هل ان القرآن معجزة ؟ إذا كنت في شك تابع المقال للاخير

د.مسعود ناجي إدريس ||

اكتشف باحثون أمريكيون معجزة أبهرت العالم في تأثير كلمات وحروف القرآن الكريم على الدماغ البشري

يقول الله تعالى... {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسَارًا }

فإن كان في القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ونحن على يقين وثقة بأنه لا أحد أصدق من الله -عز وجل- {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللَّه قِيلًا}، فعلينا أن نهتم بالعلاج القرآني ليس فقط بالطب البديل الذي دل عليه كتاب الله فحتى حروف القرآن معجزة وقد تكون شافية وعافية لو أردناها بهذه النية، فثقتنا بالله هي التي تحتم علينا أن نوقن بهذه الآية.

ومن المعلوم للعالم بأسره بأن كتاب الله تعالى القرآن الكريم عربي اللغة وكلما تقدم العلم كلما ظهرت معجزات جديدة من القرآن الكريم تدهش العالم والعلماء. كما ويعتبر القرآن محط اهتمام أغلب علماء الغرب اليوم لاكتشاف معجزاته وتحليلها والاستعانة به على العلوم وقوانين الكون.

فهل يعتبر نص القرآن وحده معجزة؟ أم أن الاستماع له ولحروفه العربية معجزة أخرى تضاف إليه.

أفادت ابحاث جديدة أجريت على مجموعة من المتطوعين في الولايات المتحدة الأمريكية أن الاستماع للقرآن يتسبب في حدوث تغيرات فسيولوجية لا إرادية في الجهاز العصبي للإنسان فيساعد في تخفيف حالات التوتر النفسي الشديد. ووجد الباحثون أن لتلاوة القرآن أثرا مهدئا على أكثر من ٩٧ في المائة من مجموع الحالات وتم رصد تغيرات لا إرادية في الأجهزة العصبية للمتطوعين مما أدى إلى تخفيف درجة التوتر لديهم بشكل ملحوظ على الرغم من وجود نسبة كبيرة منهم لا يعرفون اللغة العربية وأظهرت الاختبارات التي استخدمت رسومات تخطيطية للدماغ أثناء الاستماع إلى القرآن الكريم أن الموجات الدماغية انتقلت من النمط السريع الخاص باليقظة اثني عشر وثلاث عشر موجة في الثانية إلى النسق البطيء ثمانية وعشرة موجات في الثانية وهي حالة الهدوء العميق داخل النفس.

لاحظ الباحثون أن الأشخاص غير المتحدثين العربية شعروا بالطمأنينة والراحة والسكينة أثناء الاستماع لآيات كتاب الله رغم عدم فهمهم لمعانيه وهذا من أسرار القرآن العظيم وإعجازه التي كشف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النقاب عن بعضها حين قال: 《ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده》

ويحاول فريق أمريكيون الآن اكتشاف أسرار موسيقى حروف القرآن بدراسة موجات ألفا ودلتا وتأثير كل منهما على الدماغ والتوتر والضغط وأمراض أخرى كثيرة يقول الله تعالى: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اَللَّه ۗ أَلَا بِذِكْرِ اَللَّه تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ}..