ما هي رسالة مشاعرنا السلبية ؟ 

د.مسعود ناجي إدريس || لكل إحساس رسالته الخاصة للتوتر رسالة تقول: لا أملك السيطرة على أمور حياتي وأحتاج إلى زيادة مهاراتي لتنظيم حياتي. للاكتئاب رسالة تقول: نمط حياتي ليس جيدًا ويجب أن أتوقف عن الركود للقلق رسالة تقول: لقد أشركت نفسي في قضايا لا علاقة لها بي. قلة الثقة بالنفس لها رسالة تقول: أنا لا أفي بالوعود التي أقطعها لنفسي ولم أعد أستطيع الاعتماد على نفسي. للعصبية رسالة تقول: لديّ غرور ذاتي ولا أتحمل أدنى معارضة لأنني أتخيل أن كل ما أعتقده صحيحا دون أدنى شك. في الواقع، كل المشاعر السلبية لها رسالة في داخلنا وتشير إلى نقطة ضعف فينا بدلاً من الهروب أو إنكار هذه المشاعر السلبية أو تجاهلها، دعونا ننتبه إلى مفهوم ومعنى الرسالة التي تحملها لنا...



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام