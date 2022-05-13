المقالات

بايدن يقول الإمام المخفي وبعض الفرق الإسلامية تقول لم يولد بعد?!


هشام عبد القادر ||

 

بايدن الرئيس الأمريكي يقول لم يعرف عن الإسلام كثيرا ولكنه تحدث عن امر مهم يغيب عن ذهن اكثر الفرق الإسلامية وتطرق لموضوع اشد ضرورة لفهمها من كل المسلمين...وايضا هو لم يعرف بايدن الكثير عن الإسلام ولكنه اختار موضوع حساس مهم ..ويريد الفهم عنه وخصص باحث متخصص بالشؤون الإسلامية وبالذات عن الإمام المخفي ..كلمة المخقي يدل على انه يؤمن بوجوده حاضرا ولكن مخفي بينما بعض علماء الإسلام لتفريطهم بأهم ركن وعمود للإسلام يبتعدوا كثيرا عن هذا القضية ومشروع الله. القائم منذ الأزل للأبد ..قضية ومشروع الإمام المخفي كما قال بايدن كلمة صريحة نطق بها العدوا فكيف بمن يؤمن بالإمام المهدي عليه السلام الحاضر الذي هو اقرب من حبل الوريد...وعلى هذا الأساس نلاحظ امريكا مجده تبحث عن صاحب الأمر والزمان القائم بمشروع التوحيد يريدون يتعرفوا من هو الاقوى بهذا الوجود من الذي سيسقط عروش الظالمين...والمسلمين يتصارعوا على الحكم والسلطة لا يبحثون إلا على مراكز السلطة.. إلا من رحم ربي لم يبحثوا عن مشروع الرسالات السماوية من الذي سيقيم العدل في الأرض كافة الموعود الذي وعد الله ملائكته...كل الأنبياء والرسل تنتظر وعد الله وجميعهم يدعون الله بإن يلحقهم بالصالحين الذين سيرثوا الأرض ....

رسالتنا لبايدن ...الإمام المخفي او المحجوب لا تتعب نفسك بالبحث عنه بالأرض وجداول بحث بين البشر هو ليس لديه منزل عائلي تبحث عنه او مركز سلطة في بلد ..ولا حسب التعداد السكاني ستجده.. بل هو سر الإله الذي لا تراه العيون إلا بإذن الله...

ولكن حتما الإمام المخفي له سكن في ذات البشرية كلها إنه في قلوب كل المؤمنين كافة ..مملكة النفس المطمئنة وايضا لدولتكم دولة الشيطان ابليس لن تراه العيون وليس لديه منزل عائلي او مركز سلطة في بلد معين ..بل له في كل الأمة مملكة النفس الأمارة بالسوء.  

ولكن انتم وقرن الشيطان احد جنود ابليس في الأرض ...واركان ابليس هو انتم من تفسدون في الارض..

واما جنود الإمام المخفي دولة الله هم جنود الله في الأرض الذين يقهروكم ..في كل عصر وزمان.

الصراع اليوم بين دولة ابليس وجنوده..

امريكا وجنودها..

وبين دولة الله ..إيران وجنودها ...

اللهم اجعلنا مع دولة الحق.

ونبرأ من دولة الشر..

 

والحمد لله رب العالمين

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شهر أيار شهر العمال..!
البقيعُ..ومقابرُ أُخرى..!
ماذا تعرف عن الشورجة أو الشورچة ؟!
بصمات القائد..!
نهاية حقبة وبداية أخرى..!
حظر التطبيع لايكفي لوحده..
قانون تجريم التطبيع ألتفاتة صحيحة
أيام قادمة صعبة جداً على العراقيين..
هل سمعتم بالقانون الجديد "ممنوع الكلام"؟!
تعاطف شعبي واسع مع النائب باسم خشان        
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 80.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك