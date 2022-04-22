المقالات

٣٠٠ آية في القرآن تتحدث عن مكانة أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب (ع)....


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

من أهم فضائل الإمام علي (ع):

شرف النسب، المولود الوحيد في بيت الله، تربى في حضن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ الصغر، لم يعبد الأصنام، أول مؤمن بالرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأول المصلين، النوم في فراش الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المبيت، صهر رسول الله (ص) بأمر الله، كاتب الوحي، ومرافق الرسول في جميع الأحوال، والمشارك في جميع الغزوات، دوره الأساسي في الانتصار العسكري للمسلمين وحماية الرسول (ص) خلال معركة أحد، قيام الرسول الكريم (ص) بتكريمه وتجليله وذكر فضائله مرارًا وتكرارًا أمام الصحابة وأعطى أمير المؤمنين أشرف الألقاب وأعلن ولايته يوم الغدير وقيام الإمام علي (ع) بتكفين ودفن والصلاة على الجسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... إلخ

وقد وردت آيات كثيرة في مكانة وفضائل أمير المؤمنين (ع) التي بلغ عددها حسب رواية ابن عباس ثلاثمائة آية سنذكر بعضها بإيجاز :

أ- آية التطهير

وهي جزء من الآية 33 من سورة الأحزاب: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}

وفقًا للعديد من المفسرين السنة وجميع المفسرين الشيعة، فإن أهل البيت هم (ع) الإمام علي (ع) وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) والإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع).

ب- آیة المباهلة

الآية 61 من سورة آل عمران: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ..}

يتفق علماء الشيعة ومعظم علماء السنة على أن المقصود من أَبْنَاءنَا، نِسَاءنَا وأَنفُسَنَا في هذه الآية  الإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع) وفاطمة الزهراء (ع) والإمام علي (ع)، بالترتيب، الذين كانوا مع الرسول (ص) في يوم المباهلة مع مسيحي نجران.

ج- آیة الاکمال

أي جزء من الآية 3 من سورة المائدة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}

حيث اتفق الشيعة بإجماع أن هذه الآية الشريفة نزلت يوم واقعة غدير خم، واتفق عدد من المفسرين والرواة السنة مع علماء الشيعة على يوم نزولها.   يمكن اعتبار هذه الآية والآية 55 من هذه السورة (آية الولاية) آيات تظهر ولاية علي بن أبي طالب (ع).

عندما نزلت آية الإكمال، أخذ الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) يد أمير المؤمنين (عليه السلام) ورفعه وأعلنه وليا من بعده.

د- آیة الولاية

أي الآية 55 من سورة المائدة: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}

بحسب كثير من المفسرين الشيعة والسنة، فإن هذه الآية التي تسمى آية الزكاة بالخاتم، نزلت لتبين مكانة أمير المؤمنين -عليه السلام- وكان ذلك عندما أعطى خاتمه لرجل فقير في سبيل الله أثناء ركوعه في الصلاة.

هـ ـ آیة الانفاق

اي الآية 274 من سورة البقرة: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}

كثير من المفسرين الشيعة وبعض المفسرين السنة يعتبرون هذه الآية نزلت في مكانة أمير المؤمنين.

و.  آية ليلة المبيت

الآية 207 من سورة البقرة: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ}

يعتبر المفسرون الشيعة والعديد من المفسرين السنة بأن هذه الآية نزلت لتبين مكانة الإمام علي (ع) ...

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام علي عليه السلام رحلة من المقام بمولده إلى المحراب بإستشهاده
سبيل الله وسبل الشيطان
الاغتيال الاخير..!
الإمام علي والحق!!
٣٠٠ آية في القرآن تتحدث عن مكانة أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب (ع)....
زوال الإعجاب بمعرفة الأسباب في سلاطين الأعراب .
هوّني عليكِ ياقدس، فالمنقذ آت..
خذلان الأمة لقائدها
من الألف الى الياء الحلقة العشرون ( الفضل )
مفترقات مسالك أهل الباطن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك