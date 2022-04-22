٣٠٠ آية في القرآن تتحدث عن مكانة أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب (ع)....

د.مسعود ناجي إدريس ||

من أهم فضائل الإمام علي (ع):

شرف النسب، المولود الوحيد في بيت الله، تربى في حضن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ الصغر، لم يعبد الأصنام، أول مؤمن بالرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأول المصلين، النوم في فراش الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المبيت، صهر رسول الله (ص) بأمر الله، كاتب الوحي، ومرافق الرسول في جميع الأحوال، والمشارك في جميع الغزوات، دوره الأساسي في الانتصار العسكري للمسلمين وحماية الرسول (ص) خلال معركة أحد، قيام الرسول الكريم (ص) بتكريمه وتجليله وذكر فضائله مرارًا وتكرارًا أمام الصحابة وأعطى أمير المؤمنين أشرف الألقاب وأعلن ولايته يوم الغدير وقيام الإمام علي (ع) بتكفين ودفن والصلاة على الجسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... إلخ

وقد وردت آيات كثيرة في مكانة وفضائل أمير المؤمنين (ع) التي بلغ عددها حسب رواية ابن عباس ثلاثمائة آية سنذكر بعضها بإيجاز :

أ- آية التطهير

وهي جزء من الآية 33 من سورة الأحزاب: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}

وفقًا للعديد من المفسرين السنة وجميع المفسرين الشيعة، فإن أهل البيت هم (ع) الإمام علي (ع) وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) والإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع).

ب- آیة المباهلة

الآية 61 من سورة آل عمران: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ..}

يتفق علماء الشيعة ومعظم علماء السنة على أن المقصود من أَبْنَاءنَا، نِسَاءنَا وأَنفُسَنَا في هذه الآية الإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع) وفاطمة الزهراء (ع) والإمام علي (ع)، بالترتيب، الذين كانوا مع الرسول (ص) في يوم المباهلة مع مسيحي نجران.

ج- آیة الاکمال

أي جزء من الآية 3 من سورة المائدة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}

حيث اتفق الشيعة بإجماع أن هذه الآية الشريفة نزلت يوم واقعة غدير خم، واتفق عدد من المفسرين والرواة السنة مع علماء الشيعة على يوم نزولها. يمكن اعتبار هذه الآية والآية 55 من هذه السورة (آية الولاية) آيات تظهر ولاية علي بن أبي طالب (ع).

عندما نزلت آية الإكمال، أخذ الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) يد أمير المؤمنين (عليه السلام) ورفعه وأعلنه وليا من بعده.

د- آیة الولاية

أي الآية 55 من سورة المائدة: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}

بحسب كثير من المفسرين الشيعة والسنة، فإن هذه الآية التي تسمى آية الزكاة بالخاتم، نزلت لتبين مكانة أمير المؤمنين -عليه السلام- وكان ذلك عندما أعطى خاتمه لرجل فقير في سبيل الله أثناء ركوعه في الصلاة.

هـ ـ آیة الانفاق

اي الآية 274 من سورة البقرة: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}

كثير من المفسرين الشيعة وبعض المفسرين السنة يعتبرون هذه الآية نزلت في مكانة أمير المؤمنين.

و. آية ليلة المبيت

الآية 207 من سورة البقرة: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ}

يعتبر المفسرون الشيعة والعديد من المفسرين السنة بأن هذه الآية نزلت لتبين مكانة الإمام علي (ع) ...

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