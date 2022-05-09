المقالات

مبادرات في مرمى الاهداف


قاسم الغراوي ||   من المقلق ان تستمر العملية السياسية وتشكيل  الحكومة بمنعطف خطير اذا نتابع مقترح يقابله مقترح ومبادرة تقابلها مبادرة ولازالت الاجواء مرتبكة والطرقات الى الحلول غير ممكنة بين طرفي اللعبة الاساسية الخصمين من نفس المكون السياسي وكاننا في سؤال مدرسي ؛ قارن بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لنجد البون واسعا وكل له رؤيته في ادارة السلطة وقراءته للمشهد السياسي القادم . ان كثرة المبادرات للاسف لن تسر رغم انها تنهي هذا الغلق و لكنها تضع اشارة عدم المرور نحو الطرق المفتوحة للحلول لسبب ان الاطراف المتقابلة ترفض المبادرات بشكل مضاد وان كانت نافعة وتجد ارضية مناسبة للحلول المعقولة وكاننا في تحدي من يكسر الاخر ليفرض مايريد  . الاصرار لاي فضي الى نتيجة بل يعقد المشهد السياسي ويضع كرة الحلول في فضاء خارج الملعب العراقي السياسي وان نار  المطبخ السياسي وطريقة طبخ الحلول الضارة ستسمم العملية السياسية وتجهض عملية الاستقرار وتغيب الحلول في بلد لازال شعبه يعاني ولازال وهو يرتجي حلولا لحياته الصعبه في ظل التنافر بين الاحزاب وقادتها. كم من الوقت نحتاج لننتهي من هذه المساجلات والتحديات والخلافات مع غياب الرؤيا الحقيقية والاتفاق بعيدا عن فرض الارادات في ظل ظروف معقدة يمر فيها البلد والشعب وهو ينتظر الكثير من الحكومة القادمة التي تمر بمخاض عسير بفعل عدم الاتفاق على صيغة ادارة الدولة والصراع بين اعمدة المكونات السياسية .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المهم نفسي!
المنظومة الأخلاقية
مبادرات في مرمى الاهداف
البنطال الممزَّق..!
رحل ابو مريم فجأةً دون وداع..!
التصحر العراقي والتطرف المناخي
عزيزي الكويتي..!
إلى الشامتين بالموت: "الأنصاري" يموت وأنتم ونحن على هذا الطريق
الإطار التنسيقي يبادر والتحالف الثلاثي يبتعد’’
الحرّية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك