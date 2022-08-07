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الدروس الحسينية الكبرى


قاسم الغراوي ||

 

نحي ذكرى الحسين (ع)  كل عام  وهو يحي قلوبنا ويحررنا من غفلتنا ويمنحنا الدروس هو حي ونحن  موتى .

# الدرس الاول : (مثلي لايبايع مثله) .

المبايعة هنا ان تبصم على القبول بالحاكم وان كان فاسدا وجائرا ،  وقد رفض الحسين ذلك .

* لاتنتخبوا  الفاسدين والسراق والظالمين وان كانوا من دينكم ومذهبكم .

# الدرس الثاني :(هيهات منا الذلة).

لايمكن السكوت والخنوع والقبول بالواقع الذي يتحكم فيه الفاسدين وهم يمارسون كل مامن شانه ان يهدر كرامة الانسان ويهدد حياته.

* لاتنظر الى الشعارات بل الى افعال من يرفع الشعارات ولتتجسد  اقوالكم بافعالكم .

# الدرس الثالث : (اذا لم يكن لكم دين فكونوا احرارا).

* كل حركات التحرر التي قادها الاحرار في العالم اذا لم يحركها الواعز الديني حركتها رغبة الانعتاق من الظلم والفساد والدكتاتوريات طلباً لحرية الانسان وكرامته .

فهل استلمنا الدروس الحسينية؟؟

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