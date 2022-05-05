اصمت فأنت بهيمة..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي || يتفشى في الجزيرة العربية الجهل وياليت الجهل البسيط وإنما الجهل المركب الذي يحسب صاحبه أنه مفكر عبقري وصاحب رأي سديد، لكنه في الواقع هذا الصنف من البشر بهائم بشرية لاتميز بين الحق والباطل، كانت عندنا مزرعة بالعراق وربينا بها بعض الحيوانات الأليفة والكلاب والقطط …..الخ عندما تحسن المعاملة مع الحيوانات تقوم هذه الحيوانات تفهم وتتقرب إليك، عندما كنت طفل قمت في تربية كلب، في منتصف سببعينات القرن الماضي، كلب وفي، بعد إكمال دراستي وقعنا في حروب صدام الجرذ الهالك، كنت اتأخر سبعين يوما عندما أنتي إلى البيت عادة باليل ونحن نسكن بمنطقة زراعية خارج مدينة الحي على ضفاف نهر الغراف في كيلومتر، كان سائقي التكسيات بالعهد الجميل يغلق باب بيته مع غروب الشمس، اضطر اذهب لبيتي سيرا على الأقدام، يهاجمني الكلب، مجرد اصيح عليه، يأتي مسرعا يشم حذائي ويتمرغ بالتراب، ويذهب إلى البيت مسرعا يطرق باب غرفة والدتي رحمها الله ليبلغها خبر وصولي، أعمار الكلاب مابين ١٥ سنة إلى ٢٠ سنة، لازلت أحتفظ بصورة تذكارية إلى كلبي الجميل الذي هو أفضل من صدام جرذ العوجة وكل دولته السابقة من العناصر الإرهابية التكفيرية البعثية الوهابية المجرمة. هذا الكلب الوفي احبني واحب عائلتي وجيراننا، على عكس الكثير من البشر تجده يبيع ضميره ويناصر الحاكم الظالم ضد ابناء مجتمعه وبيئته، من المؤسف تجد كتاب وصحفيين مرتزقة يكنون كل الحقد إلى كل بني البشر الشرفاء الرافضين للذل والخنوع والانبطاح خدمة للحاكم الظالم الذي صنعته دول الاستعمار لضرب الشعوب العراقية وسرقة الثروات وإعطائها للاستعمار القديم والذي أصبح استعمار حديث يتكلم عن نشر الديمقراطية والحرية ورعايتها بالعالم، ترامب أعلنها صراحة أن دول الخليج أبقار حلوبة له ……الخ. مرتزقة أنظمة الخليج البدوية التي صنعها الاستعمار يتكلمون وكأنهم في دول ديمقراطية وليس كعبيد إلى أنظمتهم البدوية المتخلفة، ومن الأمور الممتازة بريطانيا تنشر كل الوثائق القديمة بعد مرور مائة عام عليها وتم نشر كيف عبدالعزيز آل سعود وقع إلى بلفور انه لا يمانع من إعطاء كل فلسطين لليهود المساكين، الإعلام البدوي من دول الرجعية العربية يهاجم كل القوى الرافضة للتطبيع مع بني صهيون، أحد البهائم البشرية من فصيلة العبيد يقول انا كتبت مقال في يوم الأحد الماضي عن كذبة «المقاومة والممانعة» ويتطاول هذا العبد الذليل على أشخاص هم بقمة البطولة والصمود ورفض الانبطاح، يقول هذا الحيوان أن المقاومة والممانعة وهي كذبة قديمة مستمرة، تهبط وتصعد كأسعار البورصة، اعتماداً على الحملات المستمرة، واستغلال الرأي العام، وهو متقلب كالطقس. أقول إلى هذا السفيه العبد الخانع اذا كانت القوى المقاومة والممانعة كذبة فما الذي قدمتوه أنتم إلى قضية العرب والمسلمين غير التطبيع المجاني