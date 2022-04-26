كون مگابل ما نطيه احنة أخوة هوبة ..

إياد الإمارة ||

والنعم من أخوة《هوبة آل الجهاد وآل الشهادة والتاريخ مزدحم بالشهود ..

انا عرفت أخوة《هوبة عاشرتهم بالهور و"الزور" أعرف تاريخهم، كرمهم، تدينهم، شجاعتهم، عفتهم، نجابتهم، قدرتهم على التحمل والصبر على المكاره ..

"علية وهوبة لزامة حد"

تلك الإهزوجة التي نقلها لنا الآباء عن شيخنا (الشيخ حميد الشيخ حمود الجابر الإمارة) وهو يتغنى بشجاعة أخوة هوبة وأخوة علية الذين يشكلون حلف عشائر الصيامر في محافظة البصرة قضاء المدينة وأخوة هوبة في قضاء المدينة شمال البصرة هم إمتداد المروءة القادمة عبر الفرات فراتا من ناصرية السعدون وناصر باشا العريقة ناصرية الشعر والأدب والخصال الحميدة والوعي والجهاد والولاء لمحمد "ص" ولآل بيته بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.

"كون مگابل .." ..

يا أخوة هوبة الكرام لن تكون "مگابل" يا نبل أمواج الفرات وطين الناصرية السومري الأصيل لأنهم لن يتمكنوا منكم بأن يقابلوكم وجها لوجه

الأهوار ومن "زور" إلى "زور" فوجدوكم تستأنسون بالمنية إستأناس الرضيع بمحالب أمه..

أخي أبو جعفر الجابري ألم تحدثني ونحن في قصبة "سيد يوشع" إن آل هوبة يستعذبون الشهادة شيوخا وشبابا، رجالا ونساء؟

ألم تحدثني عن أمهات "زفن" نعوش فلذات أكبادهن "بالهلاهل" إلى لحودهم شهداء أحياء؟

فكيف يأتوكم "مگابل" وهم آل غدر وجبن ونفاق؟

الناصرية معقل من معاقل الوعي والجهاد أرقت الطواغيت وأرعبتهم منذ فجر هذه الأرض الجديد ومنذ أن قدم الشر العصري فاغرا فاه بوجه هذه الأرض الخصبة ..

عرفنا في الناصرية الشهيد ابو حسين الخفاجي والشهيد ابو منتظر الأسدي "قمر شهداء المقاومة" عرفنا في الناصرية آل جويبر ونكهة دلال المقاومة الأولى ..

عرفنا في الناصرية المجاهد أبو أحمد الصالحي وابو عيدة الإسماعيلي والسيد أبو عباس الموسوي الذي كان لا يدعو في دعاء صلاة نافلة الغفيلة إلا طلبا للشهادة وقد رزقه الله الشهادة وهو يصك أسنانه مطبقا على أسرار المجاهدين الذين تركهم يترقبون عودته في "زور" السورة على مشارف قضاء الچبايش، لم يبح بأسمائهم حتى رحل شهيدا على العهد وقد أخبرنا ابو حميدة الأسدي بأنه رأى السيد الموسوي قبل صلاة الفجر وهو "يندهه" للصلاة ويخبره بأن عليهم التحرك سريعا على الرغم من أنه كان أمينا على أسرارهم.

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