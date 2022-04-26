كيف اتخلص من الافكار السلبية في العقل الباطن؟!

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الشيخ محمد الربيعي || ▪️يعدّ اللاوعي أو العقل الباطن (بالإنجليزية: Unconscious) مجموعة من العمليات العقلية التي تحدث دون مستوى الإدراك الواعي، إذ يضمّ العقل الواعي؛ الأفكار، والمشاعر، والإدراك، والذكريات، في حين أنّ اللاوعي يحتوي على العديد من العمليات المُعقّدة التي تدخل ضمن نطاق اتخاذ القرارت والأحكام التي تُعالج خارج نطاق الوعي، إضافةً إلى الحدس المبني على الافتراضات، والخبرات المتراكمة، والمعرفة،ووِفقاً لسيغموند فرويد؛ مُؤسّس التحليل النفسي فإنّ العمليات اللاواعية قد تُؤثّر في سلوك الأفراد على الرغم من أنّهم لا يستطيعون تقريرها. يُمكن تشبيه العقل الباطن بجبل جليدي يطفو فوق الماء، إذ يُمثّل الجزء الواضح من الجبل الجليدي والظاهر للعيان الإدراك الواعي، أمّا ما لا يُمكن رؤيته من السطح والمغمور بالماء فيُمثّل العقل اللاواعي، والذي يضمّ كميةً هائلةً من الجليد، ويُشكّل الجزء الأكبر، إذ يُمكن اعتبار الأمور التي يَعِيها الأفراد قمّة الجبل الجليدي فقط، أمّا بقية المعلومات التي لا يدركها الأفراد والتي تُؤثّر في سلوكهم الحالي فهي واقعة في منطقة اللاوعي أو في العقل الباطن. ▪️ في العقل الباطن أثبتت الدراسات أنّ الإنسان يفكّر يومياً بـ 60000 فكرة تقريباً، بعضها أفكار إيجابية والبعض الآخر أفكار سلبيّة تؤرّقه إذا ما دارت في خُلدِه وقتاً طويلاً أو حلّلها أكثر من اللازم، لذلك فقد ركّز علماء النفسس والتنمية البشرية على ضرورة التخلص من الأفكار السلبية والتفكير بما هو إيجابي عوضاً عنها ليتمكّن كلّ شخص من السير وفق الخطّة الحياتية التي يرسمها لذاته، وفي مقالنا هذا سنتحدّث عن تعريف التفكير السلبي وكيفية التخلّص من المعتقدات السلبية لتقود حياتك بالشكل الذي تريد. ◼️ تعريف التفكير السلبي يعرّف التفكير السلبي على أنّه النظرة التشاؤمية للأشياء، وتقييم المواقف بصورة سلبية مبالغ فيها، وتأتي الأفكار السلبيّة نتيجة للمواقف التي تحدث للفرد في بيئة عمله أوأسرته أومدرسته، وتتزايد حدّتها إذا لم يكن الفرد على ثقة تامة بنفسه. ◼️ أسباب التفكير السلبي 1 / التهكّم والانتقاد السلبي الذي قد يتعرّض له الشخص من الوسيط المحيط به . 2/ ضعف الثقة بالنفس والخوف من الفشل في إتمام المهام الموكلة من قبل الآخرين. 3 / إجراء المقارنة بين الشخص وغيره من الأشخاص المتفوقين فيشعر بإحباط لعدم وصوله نجاحات وإنجازات الآخرين. 4 / النظرة التشاؤمية للأحداث والمواقف والتفسير السلبي لها. 5 / المخاوف والشكوك مما يحمله المستقبل. 6 / الاستماع للأغاني والأفلام الحزينة والانفعال العاطفي أثناء مشاهدتها أو استماعها. 7 / التركيز على أحداث العالم السلبيّة من حروب وكوارث وأزمات. ◼️التخلص من الأفكار السلبية 1 / اكتب أفكارك السلبية المتعلقة بجوانب حياتك المختلفة، مثلاً جانب الصحة، المال، العلاقات الاجتماعية، الشخصية، بعد تحديدك لتلك الأفكار فإنك تكون قد قطعت منصف الطريق. 2 / اكتب عكس كل تلك القناعات السلبية التي قمت بكتابتها سابقاً في ورقة أخرى. مثال: أنا إنسان فاشل، عكسها: أنا إنسان ناجح... إلخ. مزّق ورقة القناعات السلبية أو احرقها حسب ما تجده مناسب، عليك بتكرار هذه الخطوة - كتابة المعتقدات السلبية ومن ثم التخلص منها- ريثما تشعر بأنك لم تعد مقتنعاً بتلك القناعات وأنها أصبحت من الماضي اقرأ ورقة المعتقدات الإيجابية بصوت مسموع وكرّرها بشكل يومي، لا سيّما قبل النوم لأن العقل الباطن يظل يكرر ما يتم التفكير به قبل النوم مباشرة. 3 / توقف عن التذمر والشكوى وبأنك إنسان غير محظوظ، فكل ذلك سيؤدي لنتائج غير مرغوبة في واقعك. 4 / ابتعد عن السلبيين الذين يكررون العبارات السلبية والمحبطة، أو على الأقل كن مقتنعاً في داخلك بأن تلك أفكار خاطئة ولا داعي للتفكير بها. 5 / ركز على ما تريد، ولا تركز على ما لا تريد، أي أبقِ تفكيرك منصبّاً على هدفك ولا تجعل تفكيرك منصبّاً على مخاوفك وشكوكك، وكن واثقاً أن الأمور ستكون على خير ما يرام. اللهم احفظ الاسلام واهله اللهم احفظ العراق و شعبه