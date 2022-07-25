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صحيفة الغاردين البريطانية تسلط الضوء على جولة وزير الخارجية الروسي الأفريقية

54 2022-07-25

فهد الجبوري ||

 

تحت عنوان : جولة لافروف الأفريقية تمثل جبهة اخرى في الصراع بين الغرب وموسكو  نشرت الغاردين مقالة لمراسلها في أفريقيا جاء في مقدمتها " وزير الخارجية الروسي يسعى الى الفوز بأصدقاء والتأثير على شعوب القارة التي كانت تربطها علاقات قريبة مع موسكو  يرجع عهدها الى حقبة الاتحاد السوفيتي "

وتقول المقالة " أن الوزير الروسي يهدف من جولته الأفريقية التي كانت محطتها الأخيرة هي أوغندا الى تحشيد الدعم لروسيا حيث دخلت الحرب في أوكرانيا شهرها السادس "

وكان العديد من الزعماء الأفارقة قد رفضوا ادانة الغزو الروسي لأوكرانيا واتهموا الولايات المتحدة والناتو ببدء الصراع وإطالة أمده . ولكن مئات الملايين من الأشخاص في القارة يواجهون أسعار الغذاء المرتفعة ، وفي بعض الحالات ، نقص شديد في المواد الغذائية ، نتيجة للحرب الدائرة في أوكرانيا ، وتعثر إمدادات القمح الى الخارج .

وتقول المقالة " أن لافروف يسعى لاقناع الزعماء الأفارقة ، والى مستوى اقل الناس العاديين بأن موسكو لا يقع عليها اللوم في موضوع اندلاع الصراع ، او في قضية أزمة الغذاء . وكانت روسيا قد القت اللوم في توقف إمدادات القمح على الألغام الاوكرانية ."

وتضيف " أن لافروف قد أشاد بما سماه " النهج المستقل " الذي تبنته البلدان الأفريقية في رفض الانضمام الى العقوبات الغربية ضد روسيا والمحاولات المكشوفة للولايات المتحدة وتوابعها في أوروبا لبسط السيطرة العليا وفرض نظام عالمي احادي القطب "

وجاء في المقالة ايضا ان الدعم لموسكو من قبل قادة وحكومات البلدان الأفريقية ، أو في الحد الأدنى ترددها في ادانة الغزو الروسي ، قد افزع المسؤولين الغربيين .

وقالت ان آخر قمة روسية -أفريقية كبيرة قد عقدت في سوشي عام ٢٠١٩ ، ومن المقرر أن تعقد القمة القادمة في وقت لاحق من العام الحالي ، ومن المحتمل أن تستضيفها العاصمة الإثيوبية اديس أبابا .

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صحيفة الغاردين البريطانية تسلط الضوء على جولة وزير الخارجية الروسي الأفريقية
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