المقالات

مسلم بن عقيل قائد ظلمه التاريخ


الشيخ محمد الرببعي ||   ▪️عندما تقرأ الشخصية الحقيقية لمسلم بن عقيل ( ع ) ،  ذلك القائد صاحب العصمة الثانوية ، تربية بيت الرسالة المحمدي ، و تدقق فيما ما نسب له ، في تاريخ القضية الحسينية تجد هناك الظلم الكبير قد وقع على شخصية ذلك القائد العظيم . ▪️نجد في ذلك التاريخ امورا دونت و سارت و مرت و صدقت  و كأنها الحقيقة ثابته .  ▪️رغم ان عدم إثباتها و اضح جدا ، بل انتساب تلك الامور الى مسلم بن عقيل ( ع ) ، معناه الطعن بقيادة و ادارة القائد العام الذي اختاره ، و هو الامام الحسين ( ع ) ، و الطعن بقيادة و حنكة القائد المرسل و هو مسلم بن عقيل ( ع ) . ▪️نحن في هذه الأسطر المختصرة سنقوم بالتعرض لقضيتين من تلك القضايا التي نسبة الى سفير القضية الحسينية و التي كانت غير دقيقة ونراها عارية عن الصحة ، و نترك بقية القضايا و النقاط للمناسبات لاحقة ان شاء الله تعالى ، ان بقيت الحياة . ▪️القضية الاولى : صلاة مسلم بن عقيل في المسجد ، و تفرق مناصرية عنه . فنجد  مما نسب الى مسلم ابن عقيل ( ع ) ، انه صلى في المسجد وقد  انسحب الناس من خلفه . الحقيقة نعجب من هكذا طرح  ، حيث مسلم بن عقيل ( ع ) ،  لم يكن تكليفه الظهور الظاهر المعلن التام ( الظهور العلني ) ، بل ان الواجب القيام بتكليف الذي جاء من اجله  و التخطيط له ،  و الاعلان عنه الى ان تأتي ساعة الصفر ، فكيف لمسلم بن عقيل ( ع ) ،  ان يصلي في المسجد ، واي مسجد ليس في طرف الكوفة او انه جانبي السمعة و المكان و الدلالة بل  هو في مسجد الكوفة ؟ !  و العجيب ان مسجد الكوفة ملصق لقصر الرئاسة ( الامارة )  ، فهل يعقل لقائد مثل مسلم بن عقيل ( ع )  يصلي في مسجد الكوفة ، في  وقت كانت المخابرات و السلطة بأكملها في نفور تام ، و عندها حملة اعتقالات قائمة على قدم و ساق بأعتقال كل مناصر لخط الامام علي بن ابي طالب ( ع ) و ولده ؟!  هل يعقل ان يعرض القائد نفسه ، و اتباعه للكشف و الاعتقال ؟! ، ثم لو فرضنا ان صلا في مسجد الكوفة  واقعة فمن الطبيعي لا يوجد مصلي خلفه من الاصل ،  لان هل يوجد شخص عاقل في ضوء هذا الوضع الامني الخطر و هذا الأرباك و الإرهاب الاجتماعي من قبل السلطة الحاكمة ،  يأتي و يصلي في مسجد خلف مسلم بن عقيل ( ع ) و بجانب ذلك المسجد القيادة العليا للعدو ؟ !!! ثم الا يعد هذا مخالف ( للتقية )  ، ثم ان من واجبات التي كلف بها مسلم بن عقيل ( ع ) ، من قبل الامام الحسين ( ع ) ، ( تنظيم امر الجند ) ، و كما نعلم ان الكوفة سكانها ليس مدنين( يعني طابعها عسكري ) ،  و ان الكوفة اسست في زمن عمر بن الخطاب سنة(  17 ) هجري ، و هي مدينة عسكرية تجمع المقاتلين و عوائلهم  و لذلك اجمعهم مقاتلين ، فكان وظيفة مسلم بن عقيل ( ع )  اعداد المقاتلين و يعدهم ، و يتابع احوالهم ، و لذلك بن اثير المؤرخ  يقول : ان مسلم بن عقيل ( ع ) قسم جيشه اربع كتائب ، كتيبه قائدها المختار ، كتيبة قائدها حبيب بن مظاهر الاسدي ، كتيبة قائدها مسلم بن عوسجه ، كتيبة قائدها كندي العباس ، فكان هم مسلم اعداد الدعم لكربلاء  و ابطال خطط العدو بالكوفة ، فهل مثل مسلم قائد محنك يكون متوجه لصلاة في مسجد معرض نفسه وقادة جيشه الى انظار العدو و هو لديه تكليف مصيري الالهي ؟!  