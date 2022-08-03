فقدان البوصلة في اجواء ضبابية

قاسم الغراوي ||

كاتب /محلل سياسي

تواجه العملية السياسية تحديات كبيرة وتتعرض ادواتها واسسها وقيمها الى عواصف من الاعتراضات وازدياد فقدان الامل والثقة بايجاد الحلول الانية والمستقبلية لمسارها واهدافها ، ويتحمل من في المركب المسؤولية وهم في لج البحر الهائج مع ضياع بوصلة الاتجاه للوصول الى بر الامان.

نحن الان في المنطقة الضبابية التي تحولت الى عمياء بفعل فقدان الرؤية السليمة تجاه العملية السياسية من قبل المنظومة المشاركة في ادارة الدولة وتثبيت البوصلة نحو الشروع بالبناء والاصلاح المنشود الذي طال امده ويتحمل المسؤوليه فيه جميع من في السلطة دون استثناء والمعترضين على مسيرتها ممن كان لهم موطيء قدم فيها طيلة عقدين .

فشلت حتى نظرية ليبنهارت في ادارة الدولة بالتوافق والشراكة والتوازن ولم تنتج لنا جيل قادر ان يتحكم بالازمات وينجح في ادارة الدولة التي اشترطت بناء المؤسسات وتقوية سلطة الدولة والقانون واحترام هيبتها .

التظاهرات والاعتصامات نتيجة طبيعية وانعكاس واضح لاخفاق المنظومة السياسية بكل مسمياتها ومكوناتها للنهوض بالواقع العراقي نحو بر الامان.

السيناريوهات المتوقعة حكومة انتقالية يتفق عليها الجميع وشخصية جديدة بعيدة عن حكومة تصريف الاعمال للسيد الكاظمي وكذلك بعيدة عن السيد السوداني و( ربما ) سيتم ايجاد صيغة مناسبة

لنواب الكتلة الصدرية للمشاركة في الحوارات لايجاد نهايات مفتوحة لهذه الازمة الخانقة .

الدعوة لانتخابات مبكرة المطلب الحقيقي الذي يريده التيار الصدري وبعض الكتل السياسية ، لانه يريد ان يكون في قلب المنظومة السياسية باقرب وقت ممكن بعد ان استقال منها ولايمكن ان يكون خارجها ليضغط فقط ، بعد انه خسر تواجده في العملية السياسية القريبة من صنع القرار ، لكنه لازال فاعلا في تحريك الشارع والتاثير فيه باتجاه فرض الشروط.

لقد فقدت جميع الاحزاب الحاكمة للسلطات شرعية قبولها في ادارة الدولة بلحاظ نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة فيها ومارافقها من اعتراضات ولغط

وانشطار الكتل السياسية المكوناتية وعدم انسجامها وتوافقها في ادارة الدولة .

من المؤسف جداً بعد عشرين عاما لم يصل العراق الى نهايات يطمح لها الشعب العراقي بعد ان عانى الكثير وقدم الكثبر ولا زال ينتظر الكثير .