سلم الرواتب الجديد وادفع بالتي هي احسن



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

محمد فخري المولى || الحفرة والسيارة من قصص الموروث او ما تُسمى هوب تُمس ، قيل لاحدهم اشر لنا من فضلك بينما ترجع السياره للخلف فردد تدلل ارجع ارجع ارجع واذا نصف السيارة بالحفرة فردد له بعد ان نزلت السيارة بالحفرة هوب تُمس . المُتابع لموضوع الضجة الاعلامية لسلم الرواتب وخصوصا بين حملة الشهادات العليا والدرجات الدنيا من الموظفين . يوضح ان هناك سوء فهم كبير وبالتاكيد ان سوء الفهم نتيجة عدم الاطلاع الكامل على النظام الاداري للدولة . الراتب هو استحقاق عمل نتيجة بذل جهد لمدة ثمان ساعات يوميا تقريبا لاغلب الموظفين العموميين ، قد تختلف عدد ساعات العمل من مؤسسة او دائرة الى اخرى لانه مرتبط بطبيعة ونوعية الخدمة التي تقدمها . ضمن المؤسسة الواحدة هناك تمايز بين الافراد من حيث العمر ، الخبرات ، الموقع الوظيفي ، الشهادة او المؤهل . لانطلق لجوهر المشكلة سلم الرواتب الحالي كاساس عمل مقبول لكنه بحاجة الى عدة تعديلات منها : ١. الفرق الواضح بين الوزارات بالرواتب . ٢. المخصصات المضافة هي المعضلة الكبرى ٣. خفض سن التقاعد الذي لم يعالج ، فهناك ثلاثة سنوات الى خمس سنوات فرق بدون معالجة إضافة الى مفردات مهمه يجب أن تعالج اداريا . ١. سلم رواتب الرئاسات الثلاث ٢. سلم رواتب الدرجات الخاصة ٣. النقل الوظيفي ٤. الحزم الاصلاحية الثلاث لفترة السيد عادل عبد المهدي . ٥. سلم رواتب وزارة الدفاع ٦. سلم رواتب وزارة الداخليه ٧. أزدواج الراتب المهم جدا من سيعمل على اعداد سلم الرواتب الجديد هل هم : ١. الموظفين بالرئاسات الثلاث ٢.الموظفين بالدرجات الخاصة ٢. الموظفين من حملت الشهادات العليا ٣. الموظفين من السلم التدرج الوظيفي بمسمى وظيفي يسمى ( منصب ) ٤. الموظفين من السلم التدرج الوظيفي بدون مسمى وظيفي يسمى ( موظف عادي ) حصيلة ما تقدم لو تم التعديل او اقرار سلم جديد سيكون الراتب الشهري هو حصيلة استحقاق لجهد وانجاز وان أقرار نظام رواتب موحد ضمن رؤية بلد وليس حكومة . • برؤية بلد من يريد ان يُقرّ او يقترح او يمضي بسلم رواتب لبلد عليه ان يراعي كل ما تقدم من نقاط مهمة ذكرناها انفا . • برؤية حكومة من ينظر بصفة حكومة وهو واقع الحال لن يتعدى التعديل بان يكون اقل راتب كمبلغ او رقم محدد ( ٥٠٠٫٠٠٠ ) وان يتم تقليل المخصصات لفئات معينة حملة الشهادات العليا وبالتاكيد ستكون الدرجات العليا الوظيفية الاولى والثانية والثالثة هي المستهدفة بالتخفيظ متناسين ان هذه الدرجات هي لنهاية العمر الوظيفي باقتراب سن التقاعد وبقمة الارتباطات الوظيفية والاجتماعية والعائلية . وهو رّبآط السالفة سلم رواتب سيقع بحفرة ضيق الافق وسلم الرواتب ليس ادفع بالتي هي احسن لكنه نظام استحقاق ومن يُعد السلم عليه ان يكون برؤية واضحة لكل موظفي الخدمة العامة بكل درجاتهم ومواقعهم الوظيفية . الخلاصة وفق المعطيات الحالية ، سيفرح صغار الموظفين لفتره ما داموا بادنى السلم الوظيفي وسيلعنون من وضعه بعد ان يصلوا الدرجات الاعلى بسلم الرواتب وهو قصور الرؤية بعينه . انظروا للمستقبل جيدا بنظره مهنية كبيرة ولا تنجرفوا ضمن الافق الضيق للاحداث والمواقف .