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صباح الخير لليَمَن، صباح الخير يآ فلسطين،


 د.إسماعيل النجار ||   في اليَمَن هَلَّ عليه عيد الفطر السعيد الثامن والدماء شلَّال، وهديرُ الطائرات لَم يهدأ! وأصوات القصف والإنفجارات لَم تَغِب عن صنعاء وباقي المحافظات، أما إلى واشنطن ترسل الرياض حقائب الدولارات، بينما إلى سماء الشعب الطيب الفقير ترسلُ المقاتلات، في اليمن السعودية تصنع الموت والدمار، وتتوسلُ وقفاً لإطلاق النار! بكل الأحوال فلا عدَّاد أيام الحرب قصير ولا حكم آل سعود باقي، فكل ما في هذه الأرض زائل إلَّا وجه الله العزيز الجبار، أما فلسطين أمسكَ مقاوموها بريشتهم وبدأوا برسم خريطة الوطن كاملة وليست مقسمة، والبداية كانت من غزة ولحقت بها جنين وكل الضفة الغربية المنتفضة، أما خارج الحدود عيون الصقور مفتوحة تراقب دبيب النمل في فلسطين، والجميع يهمسُ هيهات منا الذِلَّة، إن الصبح لقريب.   بيروت في...           2/5/2022
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