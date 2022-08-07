الدروس الحسينية الكبرى

قاسم الغراوي ||
نحي ذكرى الحسين (ع) كل عام وهو يحي قلوبنا ويحررنا من غفلتنا ويمنحنا الدروس هو حي ونحن موتى .
# الدرس الاول : (مثلي لايبايع مثله) .
المبايعة هنا ان تبصم على القبول بالحاكم وان كان فاسدا وجائرا ، وقد رفض الحسين ذلك .
* لاتنتخبوا الفاسدين والسراق والظالمين وان كانوا من دينكم ومذهبكم .
# الدرس الثاني :(هيهات منا الذلة).
لايمكن السكوت والخنوع والقبول بالواقع الذي يتحكم فيه الفاسدين وهم يمارسون كل مامن شانه ان يهدر كرامة الانسان ويهدد حياته.
* لاتنظر الى الشعارات بل الى افعال من يرفع الشعارات ولتتجسد اقوالكم بافعالكم .
# الدرس الثالث : (اذا لم يكن لكم دين فكونوا احرارا).
* كل حركات التحرر التي قادها الاحرار في العالم اذا لم يحركها الواعز الديني حركتها رغبة الانعتاق من الظلم والفساد والدكتاتوريات طلباً لحرية الانسان وكرامته .
فهل استلمنا الدروس الحسينية؟؟
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