ١٤٤٤..ما ركضة طويريج * .؟

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الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي || ▪️ابتدات ركضة طويريج في محرم من عام 1885 ميلادي ، من بيت السيد صالح القزويني وهو من علماء الدين، فمع نهاية المقتل للامام الحسين عليه السلام اخذ الناس الذي حضروا المقتل بالبكاء والنحيب واخذوا يلطمون على رؤوسهم ثم بعد ذلك طلبوا من السيد القزويني الذهاب الى مرقد الامام الحسين عليه السلام ركضا وتقديم العزاء للامام عليه السلام . وقد ذهبوا فعلا للامام عليه السلام. ▪️ثم اصبحت هذه الركضة سنوية ولكن ليست من منطقة طويريج ، وانما من منطقة قنطرة السلام التي تبعد عن الامام حوالي (5 كم ) وهي واقعة على طريق طويريج . ▪️تعرضت هذه الركضة في زمن البعث المجرم الى المنع والحظر بل وحتى السجن لمن يمارسها . لكن العراقيون الذين عاشوا في خارج العراق زمن البعث نقلوها الى البلدان التي عاشوا فيها .فمثلا كان العراقيون الذين يعيشون في مدينة قم يقومون بهذه الركضو من كلزار شهداء الى حرم السيد معصومة عليها السلام . ▪️بعد سقوط البعث الصدامي المجرم تحولت ركضة طويريج الى ركضة مليونية يحضرها الملايين من عشاق الامام الحسين عليه السلام من داخل العراق بل ومن خارج العراق . ▪️هناك بعض الهتافات والشعارات يقوم بها الذين يقومون بهذه الركضة من قبيل ، واحسيناه ، هل اليوم هل اليوم نعزي المصطفى ، هل اليوم هل اليوم نعزي فاطمة ، لبيك ياحسين ، وا ويلي على المظلوم ، واويلي على العباس،يعباس جيب الماي لسكينة ، وما اشبه هذه الهتافات . ▪️ان ركضة طويريج هي عبارة عن حضور عشاق الحسين عليه السلام عبر العصور والذين لم يحضروا يوم عاشوراء من اجل تجديد العهد والولاء والتضحية والفداء مع الحسين عليه السلام .ولسان حالهم يا ليتنا كنا معك يا ابا عبدالله فنفوز فوزا عظيما . ▪️ان ركضة طويريج من اروع شعائر عاشوراء ، فهذه الركضة فيها من الروحانية وتجسيد لواقعة كربلاء وتنقلك وكأنك تعيش مصرع الامام الحسين عليه السلام واخوته وأولاده وأصحابه في هذه الساعة وليس قبل اكثر من الف عام . ▪️السلام عليك يا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك ، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته . *. طويريج منطقة من اقضية كربلاء تبعد عن كربلاء ٢٢ كم.