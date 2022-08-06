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الحركة الحسينية لم تكن انتحارية..!


  الشيخ محمد الربيعي*||   ان الناظر الى التاريخ يجد كثير من مفاصلة يشوبها التحريف و التشويش ، و من ذلك القضية الحسينية . ▪️ بسبب ان تاريخها اول من مارس الكتابة و التدوين فيه ، هو اموي او عباسي الهوى ، وان كثير من مصادر كتب الشيعة الموثوقة عمدة السلطات الحاكمة الى اتلافها ، ولا ننسى جريمة صلاح الدين الايوبي عندما توجه الى مصر وكم حرق من كتب الشيعة حتى جعل محارق الحمامات مشعلها من كتب الشيعة فقط . محل الشاهد : ▪️ يجب تحديد صورة الامام الحسين ( ع ) في و عينا الاسلامي ، بأنه امام الاسلام و ترجمان القران . فيجب ان نؤكد و ان يفهم الاجيال جيلا بعد جيل ، ان شعار الامام الحسين ( ع ) ، هو شعار الاسلام في كل زمن و هو الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، بما يمنع اي انحراف سياسي و اجتماعي و أخلاقي . ▪️ هذا الشعار كان له تجسيد بحركة الامام الحسين ( ع ) ، على المستوى النظري و العملي بل كل حركاته ( ع ) و سكناته كان فيها دلالة على ذلك الشعار . ▪️هذا الشعار الذي ينطلق من واقعية سياسية و حركية بعيدة المدى ، حملها الامام الحسين ( ع ) من اجل انجاح اهداف حركته في الحفاظ على الدين و الاسلام و المصلحة العليا للمسلمين . ▪️ فالحركة الحسينية لم تكن حركة ( انتحارية ) ، كما تحاول الروايات المندسة و الكتاب المأجورين من الماضي و الحاضر تصويرها ، فالجهاد عنوان ينطلق من احكام اسلامية تقول للانسان قف هنا وفي مواقع اخرى قف هناك . ▪️من هنا نفهم و نعرف و ندرك و نتحسس و نتيقن ان عاشوراء لها لقاء في كل زمن مع الامة ، في انقى صور العزة و الكرامة في سبيل الله . ▪️فهي ثورة خالصة لله تعالى في كل أبعادها و محطاتها . ▪️لذا عندما نستقبل الذكرى عاشوراء عندما نقوم باحياء الشعائر الحسينية عندما نريد ان يكون لواقعة الطف الأليم واقعية حقيقية على ذات وعلى الموضوع ، فعلينا استقبالها بكل مسؤولية امام الله تعالى ، و بكل سعي من اجل تحررنا و تأكيد عزتنا و اسلامنا في الواقع كله . ◼️يا ابناء الامة الاسلامية  ▪️افهموا الامام الحسين ( ع ) ، امام معصوم له شعارا و اهداف ، و ليس هو عبارة عن طقوس و أفعال فقط . ▪️افهموا ان الامام الحسين ( ع ) لم يكن وجوده في واقعنا انتحار انما هو الحق ، الذي يخضع الى الاحكام وكان مع الاحكام . ▪️اذن علينا ان نكون صادقين اتجاه الامام الحسين و القضية الحسينية و الشعائر من خلال انعكاسها على اخلاقنا واهدافنا واقوالنا وسلوكنا وكل شيء ، فمن المعيب ان تكون حسينيا و يصدر منك ما لا يليق بالشريعة ، او تحي شعيرة على حساب ضياع فريضة واجبة ، او تقوم بشعيرة و انت تارك الفرائض و معتبرها الشيء الثانوي . اللهم احفظ الاسلام واهله اللهم احفظ العراق و شعبه
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الحركة الحسينية لم تكن انتحارية..!
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