ثم هل مسلم قائد اعد العدة و لم يتفحص جنده  وانصارة حتى يخذلوه ؟ !! . هذا كلام فيه منقصة للقائد و القيادة و الكلام يطول النتيجة لا نؤيد هذا المورد  . ▪️القضية الثانية : قضية مسلم بن عقيل ( ع )  و طوعة  و من روى ذلك هو الطبري الاموي ، و لنا في ذلك الملاحظات التالية نسردها باختصار  ، و كذلك على ذلك جملة من اصحاب التحقيق : ▪️ملاحظة الاولى : ان مسلم بن عقيل ( ع ) ،  يستجيب لطوعه و يعرف عن نفسه ؟  كيف لقائد في محنة الخذلان و الحصار و يعرف عن نفسه ، اليس من الاولى عدم التعريف . ▪️ الملاحظة الثانية : لماذا انتظر بلال بن طوعه لصباح  ليخبر عنه ، و هو يعلم ان السلطة اوعزت لكل من يخبر عن مسلم بن عقيل ( ع )  و اتباعه له جائزة كبيرة ؟ اليس كان من الاولى لشخص قليل الايمان و العقيدة مثل بلال ابن طوعه قيامه بأخبار السلطات و عدم الانتظار لصباح ، لضمان عدم هرب مسلم ابن عقيل ( ع ) ؟! لذلك نرى ان قضية بلال كلها وهمية لا اصل لوجودها .  ▪️الملاحظة الثالثة : مسلم بن عقيل ( ع ) ، ورد انه اشترى الدور و الاسلحة و غير ذلك الكثير الذي كانت معدة لدعم خطة حركته ، فهل يحتاج لدار طوعه ؟! . ▪️الملاحظة الرابعة : طوعة كانت في بيت الامام الحسن( 9 )  سنين فهل يعقل انها  لا تعرف مسلم بن عقيل  ( ع ) ، او ان مسلم بن عقيل ( ع ) ،  لا يعرف دارها ليجري ذلك الحوار الذي لا يليق به ( ع ) ؟!!  . ▪️الملاحظة الخامسة  : النص و الحوار الذي دار بين مسلم بن عقيل  ( ع ) ، و طوعه ضعيف جدا و فيه ذلة السؤال و الموقف و حاشا لمسلم بن عقيل ( ع ) ذلك النوع من الضعف. وخصوصا ان عرفنا ان كل ماتم طرحة وتدوينه في قضية مسلم بن عقيل ( ع ) و طوعه جاء عن طريق تاريخ الطبري الاموي و من سار على روايته وهو ضعيف جدا ، اذ ما تم القياس بشخصية مسلم بن عقيل ( ع ) . ▪️ان الصحيح  و الدقيقة وحقيقة الامر ، ان السيدة طوعة من الشخصيات التي كانت مناصرة لمسلم بن عقيل ( ع ) ،  و من نساء المجاهدات مسبقا ، و ان التفاصيل المذكورة و المتعارف عليها اليوم  كانت مشكوكة و كثيرة الخدش و انها وضعت لغايات اخرة . ▪️ان مسلم بن عقيل ( ع ) ، شخصية قيادية شجاعة ذكية كان الاولى دراسة تاريخها بصورة  صحيحة ، و ان يستفيد من كل جوانبها ،  عسكريا و سياسيا ، و اجتماعيا  و قياديا و غير ذلك ،  بالصورة الصحيحة . نسال الله حفظ الاسلام و اهله نسال الله حفظ  العراق وشعبه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستقبل الوضع العراقي
مسلم بن عقيل قائد ظلمه التاريخ
اعادة الانتخابات ترف سياسي ام طريق حل ؟.
العناد السياسي..!
لماذا تراجع اهل الكوفة عن نصرة الامام الحسين (ع)، واستشهاد مسلم بن عقيل؟!
خارج أسوار التقوى والبصيرة
حقيقة المرأة وأمانة السماء..
هل بعث يزيد من جديد!؟
هل بالإمكان حل البرلمان ؟!
الحوار الشامل و مقاربات الحصة والمحاصصة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك