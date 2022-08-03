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خطط الشيطانية الصهيوامريكية للمسلمين


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

سنضع لهم نظاما ماليا يجعلهم سجناء دائما ويجعل أبناءهم مدمنين سنجعلهم يركزون على المال والأشياء المادية حتى ينسوا القيم سنستعمل المعادن اللينة ومواد تسرع الشيخوخة ومهدئات في الأكل والماء والهواء.

المعادن نستخدمها حتى يفقدوا ذكاءهم (الزهايمر)

نخص بالذكر الألمنيوم والنحاس… إلخ

نعدهم بإيجاد دواء لكل الأمراض سنطعمهم بكل أنواع السموم

السموم ستدخل جلودهم وأفواههم وستدمر عقولهم وجهاز التكاثر السموم ستكون حولهم وفي كل شرابهم وأكلهم، الهواء الذي يستنشقون وحتى في لباسهم سنقنعهم بالاشهارات والموسيقى أن هذه السموم جيدة لهم حتى تلد نساءهم سنقوم بتلقيح أطفالهم بالسموم ونقنعهم أن هذا سيساعدهم ضد الأمراض.

سنبدأ بالخطة مدام أدمغة أطفالهم صغيرة سنجذب أطفالهم إلى الأشياء المحببة إليهم وحتى تنقص قدراتهم الصحية

سنخترع لهم أدوية تجعل صحتهم أكثر تدهورًا والتي بدورها تقوم بإيجاد أمراض ثانية والتي نقوم بإيجاد أدوية لها

سنستعمل سلطتنا لجعلهم أقوياء أو ضعفاء سيكبرون مكتيين وبدناء سنلهيهم بالملذات وألعاب الفيديو سيفعلون ما نأمر به وإذا عارضوا سنجد وسائل تكنولوجية لإقناع عقولهم

سنستعمل الخوف كسلاح سنقوم بتكوين حكوماتهم سنجلب الاثنين في صفنا الشعوب والحكومات سيقومون بالعمل لصالحنا بفضل الديون والعمل الشاق وإذا أردنا نجعلهم يتقاتلون فيما بينهم سنسيطر على جميع حياتهم ونفرض عليهم طريقتنا في التفكير سنجعلهم يتقاتلون حتى نكمل مشروعنا سنجعلهم يعيشون في خوف وتدمر أدمغتهم بفضل صور الدم (وسائل الإعلام)..

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خطط الشيطانية الصهيوامريكية للمسلمين
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