قناة الشرقية..إلى متى السكوت عليها ؟!

أحمد رضا المؤمن ||

قناة الشرقية والمؤسسات الضخمة التابعة لها والتي يرأسها جميعاً سعد البزاز كانت ولا زالت من أكثر القنوات جدلاً بسبب قوة تأثيرها على الرأي العام والشارع العراقي بشكل مدروس جداً يهدف إلى شيطنة كل ما يتعلق بالعراق ما بعد نيسان 2003 وتجميل ما قبله وإستهداف المكون العراقي الشيعي وبشتى الأساليب الإعلامية المؤثرة التي تعتمد غالبيتها على دراسة علم النفس والإجتماع ومعرفة ما يفكر به الآخر وما يحيط به من ظروف معقدة .

واليوم وبعد إنتهاء شهر نيسان 2022م أود أن أضع القاريء الكريم أمام نموذج يمكن لأي أحد الإطلاع عليه والتأكد منه بنفسه لا يتعلق بمنهجية قناة الشرقية في تسقيط وتشويه كل ما يتعلق بالدراما التي وصلت حداً غاية في الوقاحة والإستهتار بحق شخصية وتأريخ وثقافة وعقيدة المواطن العراقي الجنوبي (الشيعي) .

إنما يتعلق بمنهجيتها حتى بالإعلام الإلكتروني عبر وسائل قد تبدو بسيطة لكنها مؤثرة جداً بحكم قدرتها على الوصول إلى أوسع عدد يمكن تصوره وأقصد به البوستات التي تتضمن مانشيتات إنتقائية مدروسة بعناية في ترسيخ صور مشوهة وسلبية وتسقيطية ضد محافظات ومدن معينة هي المحافظات الشيعية في الوسط والجنوب تحديداً .

ورغم أن أغلب هذه الأخبار صحيح إلا أن التركيز على محافظات ومدن معينة بعينها وتجاهل محافظات أخرى يجعلنا نقف أمام حقيقة دامغة هي أن الإستهداف الإعلامي لهذه القناة هو إنتقائي وطائفي بإمتياز . فضلاً عن نوع الصور المختارة (المعادل الصوري) مع الخبر والتي تكون غالباً مُنفرة وسلبية ، بالإضافة إلى طريقة صياغة الخبر أو المانشيت .

ولنأخذ مثلاً ما نشرته منصات قناة الشرقية خلال المدة من 1 - 30 لشهر نيسان عن محافظة النجف الأشرف ، لنقرأ فيها :

- إعتقال تاجر مخدرات في النجف بعد إشتباك عنيف إستخدم فيه عائلته كدرع بشري

1/4/2022

- إنفجار عبوة قرب مكتب المرجع محمد اليعقوبي في النجف من دون خسائر

7/4/2022

- شرطة النجف : الإنفجار داخل بيت أحد رجال الدين سببه إنفجار "قنينة" داخل المطبخ

7/4/2022

- قتل "فأر" في محل بالنجف يتسبب بإندلاع شجار مسلح أصيب به 10 أشخاص بجروح

8/4/2022

- النزاهة تضبط مخالفات إدارية وقانونية في مشروع بقيمة 2 مليار دينار بالنجف

13/4/2022

- معلم في النجف يعنف تلميذاً من ذوي الإحتياجات الخاصة بإقتلاع جزء من شعره

17/4/2022

- طالب يحرق إعدادية النصر المركزية بسبب عدم دخوله الإمتحان الوزاري

18/4/2022

- الإعدام شنقاً لـ4 مدانين بجريمة قتل ضابط قرب قصر الثقافة في النجف

21/4/2022

ــــــــ