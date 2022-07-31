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البكاء على الحسين لماذا؟ الجزء الثاني


 د.مسعود ناجي إدريس ||   • اسم الحسين عليه السلام ممزوجا بالبكاء  كما ورد في النصوص الإسلامية، فإن اسم الحسين -عليه السلام-  ممزوج بالبكاء والرثاء، حتى قبل استشهاده حيث الرسول الكريم )صلى الله عليه واله وسلم( وأمير المؤمنين علي -عليه السلام-  وأمه فاطمة الزهراء )عليها السلام  (بكوا عليه  قبل استشهاده.   في روايات كثيرة، عندما ولد الإمام الحسين (عليه السلام)، نزل جبريل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله  وسلم) فدخل علیه الحسین بن علی علیهما السّلام فقال جبرئیل: من هذا؟ فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله :ابنی، فأخذه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فأجلسه علی فخذه.  فقال [له] جبرئیل: أما إنّه سیقتل. فقال رسول اللّه: و من یقتله؟ قال: أمّتک  فبکی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فقال [له] جبرئیل: لا تبک [یا رسول اللّه] فسوف ینتقم اللّه منهم بقائمکم أهل البیت.( بحارالانوار: ج 36 ، ص 349.)   عن ابن عباس قال:  کنت مع أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خرجته إلی صفّین، فلمّا نزل بنینوی و هو بشطّ الفرات، قال بأعلی صوته: یا ابن عبّاس أ تعرف هذا الموضع؟ قلت له: ما أعرفه یا أمیر المؤمنین، فقال علیه السّلام: لو عرفته کمعرفتی لم تکن تجوزه حتّی تبکی کبکائی.  قال: فبکی طویلا حتّی اخضلّت لحیته، و سالت الدموع علی صدره، و بکینا معا و هو یقول: أوّه أوّه مالی و لآل أبی سفیان؟ مالی و لآل حرب حزب الشیطان و أولیاء الکفر (و الطغیان)؟ صبرا یا أبا عبد اللّه فقد لقی أبوک مثل الذی تلقی منهم.  ثمّ دعا بماء فتوضّأ وضوء الصلاة فصلّی ما شاء اللّه أن یصلّی ثمّ ذکر نحو کلامه الأوّل إلّا أنّه نعس عند انقضاء صلاته و کلامه ساعة، ثمّ انتبه فقال: یا ابن عباس، فقلت: ها أنا ذا فقال: أ لا احدّثک بما رأیت فی منامی آنفا عند رقدتی، فقلت: نامت عیناک و رأیت خیرا یا أمیر المؤمنین...

 

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