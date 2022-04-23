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العدالة والانسانية والبطولة


  قاسم الغراوي ||   (الهي ماعبدتك طمعا في جنتك ولاخوفا من نارك ولكنني وجدك اهلا للعبادة فعبدتك) . الامام علي عليه السلام                   حينما نتحدث عن شخصية اسلامية كشخصية  الامام علي (عليه السلام) نقف عاجزين للالمام بها من كل الجوانب لكننا نسلط الضوء على الجزء اليسير من صفاته التي شهد له الاعداء قبل الاصدقاء  الا وهي الشجاعة والانسانية والعدالة ف علي بن ابي طالب ابن عم الرسول واولهم اسلاما وتصديقا بالرسالة النبوية رغم صغر سنة وهو اختيار رباني ليكرم الله وجهه وينزهه عن عبادة الاصنام وتلك فضيلة لم يسبقه اليها احد سوى رسول الله (ص) فكان مصانا من عبادة الاصنام ومؤمنا برسالة رسول الله وعارفا بالله. مايميز الامام علي (كرم الله وجهه )هو الشجاعة فهو رجل المهمات الصعبة الذي لايهاب الموت فهو سيف رسول الله الضارب في المعارك والحروب كيف لا وهو من تربى على يد رسول الله فزقه الشجاعة والعلم والانسانية والاخلاق ومما قال فيه الرسول الاعظم (ص) : ( انا مدينة العلم وعلي بابها كان عالما فقيها وشجاعا وورعا وزاهدا وامينا وانسانيا. لذا كثر مبغضوه وحاربوه ولم يهنا في خلافته وقد واجه تحديات كبيرة اولها تمرد معاوية على خلافته  والامام علي بن ابي طالب الخليفة الوحيد الذي تمت مبايعته للخلافة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ومع كون حصول الاجماع باختياره الا انه خطب فيهم قائلا :( انكم تريدوني لانفسكم وانا اريدكم لله). وهي رسالة واضحة للمجتمع بانه لايداهن ولايجامل على الحقوق والشريعة والدين اما الجانب المضيء الاخر في حياة الخليفة الامام  علي بن ابي طالب فهي الانسانية التي يتمسك بها  في التعامل حتى مع الخصوم اثناء الحروب كما ان توصياته الانسانية في التعامل مع الناس شهيرة وابرزها رسالته الى عامله في مصر مالك الاشتر بقوله :( يامالك الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق ) . وتعد هذه الرسالة وثيقة من وثائق حقوق الانسان التي صوتت عليها الامم المتحدة واعتبرته اعدل خليفة وحاكم على مر التاريخ لانه اعطى الحقوق لكافة الاديان والاقليات التي كان يحكمها. وهو الشخص الوحيد الذي ولد في بيت الله الحرام واستشهد في بيت من بيوت الله في المحراب وهو يصلي السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا .
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