المقالات

علي الاكبر شخصية محورية اساسية في الطف


الشيخ محمد الربيعي ||

 

▪️علي الاكبر شبيه الرسول الخاتم محمد  ( ص ) فقد اتفق انه قريب الشبه بالرسول ( ص ) ، هكذا اثبت الامام الحسين ( ع ) بقوله :[ اللّهمّ اشهدْ على هؤلاء القوم فقد برزَ إليهم غُلامٌ أشبهُ النّاسِ خَلْقَاً و خُلُقاً و مَنْطِقاً برسولك] .

▪️ شاب صاحب العقيدة  الصلبة ، المتفقه في الدين ، ذاب في طريق الحق حتى كان شعاره : [  لا نبالى أن نموت محقين ] ، هكذا كان يرى ضرورة الاستقامة على الدين و العقيدة الحق وان كان في ذلك الموت .

▪️فنحن نعلم ان الانسان لا يصل لمرحلة الموت من اجل عقيدته الا اذا كان متعلمها و فهمها و مدركها و متيقن من أركانها و فروعها و إجزاءها ، حيث نلمس من تلك الشخصية المباركة انها كانت متيقن من ان قيادتها على حق ،  و ما تقوله تلك القيادة وما تفعله هو الحق، لا مثل القيادات الدنيوية  تقول شيء و تطبق الشيء الاخر او ان تلك القيادة تطبيق قراراتها فقط على الفقراء و المساكين .

محل الشاهد :

▪️نكتشف من واقعة الطف ان الامام علي الاكبر ( ع ) ، كان شخصية محورية و اساسية ، وان التأريخ بخس حقه  عندما ذكره بالشيء البسيط فقط ، و اختصر ذكره  في واقعة الطف فقط و بالشيء البسيط  ، و نعجب من ذلك العمد في تغييب الامام علي الاكبر ( ع ) في تدوين التأريخ و الاختصار على الطف فقط !!!

 ▪️النتيجة هناك عدة ادوار قد  حققها علي الاكبر ( ع ) في واقعت الطف نذكر بعضا منها :

▪️الدور الاول : ( سقاية الماء )

 بل كان فارس السقاء للماء ضمن ابرز الفرسان مع عمه العباس بن علي بن ابي طالب ( ع ) ، في توفير الماء لجيش الامام الحسين ( ع ) ، وقد قام بهذا الدور اكثر من مرة .

الدور الثاني : ( الدبلوماسي )

كان لعلي الاكبر بن الحسين  ( ع ) الدور الكبير في تأجيل معركة الطف من عصر يوم تاسوعاء الى نهار عاشوراء ، لان الامام الحسين ( ع ) ، لم يرغب في بدأ الحرب في الليل ، حتى لا تغيب الحقائق و من بين المتحاورين مع العدو كان الامام علي الاكبر ( ع ) ، و قد استطاع تأجيل المعركة الى النهار .

▪️الدور الثالث : ( الدفاع عن منهج الحق )

فقد دافع عن امام زمانه و منهج الحق ، و كان مثال الفارس المقدام المؤمن ، في سبيل الحق و طريق الحق و اهل الحق ، و الكلام واضح لا يحتاج السرد الطويل اتجاهه .

▪️يا شباب العالم و العراق بالخصوص

اتخذوا من الامام علي الاكبر ( ع ) ، قدوة حسنة .. ...

ومن اراد نصرة الحق ان يعرف الحق و اهل الحق ، ومن اراد ذلك واحب ان يكون من السائرين على  منهج الحق عليه الالتزام بتعاليم الاسلام ، و قادته و الاطلاع على تعاليمه العقائدية و الفقهية والفكرية  لكي يكون من الثابتين ساعة الحق المبين .

نسال الله حفظ الاسلام واهله

نسال الله حفظ العراق و شعبه

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستفلال لا يعني الانعزال..!
علي الاكبر شخصية محورية اساسية في الطف
في إعادة تعريف "حوار الطرشان"
سياسة اميبية(اميبيا سياسية)
وَمَضَّاتٌ مِنْ سِفّرِ الحُسَينِ (4)أَنّهارُ الدُمُوع
كربلاء .. مآساة وطريق..! 
اعلام تكتل الساخطين ..!
خير الصحبة من الخصائص المختصة بإمامة الحسين (ع)
بين كيس ابي هريرة ومرتزقة الإعلام المعاصر 
نعم ..هيهات منا الذلة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك