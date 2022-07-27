السياسي و التفكير الابداعي

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الشيخ محمد الربيعي || يشهد عصرنا اليوم العديد من التغييرات المهمة في مجال المعلومات، والتكنولوجيا، والبيئة، والتعليم، فالمجتمع اليوم يحتاج إلى الأشخاص القادرين على اتخاذ قرارات غير تقليدية، وقادرين على التفكير بشكلٍ مختلف، وبشكل خلّاق، لذلك يقع على عاتق الدولة مسؤولية وضع سياساتها بما يتناسب مع احتياجات الشباب ورعايتهم، وخاصة رعاية الموهوبين منهم، والذين يبحثون دائماً عن الإبداع، ولتحقيق ذلك يجب على المجتمع والدولة العمل معاً لتنمية القدرات الابداعية مهارات الإدراك العلمي، والتعليم الذاتي عند الشباب الصاعد بهدف مساعدتهم على تطوير الفكر الإبداعي لديهم. واننا نرى من خلال هذا الموضوع وماسوف يطرح ان من اهم مقومات النجاح والبناء للسياسة و الحكومة وجود السياسي الذي يملك ( التفكير الابداعي) . محل الشاهد : سؤال مهم يطرح تتمه للمقدمة اعلاه ◼️ ما هو الفرق بين الذكاء و بين التفكير الابداعي وهل توجد علاقة بينهما؟ نحتاج هنا الى تعريف الذكاء والتفكير الإبداعي قبل التطرُّق إلى العلاقة بين التفكير الإبداعيّ، والذكاء، لا بُدّ من توضيح هذين المفهومين، حيث ▪️يعرَّف الذكاء على أنّه: مقدرة الفرد على التكيُّف مع التجارب، والمواقف الجديدة التي يتعرَّض لها، ومقدرته على التعلُّم منها، والاستفادة من هذه التجارب؛ لفَهم، ومُعالجة البيئة التي يعيش فيها. وقد ركَّز البعض في تعريف الذكاء على التفكير المُجرَّد للفرد، أمّا البعض الآخر، فقد أكّدوا على رَبط التكيُّف بالذكاء، وأنّ الشخص الذكيّ هو: الشخص الذي يستطيع التكيُّف مع البيئة التي يعيش فيها، وفي ما يتعلَّق ▪️ بتعريف التفكير الإبداعيّ، فهو يُعرَّف على أنّه: مقدرة الفرد على التفكير، وإيجاد حلول جديدة، وغير مألوفة للآخرين. وبَحسب علماء النفس يجب أن تتوفَّر العديد من الشروط؛ لكي يُصبح الإنسان مُبدعاً، ومنها: أن تكون الحلول، والأفكار جديدة لم يَجدها أحد غيره، ولم يُسبَق إليها، إضافة إلى كَون هذه الحلول ذات فائدة. ▪️العلاقة بين التفكير الإبداعيّ والذكاء عند الحديث عن العلاقة بين التفكير الإبداعيّ، والذكاء، فإنّ علماء النفس يُشيرون من خلال الأبحاث إلى أنّه ليس هناك بالضرورة وجود علاقة بين التفكير الإبداعيّ، ومُستويات الذكاء المُرتفعة؛ أي أنّه ليس بالضرورة أن يكون كلّ فرد ذكيّاً، أو أنّ يتمتَّع بالذكاء مُبدِع، وبمعنى آخر، فإنّ الشخص الذي يتمتَّع بنسبة ذكاء 130 درجة على مقاييس الذكاء، قد يكون أكثر إبداعاً من الفرد الذي يتمتَّع بنسبة ذكاء 180 درجة على مقاييس الذكاء، والجدير بالذكر أنّ الذكاء قد يكون الطريق؛ للوصول إلى الإبداع، إلّا أنّه ليس أحد شروطه، أمّا الأفراد الذين يتمتَّعون بنِسَب ذكاء أقلّ من الطبيعيّة، فهم غالباً ما يكونون غير مُبدِعين، في حين أنّ الأفراد ذوي الذكاء المُتوسِّط قد يتمتَّعون بنسبة أعلى من الإبداع، وعلى هذا، يمكن القول إنّ التفكير الإبداعيّ، والذكاء، ليسا مُصطلحَين يتحدّثان عن المعنى نفسه؛ فالأصالة، والمرونة، والطلاقة الفكريّة مثلاً تُعتبَر من صفات الفرد المُبدِع، في حين أنّ هذه الصفات ليست بالضرورة أن تكون من صفات الفرد الذكيّ، واذا ما تمّ الحديث عن الجانب العقليّ لدى الفرد المُبدع، فإنّه يمكن القول بأنّ الابداع يعتمد على عدّة عوامل مُهمّة، وهي: الحساسيّة للمشكلة، والشعور بها، وإعادة تنظيم الفرد لما يُراد الإبداع فيه، والمرونة، والأصالة، والمقدرة على تحليل الأفكار الإبداعيّة، بالإضافة إلى التركيب، بحيث يكون بشكل حديثٍ، ومُبتكَر، وأخيراً التقييم، وهنا لا تقتصرُ عمليّة التفكير الإبداعيّ على العقل؛ أي الذكاء فقط، بل هناك أيضاً عوامل أخرى تُساهم في عمليّة التفكير الإبداعيّ، كالمزاج، والأعصاب، وبعض الحواسّ الأخرى . محل الشاهد : اذن نرجع الى صميم موضوعنا بعد هذه المقدمة المهمة ماهو ◼️التّفكير الإبداعي هو النّظر إلى شيء ما بطريقة مختلفة وجديدة، وهو ما يُعرف بالتّفكير خارج الصّندوق، حيث يشتمل على التّفكير الجانبيّ أو القدرة على إدراك الأنماط غير الواضحة في أمر ما، كما يمتلك الأشخاص المبدعون القدرة على ابتكار وسائل جديدة لحلّ المشكلات ومواجهة التّحديات . ■تعزيز التّفكير الإبداعي هنالك العديد من الوسائل التي تعزّز التّفكير الإبداعي، ومنها: ▪️ تدريب العقل على التخيّل بشكلٍ منتظم بدلاً من تركيز القوّة العقلية على الأعمال الروتينية لمواجهة المشكلات، ويكون ذلك بمحاولة رؤية أية أمور عمليّة أو ترفيهيّة من ثلاثة زوايا. ▪️ تخصيص وقت معيّن للتّفكير الإبداعي؛ حيث يمكن تحديد ساعة من اليوم أو من الأسبوع يتمّ خلالها ممارسة التّفكير الإبداعي حول شيء محدد. ▪️ تقديم وصف قصير وواضح حول أيّة فكرة جديدة من خلال ثلاث جمل. ■ أمثلة على التّفكير الإبداعي هنالك العديد من الأمثلة على التّفكير الإبداعي، ومنها ما يأتي: ▪️ الإبداع الفنّيّ: قد يتمثّل الإبداع الفنّي في إحدى الشّركات في تصميم الشّعارات، أو كتابة نصوص الإعلانات، أو إنشاء العبوات لإحدى المنتجات، أو غير ذلك. ▪️ الإبداع في حلّ المشكلات: يكون مثلاً في ابتكار طرق جديدة للحدّ من استهلاك الطّاقة، أو إيجاد طرق لخفض التّكاليف خلال أزمة الموازنة، وغيرها. ▪️الإبداع في العلوم والهندسة: يُمكن أن يدخل التّفكير الإبداعي في العلوم، والتّكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات ؛ حيث يمكن مثلاً ابتكار برنامج حاسوب جديد، أو تصميم روبوت بكفاءة عالية، أو تطوير فرضية قابلة للاختبار ◼️ طرق تنمية مهارات التفكير . يمكن تنمية التفكير الإبداعي من خلال إتقان المهارات المتعلقة به، ومنها ما يلي: ▪️القدرة على التحليل: يعتبر تحليل مسألة ما شرطاً مسبقاً للتفكير الإبداعي بها، فالتحليل رفيق الفهم العميق لنص أو مجموعة كبيرة من البيانات. ▪️العقلية المنفتحة: يتطلب التفكير بطريقة إبداعية الإتيان بحلول لم يسبق لأحد التفكير بها، ولذا فالعقلية المنفتحة تفتح المجال لما هو جديد وإبداعي. ▪️حل المشكلات: من أهم ما يبحث عنه أصحاب العمل، هو قدرة المتنافسين على منصب ما على حل المشكلات، خصوصاً أنّها تتجدد وتحتاج لحلولٍ جديدة تناسبها. ▪️النظام: ففي الوقت الذي يتطلب فيه التفكير الإبداعي أن تتم عملية الإبداع والتفكر خارج الصندوق، لا بد من أن تكون هناك قدرة على تنظيم الأفكار وشرحها للآخرين ليتمكنوا من الاستفادة منها. ▪️التواصل: هي مهارة تتشعب إلى مهارات التواصل المكتوبة والمحكية، بالإضافة إلى الاستماع الجيد، فالأولى مهمة لإيصال الأفكار لفريق العمل أو الزبائن، والثانية أساسية لفهم المشاكل وتحليلها. ◼️أساليب تنمية التفكير الإبداعي المعنى من الاساليب : هي الكيفيات او الطرائق التي نسلكها حالة الاستخدام الوسائل هناك عدد من الطرق والأساليب التي تساهم في تطوير التفكير الإبداعي والمباشرة فيه، ولعل من أهم وأبسط تلك الطرق هي معرفة المجال الذي يتقنه ويحبه الإنسان، بحيث يبدأ به لينتقل من المرحلة النظرية التأملية إلى المرحلة العملية التي يبدأ فيها بعمل ما يحب دون إهدار الوقت بالتفكير والبحث فيما لا يحبه، كما أن ألعاب تطوير الذكاء والألغاز من الأساليب المهمة لتنمية التفكير الإبداعي، بالإضافة لذلك، هناك عدد من المهارات أو العادات التي تنمي التفكير الإبداعي وهي تكرار وابتكار الأسئلة الدقيقة، ومحاولة البحث عن أجوبتها، وكذلك الشغف في مواجهة الصعاب، واكتساب الثقة والتفاؤل بالقدرات الذاتية، كل ذلك يشكّل محاولة جادة لتبني الإبداع ذهنياً وسلوكياً ومنهجياً. ◼️من أهم مُعيقات التفكير الإبداعي تقف في طريق المرء مجموعة من المصاعب والعقبات التي تعيقه في طريق تقدمه، وتبطئ من مسيره ومحاولاته، لذلك تتعدد المعيقات التي تحُول دون الوصول للتفكير الإبداعي، ومن أهم تلك المعيقات ما يتعلق بنظرة الشخص لذاته وقدراته، فإنّ نقص الثقة بالمهارات الشخصية، وفقد القدرة على تحفيزها سيؤدي حتماً لعدم القدرة على التفكير الإبداعي الخلّاق، وكذلك الخوف من المحاولة والتردد وإهدار الوقت بالتساؤل وتأنيب الضمير وجلد الذات، كلها عوامل تؤثر في الحد من القدرة على المبادرة والتفكير الإبداعي الذي يميز الشخص ويكسبه مهارات وقدرات مضاعفة بمجرد البدء به. ◼️النتيجة : نحن بحاجة جدا الى سياسي و قيادة ذات تفكير ابداعي ، تنهض بالامة و الدولة نحو البناء و التقدم و الازدهار . اللهم احفظ الاسلام واهله اللهم احفظ العراق واهله