وهل يوجد إصلاح الفكر الوهابي الظلامي؟!  

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نعيم الهاشمي الخفاجي || ابتلي المسلمون في بريطانيا التي صنعت لنا فكر وهابي يفهم شريعة الإسلام بعقلية بدوية ومن خلال حاكم قبلي متخلف، جمعوا فقيه يفهم الشريعة بعقلية بداوة ومعه حاكم ظالم يحكم بعقلية قبلي متخلف، وزيرة خارجية السويد السابقة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصفت نظام الحكم السعودي بشكل دقيق، قالت يحكمون بطريقة عقليات القرون الوسطى رغم انهم مخلوقين في هذا الزمان، إجرام الوهابية يزداد ومستمر بقتل الدم البشري ولاعندهم حرمة لا إلى الشهور الكريمة ولا تردعهم وازع اخلاقي في عدم استهداف طلاب مدارس ابتدائي أو مسجد أو حسينية أو سوق شعبي، يوم امس تم استهداف طلاب مدرسة ابتدائية في العاصمة الأفغانية كابل وتم قتل اكثر من ٣٠ طفل ذنبهم الوحيد انهم من اقلية الهزارا الشيعية، يوم امس تم إبادة عدة قرى في نيجريا والنيجر في مذابح اجرامية نفذتها عصابات وهابية، شهرهم المفضل لدى الجماعات الوهابية في قتل المواطنين الذين ينظرون إليهم كفرة هو شهر رمضان، فعلوها بالجزائر طيلة عقد من الزمان كل ما يأتي شهر رمضان كل ما ترتكب جرائم قبيحة بذبح أطفال ونساء، كانت الجزيرة تغطي على الجرائم لأن المنفذون اخوان متوهبون تقوم قناة الجزيرة بالترويج أن الجيش الجزائري هو من يرتكب تلك الجرائم وايضا عرضوا أصوات قالوا لضابط منشق جزائري غايتهم للأسف التغطية على العصابات الارهابية، بوقتها كان عندي صديق عراقي ماركس اخذ شهادة دكتوراة في الأدب الروسي، بوقتها ترك الشيوعية واتجه نحو التدين، ذات مرة كننا في انتظار قدوم شهر رمضان، قال لي انتظر سوف تشاهد زيادة في جرائم ذبح الأطفال والنساء في الجزائر، فهلا حدثت جرائم قتل بشعة عام ١٩٩٧ سألته قلت له كيف عرفت وقوع جراىم، قال لي كل ما يأتي شهر رمضان تزداد جرائم قتل وذبح المدنيين في الجزائر. الإعلام الخليجي ومن خلال المستكتبين ومقدمي البرامج بقنواتهم الفضائية يتكلمون كثيرا عن الإصلاح، تم بث حلقات من برنامج في شبكة العربية هو برنامج (الندوة) مقدم البرنامج مستكتب سعودي معروف بتخلفه العقلي كان يوجه سؤال حول: الإصلاح أو التجديد الديني، ما الفرق بينهما، وما المطلوب منهما اليوم. المتابع إلى الإجابات والتي صدرت من ناس تم استضافتهم كاساتذة ومحللين قالوا الفرق كبير بين الإصلاح الديني والتجديد الديني، إذ الأول، وهو الإصلاح، يعني العودة التطهرية للأصول القديمة والنهل المباشر من النبع الأول، يعني هي مسيرة عكسية نحو الماضي السابق إلى ماكان عليه عصر السلف وفق سنة خالهم معاوية في الغدر والقتل وسفك الدماء هذه هي النظرة للتيارات الوهابية السلفية وهذه النظرة محصورة وتخص لوناً واحداً من امة الإسلام الحالية وهم الوهابية وحركات الإخوان المتوهبين، يحاول مقدم البرنامج أن هذه النظرة لدى الشيعة والسنة، ويقول وداخل السنة تلاوين أخرى من السلفيات كما داخل الشيعة، شر البلية مايضحك، تمسك الشيعة في مباديء اىمة ال البيت ع لايقاس بفهم الإسلام لدى الضال معاوية السافك الدماء والقاتل إلى عشرات آلاف الصحابة، ولايمكن مقارنة كذبة الإصلاح بالسعودية مع حركة الإصلاح الديني المسيحي التي أطلقها القس الألماني مارتن لوثر المتوفى 1546م، ونظيره الفرنسي جان كالفن المتوفى 1564م، نعم الإصلاح ينشيء في بيئة متعلمة واعية وبلا شك الإصلاح مرحلة