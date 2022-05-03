المقالات

علاقات الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط

96 2022-05-03

فهد الجبوري ||

 

·        سناتور أمريكي يقول : سياسات بايدن تدفع الشرق الأوسط نحو التقارب اكثر مع الصين وروسيا

وحذر السناتور جيم رييش ، العضو البارز من الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية من أن علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط في " حاجة ماسة لإصلاحها "

تطورات العلاقات الأمريكية - الشرق اوسطية في سياق هذا التقرير الذي نشره موقع ميدل ايست آي يوم ٢٦ نيسان الماضي .

قال العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم رييش خلال جلسة استماع يوم الخميس أن علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها في الشرق الأوسط في " حاجة ماسة للعمل عليها وإصلاحها " .

وأشار " أن سياسيات ادارة بايدن الشرق اوسطية قد عززت من مزاعم فك الارتباط الأمريكي ودفعت شركائنا التقليدين نحو الصين وروسيا " .

وجاءت تصريحات رييش خلال جلسة اجتماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس والتي حضرها وزير الخارجية انتوني بلينكن .

وكان مفهوم الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط قد تعزز لدى الدول الإقليمية منذ فترة وذلك مع تركيز الولايات المتحدة على التهديدات التي تفرضها كل من الصين وروسيا ، لكنها قد تسارعت وتيرتها في ظل ادارة بايدن .

وفي الصيف الماضي ، سحبت الولايات المتحدة جزءا من انظمتها المتطورة المضادة للصواريخ من السعودية مباشرة بعد قيام الحوثيين بعدة هجمات على المملكة .

وبعد ذلك بقليل ، أكملت انسحابها الفوضوي من أفغانستان . وهذه التحركات قد أنذرت دول الخليج حول التزام الولايات المتحدة بحضورها العسكري في المنطقة .

وبالإضافة الى ذلك ، فإن محاولات ادارة بايدن لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع ايران ، احدثت رعبا وذعرا في إسرائيل وعواصم عدة بلدان عربية ، وكذلك لدى الجمهوريين في واشنطن ، وبين مجموعة صغيرة لكنها متنامية من الديمقراطيين .

والى جانب الخلافات حول صفقة الاتفاق النووي مع ايران ، فأن الروابط بين الولايات المتحدة والسعودية قد تأثرت بالنقد الذي توجهه واشنطن للسعودية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان .

وحتى مع قيام الولايات المتحدة بمواجهة الصين على المسرح العالمي ، قامت بكين بخطوات واسعة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسة في منطقة الخليج ، وهي اليوم المشتري الأكبر للنفط من المنطقة ، ولديها استثمارات كبيرة فيها .

والصين تساعد السعودية في تطوير صواريخها البالستية ولديها معها شراكات في عدة مشاريع نووية . فيما اقترب البلدان اكثر في تسعير بعض مبيعات الرياض النفطية بالعملة الصينية بدلا من الدولار .

وقريبا جدا ، اتخذت دول الخليج موقفا محايدا من الغزو الروسي لأوكرانيا ، مسجلة انتقالة في السياسة الخارجية اكثر استقلالية عن واشنطن ، مما عقد من جهود ادارة بايدن في عزل موسكو على المسرح العالمي .

كما أن الإمارات برزت كملاذ لرؤوس الأموال الروسية هربا من أضرار العقوبات الغربية ، فيما ردت السعودية طلبات أمريكية بزيادة انتاج النفط للمساعدة في تخفيض أسعار الطاقة ، وبدلا من ذلك أبرمت اتفاقية مع موسكو تنص على زيادة طفيفة في الإنتاج .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علاقات الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط
من هم اليبشة؟ !
العراق: إنموذج الدولة الرخوة...!
عندما نضيع في الفضاء..!
عبيد صدام والحنين الى عبوديته
الحشد الشعبي وضرورة الاستمرار
أبواق آل سعود الرخيصة وعدم الرضا على أمريكا
الاساس العلمي لتصريح لافروف عن " يهودية هتلر "
العيد وأشياء أخرى..!
شركة ويندوارد الإسرائيلية تتعهد بالرقابة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك