أقطع خيوط الفتن...

كندي الزهيري || في الوقت الذي يتطلع به العراقيون إلى استقرار سياسي، بعد أن هبت عاصفة تشرين، فكان الشعب يتأمل في الانتخابات خيرا، لكن المصائب لا تأتي فرادا، ليدخل البلاد بفراغ دستوري سببه الشد والجذب بين الفرقاء السياسيين، فبدل من أن يحتم المتخاصمين إلى القانون والدستور، أصبح الحكم الشارع العراقي، وان هذا التصعيد غير المبرر لا يخدم سوى أصحاب المشاريع الدموية وتجار الحروب. إن العراق يمر بخطر كبير من داعش إلى تمدد التركي وغيرها من الأزمات، لا نرى هناك جدية حقيقية في مواجهة تلك الأخطار، بالعكس بدل ذلك أصبح الجدية والأهمية بالدفاع عن حكومة تصريف أعمال انتهت مهامها في وقت جرت به الانتخابات، والجميع يعلم بأن حكومة التصريف أعمال جاءت بفتنة رضخ لها الجميع، ولا تخرج إلا بفتنة وهذا ما يجري اليوم. كنا نتمنى من الزعامات السياسية أن تجلس مجلس العقل وتضع الحكمة في موضعها الصحيح، لكن مع الأسف تحول الأمر إلى ما كنا نخشاه، أن الأعداء يحاولون بين الحين والآخر تمزيق أي رأي يطالب وبالوحدة، ما ساعدة على ذلك هو تراكم الخلافات السابقة، وعدم معالجتها. إن ما يجري اليوم في العراق ما هو إلا صورة لما حدث في لبنان وما كان في اليمن، ونخشى ما نخشاه أن تطلب الحكومة المنتهية الولاية من دول الخليج وغيرها أن تتدخل بحجة الانقلاب أو ما شابه، ولا نستبعد ذلك بعد كل هذا الكم من الزيارات إلى السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء، ومن أجل تفويت الفرصة، ندعو زعامات الكتل السياسية الجلوس والاحتكام إلى الدستور، فإن كان ذلك لا يجدي، فما عليكم إلى أن تقطعوا رأس الفتن وخيوطها، والرجوع إلى المنقذ متمثل بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ضلت )، لوضع خارطة طريق تخرج العراق من حفرة من نار، ولا مخرج لكم غير هذا الطريق، لكن هذا لا يعني أنكم تخلصتم من الضغط، فأنتم تتحملون كل ما وصل آلية هذا الشعب. حفظ الله العراق وأهل العراق الكرام المظلومين، وأبعد الله فتن أهل الشيطان وأصحاب المنافع الشخصية، وفي الختام (يقينا كل خير)...



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