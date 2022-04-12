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أقوال بعض العلماء والباحثين الشيعة في الجماعة البترية


متابعة ـ علي عبد سلمان ||

 

🔴آية الله المرجع الشيخ محمد السند:

نجد ظاهرة من النفاق يمثل في البترية وهم من ينهج شعار التولي لآل محمد من دون التبري من أعدائهم، والبترية ظاهرة تلفيقية مزجيَّة مخلَّطة، وهم الذين يخلطون ويرومون إلى الوفاق بين ولاية أهل البيت عليهم السلام مع ولاية الشيخين

🔴آية الله المرجع السيد محمد صادق الروحاني

البتريّة : وهم الذين دعوا إلى ولاة عليّ عليه السلام ، ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ،

🔴 الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ جلال الدين الصغير

البتري هو الذي يُنزل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في منزلة أقل مما أنزلهم الله تعالى فيه فيبتر من مقاماتهم، وهو اصطلاح تم تداوله في زمن الإمامين الباقرين( عليهما السلام) وكان يُطلَق على من يوالي عليّاً (عليه السلام) ويقبل بما اغتصب منه او يترضّى على أعدائه أو يقبل بهم وعلى أي حال المصطلح يتسع ويضيق وأصله من يبتر عن أئمتنا حقاً

🔴 العلّامة فضيلة الشيخ علي الكوراني العاملي:

 ( البتريون ) وهم حركة تتبنى ولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) وولاية أعدائهم معاً ، بحجة الوحدة الإسلامية ! وقد سماهم الأئمة ( عليهم السلام ) البترية لأنهم بتروا أمر أهل البيت ( عليهم السلام ) الذي يقوم على الولاية والبراءة فبتروا البراءة !

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🟢وخلاصة أقوال علماء الشيعة (إجمالاً ) في البترية أنهم جماعة من مدّعي التشيع خلطوا ولاية علي بولاية أبي بكر وعمر فإذا وجدت جماعة ما فيهم هذه العلامة فاعلم انهم من البترية، وذكرت بعض الروايات أنّ عددهم قرابة 16 ألفاً قد عمّهم النفاق كلّهم يقولون : يا ابن فاطمة (اي للإمام المهدي عج) ارجع لا حاجة لنا فيك ، فيضع الإمام (أرواحنا فداه) السيف فيهم على ظهر النجف عشيّة الاثنين من العصر إلى العشاء ، فيقتلهم أسرع من جزر جزور ، فلا يفوّت منهم رجل.

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أقوال بعض العلماء والباحثين الشيعة في الجماعة البترية
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