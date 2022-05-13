تعاطف شعبي واسع مع النائب باسم خشان        

إياد الإمارة ||

حظي النائب عن محافظة السماوة باسم خشان بتعاطف شعبي واسع من العراقيين نتيجة مواقفه الوطنية الشجاعة التي دفعت بالحلبوسي لإتخاذ قرار إرتجالي غير منصف وغير قانوني بطريقة مثيرة للسخرية قبل أي شيء إذ الطريقة لا تدلل على الوعي ولا على الكياسة وحسن التدبير بل تدلل على أشياء أخرى سلبية جداً في مقدمتها الإنهزامية الواضحة العاجزة كل العجز عن مواجهة لغة العقل والمنطق وإستخدام طريقة أخرى لا يستخدمها إلا العاجز قليل الحيلة والوعي والمعرفة.

واجهوا باسم خشان على طريقته إن استطعتم ولن تستطيعوا ذلك!

العنف والإرهاب وإستخدام القوة بهذه الطريقة الصدامية غير الشرعية لن تنفعكم على الإطلاق كما لم تنفع صدام من قبل وكانت النهاية أن أُخرج من حفرة بائسة ذليلاً مهاناً تلاحقه اللعنان بعد أن "سحل" حياً وميتا.

كان السيد رئيس مجلس النواب غير موفق تمامأ وهو يستخدم مطرقته التي دق بواسطتها مسماراً جديداً في نعش العملية السياسية الجارية ونعش مستقبل بعض الكتل السياسية ورجالات هذه الكتل..

الحلبوسي إستخدم مطرقته بالطريقة غير المتاسبة التي قد تؤدي قريباً إلى طرق يده هو وعندها لن ينفعه الندم.

الذين صوتوا ضد النائب باسم خشان عليهم أن ينعوا أدائهم البرلماني في هذه الدورة القلقة..

عليهم أن يعرفوا أولاً إن خشان سيكون النائب الأكثر تأثيراً في الشارع العراقي وهو يحظى بتعاطف كبير من قبل عدد "كبير" من العراقيين، ويعرفوا ثانياً إن مطرقة الحلبوسي قد تطرق على رؤوس البعض ولن تُبقي لهم بقية بغير وجه حق فلا يفرحوا كثيرا لأنهم سيندموا طويلا.

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