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مهند نعيم "المستشار" يتحدث عن مخطط         


إياد الإمارة ||

 

مهند نعيم المقرب من رئيس مجلس الوزراء لم يتحدث من فراغ، والتغريدة غير مزورة كما يزعم هو، ولم يقدم هذا المستشار على تسريب نوايا العدوان المبيتة منذ أحقادهم الأولى عبثاً، هذا التسريب لم يكن عقيب "گعدة شرب ماجنة على طريقة العوجان" كما يتصور البعض لأن الجماعة "يتعبون ويسكرون" وإذا "سكر الخايس يظل يهذرب" القضية أكبر من ذلك بكثير فالرجل المستشار والمستشير على علم بالمخطط الهدام بعد حقبة إجرام صدام!

هذه التقسيمة التي تحدث عنها المستشار هي مخطط العدوان الذي عملوا ويعملون عليه بقوة، وتوقيت التسريب مبيت لنقل رسالة خطيرة جداً إلى ذوي المخطط من إنهم "جماعة العرگ" قد قطعوا شوطاً طويلاً في تنفيذ المخطط الرامي لطمس القيم العراقية بهذا المستوى المفجع، المستشار المقرب من السيد مصطفى الكاظمي أراد القول بأن حكومة مستشيره تمكنت بمدة قصيرة إنتقالية من تحقيق ما يحتاج إلى وقت أطول وهذا الإنجاز الكبير يستعدي النظر بقوة لأن يبقى الكاظمي في الحكم دورة كاملة يتحفها بمثل هذه الإنجازات النوعية لصالح العدوان!

سامعين بسالفة ابو "الويو" الثعلب حرامي الدجاج؟

بيوم أنبتر ذيلة بعملية سطو فعمد إلى حيلة تقطع ذيول كل الثعالب لكي يضيع "الأبتر بين البتران"!

الجماعة أهل "العرگ" هيچ جاي يسوون..

لأنهم بلا قيم

بلا اخلاق

بلا شرف

بلا كرامة

بلا رجولة

فيسعون بكل قوة لأن يكون الجميع على شاكلتهم وهيهات منا الذلة.

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