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وقفة تدبر..


قاسم الغراوي *||   *كاتب /محلل سياسي  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الغالبية تقريبا من الناس يتبادر الى ذهنهم ان الهدف من الصيام في شهر رمضان المبارك هو الشعور بجوع الفقراء . والسؤال يطرح نفسة : ان الفقراء يصومون ايضاً فبمن يشعرون ؟ اقصد هنا ماتعود عليه الكبار في ايصال فكرة الهدف من الصوم للصغار بهذه الطريقة ولم اقصد المتنورين في الدين او الضالعين في الدراسات الدينية والمتعمقين فيها والمحتاطين والواعين للقيم الاخلاقية والانسانية في هذا الدين  . اعتقد ان ايصال الفكرة بهذه الطريقة يسلبها العمق الروحي  والمعنى القيمي والايماني اذا لايمكن ان نتكافل بمجرد الشعور بالفقراء والمساكين والمحتاجين مالم يكون هناك عمل وتطبيق للقيم الاسلامية التي امن الجميع بها . اكيد الشعور بالجوع والعطش يشعرك ببعض ماسات الغير الذين فقدوا الكثير في حياتهم ولكن الهدف من الصيام يتجسد في : التحكم بشهواتنا عموما ، ويساعدنا على تدريب النفوس على تحمل الصعاب ، واذا كان الصيام يمنعنا من شهوات حلال فانه بالتاكيد يمنحنا درسا في ترك الحرام والمعاصي في ايامنا العادية وبيسر والصيام يمنعك من الحلال المباح وانت تقول سمعاً وطاعة لله وهذا قمة الخضوع والاستسلام له . ان التسليم المطلق لله وهذا ماخلقنا لاجله بدون ان نجعل في فرض هذا الواجب اعتراض لنقوم به او لا ، الا مااجيز له الافطار لعلة . ومن الاهداف الاخرى التي انعم الله علينا به هو تجديد الصحة والنشاط فاثناء هذا الحرمان الكامل والمتكرر يومياً، لاحظ العلماء نشاط جسيمات بروتينية غريبة اسموها autophagisomes تتكاثر في كل انسجة المخ والقلب و الجسد وتكون اشبه بمكانس عملاقة تتغذى على اي خلية غير طبيعية تقابلها.  ونصحت الدراسه الامريكيين بعمل starvation  او ممارسة الجوع والعطش يومان او ثلاثه اسبوعيا من ٨ الى ١٦ ساعة . وهذا ماداب عليه رسولنا الاكرم صل الله عليه واله وسلم وعلى جميع الانبياء والمرسلين حيث كان يصوم الاثنين والخميس ،  وتوجد وظائف واهداف اخرى من الصيام ايضا . وعن الامام علي بن ابي طالب (ع) قال: صوم النفس عن لذات الدنيا أفضل الصيام. رمضان كريم
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