مهمة نحو التغيير، لأن الإصلاح بالمعنى الحقيقي يجعل البيئة التكفيرية تقبل بالعيش المشترك، كيف يمكن أن تعمل إصلاح مع بيئة كلها وحوش كاسرة، الإصلاح يتم في تجريد الحيوانات المتوحشة من أنيابها وكذلك البيئة الوهابية تحتاج حذف فتاوى التكفير الى احمد بن تيمية أمام المفخخين وإصلاح فتاوى محمد عبدالوهاب بالدرجة الاولى، بريطانيا عندما صنعت الوهابية كانت تخطط لجعل العرب والمسلمين امم متصارعة يكفر بعضهم البعض الاخر، الاستعمار البريطاني كان يحتل مصر قبل اسقاطه للدولة العثمانية وعقد قاىد القوات البريطانية اجتماعات مع قادة العرب السنة ومن خلال مفتي مكة شريف علي لاسقاط الدولة العثمانية، بواسطة أدوات الاستعمار تم فتح حركة الإصلاح في الازهر، وحال وصول ال سعود للجزيرة العربية تم الغدر بشريف مكة والتخلي عن كذبة إقامة مملكة للعرب يكون شريف مكة هو ملك للعرب، تم دعم الوهابية وتمكين عبدالعزيز ال سعود، المال السعودي وهب الأزهر وقيادة حركة الإخوان البنا وسيد قطب، التطرف الوهابي دخل إلى شيوخ الأزهر، الشيخ المصري المجدد محمد عبده والقاسمي يعد من رجالات إصلاح توفي قبل الحرب العالمية الأولى وقبل تسليم الانكيليز الجزيرة العربية إلى الوهابية، تلاميذ الشيخ محمد عبده وصلهم المال الوهابي، حيث استعملت دول الخليج الوهابية في ضرب التيار القومي الناصري واضعافه بسبب مواقفه العدائية من اسرائيل، والمثير للسخرية ان مقدم البرنامج والمستكتب بالصحف السعودية ورغم لبسه لباس الإصلاح قد ذكر اسم شيخ ازهري الشيخ القاسمي يقول اتهم بالوهابية، لأن الشيخ القاسمي ومن تلاه من علماء الإصلاح كانوا ضد الخرافات الصوفية وعبادة الأضرحة ودروشة الأولياء، وأبدوا إعجابهم بالإصلاح الديني النجدي(الوهابية)، شر البلية مايضحك، كيف اعجبوا بالنموذج البدوي الوهابي النجدي ألم يكن رشيد رضا هو سمسار الوهابية في مصر وهو الذي دفع هدايا عبدالعزيز سعود إلى سيد قطب ونفسه رشيد رضا عندما رتب ذهاب سيد قطب الى الحج رتب اجتماعه مع عبدالعزيز ال سعود واقترح عليه تقبيل اياديه، فكيف يكون شكل ولون المال النجدي الوهابي، والمثير للسخرية هذا المستكتب استضاف شخصية وهابية طائفية لبنانية يكتب بصحف السعودية منذ ثلاثين سنة اسمه ا رضوان السيد، أستاذ بجامعة اسلامية لبنانية مدعومة سعوديا يعني وهابي، قدمه في شخص مستقل ومعتدل وكان رضوان السيد لم يكن لديه مذهب وكأنه ملاك نازل من السماء، واغرب نكتة ان رضوان السيد قال في الندوة الحوارية نحن بحاجة إلى الإصلاح ، وضرب مثل من الماضي وقال هناك رجال تجديد على قدر عالٍ من الجرأة، ضرب السيد المثل بعالمين من علماء الحنابلة الوهابية، وهما ابن تيمية وقبله أبو الوفاء بن عقيل، ابن تيمية هو مؤسس الفكر السلفي التكفيري فمؤسس فكر القتل والتفخيخ أصبح بنظر رضوان السيد مجدد ومصلح ومعتدل، ياسبحان الله، ابن تيمية أمام المفخخين والانتحاريين والقتلة، البشرية والعالم وأمة الإسلام في بوقتنا هذا، في أمس الحاجة للتجديد وتخفيف منابع الارهاب من خلال حذف فتاوى ابن تيمية وابن عبدالوهاب التكفيرية، ولو فعلا النظام السعودي يدعم الإصلاح لدعم الشيخ حسن بن فرحان المالكي الذي طالب بحذف فتاوى ابن تيمية التكفيرية النتيجة تم اعتقاله وإصدار قرار في اعدامه ولازال شيخ حسن بن فرحان كل يوم جمعة ينتظر يقطع رقبته السياف، هذا هو الإصلاح بالسعودية. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 20/4/2022