واحياء ذكرى قتل الجنود الصهاينة الذين احتلوا أرض الشعب الفلسطيني في عواصم بلدانكم الخليجية، أقول إلى هذا البهيمة ومعه فيالق المطبعين من بعثيين ووهابيين مع بني صهيون، وبعد أن انفضحت علاقات دولكم بفضل إجبارهم من قبل حلابهم المستر ترامب للإعلان بشكل علني بوجود علاقات صداقة ما بين دول الخليج وبني صهيون، اقول لهؤلاء الخونة لو فعلا إيران والمقاومة يستغلون قضية فلسطين إلى التمدد في العالم العربي، لو تتخلى إيران والقوى المقاومة عن قضية الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته، فتعود إيران لحقبة نظام الشاه الراحل تكون شرطي الخليج وتنتهي قوانة حصول الشيعة العرب على حقوقهم بالمشاركة بالحكم في الاحتلال الإيراني واتهام الشيعة بالعمالة ولتم إعطاء الذهب إلى إيران ومفاتيح المنطقة وإجبار قادة التطبيع من دول البداوة الوهابية على أن يكونوا خدماً لها ولتم إنهاء ظاهرة تكفير الشيعة والافتراء عليهم وقتلهم…..الخ. يقول أحد البهائم يقول( مثلاً مرحلة الجهاد الزائف بأفغانستان)، من الذي صرف مليارات الدولارات ونقل أفواج المتطوعين من أسامة بن لادن إلى أيمن الظواهري إلى عبدالله عزام إلى أفغانستان، ألم تكن الحكومة السعودية وبإشراف من قبل تركي الفيصل والذي هو اعترف بنفسه عبر وسائل الاعلام، وخضتم حرب بفتوى مفتي مكة والحرم النبوي لمجاهدة السوفيت نيابة عن حروب الناتو الباردة والساخنة، تطرق لقضية غزو صدام الجرذ للكويت، أنتم من دعم صدام الجرذ بحرب الثمان سنوات وارتد عليكم، رحم الله السيد الخميني في إحدى خطبه قال دعم دول الخليج إلى صدام أشبه بتمساح يقوم في ابتلاع دول الخليج وهذا ماحدث وكانت السبب الرئيسي إلى قيام ابن لادن وفصيلته من شيوخ الوهابية في تبني مشروع «إخراج المشركين من جزيرة العرب» السبب معظم قادة حركة الإخوان المتوهبين يعتبرون صدام الجرذ مثلهم الأعلى وصنمهم وعبدالله المؤمن، رأينا زيارة علي بلحاج إلى صدام الجرذ بغزو الكويت واقترح عليه بوضع الله اكبر على العلم العراقي واسماه في عبدالله المؤمن وأصدر فتوى الجهاد ضد الغرب وكان ثمنها حرق الشعب الجزائري، يقول هذا السفيه (وبعدها إرهاب «القاعدة») القاعدة وداعش تمثل الفكر الديني الحقيقي للمؤسسة الدينية الوهابية، وأضاف هذا الإمعة( والغزو الأميركي للعراق، وحرب لبنان «المغامرة» 2006). غزو العراق تم بدعم دول الخليج والجيوش الأمريكية انطلقت من دول الخليج الكويت والسعودية واستخدمت القواعد الجوية في قطر والإمارات والبحرين والسعودية والأساطيل البحرية للتحالف كانت في مياه دول الخليج، وهل نسيتم اصدار ٥٥شيخ وهابي سعودي فتوى الجهاد بالعراق لقتل الشيعة في اسم مقاومة المحتل، حرب المغامرة التي سماها وزير خارجية نظام حكمكم البدوي الهالك كانت نتيجة المغامرة انتصار للمقاومة وفشل لقوات بني صهيون. يقول هذا الإمعة ( وحروب تجار الدم في غزة، التي أسميها دائماً معركة «صواريخ التنك»، إلى «داعش»، ووصولاً للكذبة الكبرى المعروفة بالربيع العربي، وأحداث لا تتسع المساحة لذكرها). شر البلية ما يضحك، دول الخليج هم جزء مهم من حروب الناتو الباردة والساخنة، بشهادة وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم قال السعودية قدمت ٢٠٠مليار دولار لدعم العصابات الإرهابية وقال كانت هناك غرفة لإدارة الأحداث والتمويل والدعم تضم السعودية وقطر والإمارات وممثلين عن الناتو وبني صهيون ….الخ ونص الحوار موجود في اليوتيوب على شبكة الإنترنت، انا لست مدافع عن صواريخ تنك، لو كانت تنك لما اضطر بني صهيون لوقف عملياتهم في غزو قطاع غزة، أعلم يابهيمة عندما كان العربان يدعمون حماس والجهاد كان سلاحهم الحجارة فقط أما عندما عادت حماس مع المقاومة الان تمتلك صواريخ سميها ماشئت صواريخ تنك وانا لست مدافع عن حماس وأخواتها التي تورطت في إرسال الانتحاريين لقتل اهلنا بالعراق وسوريا. انا يساري ولست متحزب إسلامي لكن هناك حقيقة العامل المشترك لكل تلك الجماعات الرافضة للتطبيع هو رفض الذل والتطبيع، العجيب ان النظام السعودي أكثر الدول التي استخدمت المال في الإعلام، اشترت السعودية نصف أسهم وكالة رويترز وحولتها إلى وكالة لنقل الاخبار المفبركة لدعم التيارات الوهابية الإرهابية بالعراق وسوريا واليمن، ولي العهد اجتمع مع مدير فيس بوك السابق بيومها كتبت مقال نشرته بالصحف علينا أن نستعد فإن سياسة فيس بوك تتغير وتقوم في تكميم الأفواه وحضر الحسابات التي تهاجم الارهاب الوهابي وفعلا أصبح الفيس بوك يعاقب الكتاب والصحفيين ويغلق حساباتهم بسبب تعريتهم إلى الإرهاب الوهابي، في تويتر توجد حسابات سعوديين اذا تعمل على إعادة تغريدات تدعم النظام السعودي يعطون كل شخص ألف ريال سعودي، يقول هذا المستكتب ( والآن وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت أضخم ساحة إعدام، بحملة الاغتيال المعنوي). اقول لهذا البهيمة انتم من يستعمل أسلوب دفع المال لشراء الذمم، بل قرأت مقال لكاتب خليجي قبل عدة سنوات قال«للمثقف دور مهم في نزع التطرف، وغالباً لا يتم الاعتماد على هذا الدور بشكل كبير في الحالة السعودية». والسبب، بحسب ما قاله هذا الكاتب رفض البيئة المجتمعية الوهابية المدعومة من النظام السعودي العمل على اغتيال المثقف السعودي معنوياً أمام مجتمعه، الذي يرى في المثقف حالة مضادة للدين والعادات والتقاليد، ولنا بقضية اعتقال الشيخ حسن بن فرحان المالكي الذي دعا إلى إصلاح حقيقي إلى عقائد ابن تيمية التكفيرية النتيجة تم اعتقاله والحكم عليه بالإعدام، ولو فعلا آل سعود يريدون فعلا إصلاح لقاموا بدعم الشيخ حسن بن فرحان المالكي بدل من القيام في اعتقاله والحكم عليه بالإعدام. في الختام المستكتب قال في مقاله خلوني ساكت، قرأت مقاله وإذا به ترهات ويكتب لخداع البسطاء وغاية هذا العبد من الكتابة، للدفاع عن اسياده، يهاجم كل الشرفاء والرافضين للانبطاح ويعتبر وجود ناس مقاومة حالة نشاز، لأن هذا العبد تطبع في بيئة تلحس قصاع حاكم الجزيرة العربية من صناعة قوى الاستعمار. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 5/5/2022