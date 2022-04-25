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اصلاح رواتب المتقاعدين


  قاسم الغراوي ||   الى الساده رئيس و أعضاء مجلس النواب العراقي : لقد اطلقتم على الدورة البرلمانية الحاليه بأنها بداية  ( الاصلاح ) ، نتمنى ذلك مع محاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء ، والالتفات بحرص وجدية لحاجات الشعب ،لذلك نطرح ما يلي:  بعد تغيير النظام عام ٢٠٠٣ استحدثت فئات من المتقاعدين عدا المتقاعدين الذين كانوا عاملين في الدوله ، و الفئات المستحدثة هي :  ١- متقاعدي السجناء السياسيين . ٢ - متقاعدي عوائل الشهداء ٣ - متقاعدي عوائل ضحايا الأرهاب ٤ - متقاعدي جماعة رفحاء  و قد تم تحديد أدنى راتب لكل متقاعد من هذه الفئات ( مليون و مئتا الف دينار ) شهريا ، و حيث لا نعترض على ذلك و لا نشك بشرعية تعويض عوائل ضحايا الإرهاب او الشهداء او المتضررين من النظام السابق من السجناء السياسيين . و لكننا نرى الظلم و الإجحاف اضر كثيراً بمتقاعدي منتسبي الدوله الذين جعلهم الاهمال في مستوى خط الفقر فرواتبهم (٥٠٠ الف دينار ) شهرياً لا تسد نفقات الحاجات الضرورية رغم انهم الأساس في النظام التقاعدي و رغم انهم اكثر حاجة للرعاية الصحية بسبب تقدم العمر و ارتفاع أسعار الأدوية و المختبرات وزيادة اسعار المواد الغذائية  إضافة إلى مسؤولياتهم العائلية و الاجتماعية ومتطلبات الحياة اليومية والظروف الطارئة  .  و عليه نلفت نظركم إليهم و الى المادة (١٤) من الدستور التي اوجبت المساواة بين شرائح المجتمع العراقي فيما يلي نصها : ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو القوميه او الأصل اللون او الدين أو المذهب او المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ) فهل انتم على وعدكم في الإصلاح و اشاعة العدالة و انصاف هذه الشريحة و انتشالها من الفقر و الاهمال  ام ستنشغلون بامتيازاتكم والحصول على على مغانمكم الدنيوية وتنسون قواعدكم الشعبية التي اوصلتكم للسلطة .
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