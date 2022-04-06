الإنسان ذكر في القرآن نحو 50 مرة فما هي تلك الآيات؟!

د.مسعود ناجي إدريس ||

الإنسان ذكر في القرآن في أكثر من خمسين مرة ووصفه الله بالكثير من الصفات ولكنها كلها صفات ذم ونقص ولم يسلم من هذا الذم إلا المؤمن العامل للصالحات.

ومن صفات ذم الإنسان في القرآن:

1- الإنسان ضعيف

قال الله تعالى : (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً). سورة: النساء. الآية: 28.

2- الإنسان كفور

قال الله تعالى : (قتل الإنسان ما أكفره من أي شئ خلقه). سورة: عبس. الآية: 17.

قال الله تعالى : (وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين). سورة: الزخرف. الآية: 15 .

قال الله تعالى : (وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور). سورة: الحج. الآية: 66 .

قال الله تعالى : (إن الإنسان لظلوم كفار ). سورة: إبراهيم. الآية: 34 .

3- الإنسان قتور

قال الله تعالى : (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا). سورة: الإسراء. الآية: 100.

4- الإنسان هلوع أي جبل على الضجر فلا يصبر على البلاء. والهلع: هو أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه.

5- الإنسان جزوع. أي يجزع وينخلع قلبه إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب من مال أو أهل أو ولد . ولا يلتزم بالصبر والرضا بما قدر الله.

6- الإنسان منوع أي : إذا أصابه الخير وحصلت له نعمة من الله من الغنى والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع والإمساك فلا ينفق مما آتاه الله ولا يشكر الله على نعمه وبره.

فيجزع في الضراء ويمنع السراء.

قال الله تعالى : (إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون…). سورة: المعارج. الآية: 19 – 35 .

7- الإنسان يطغى

قال الله تعالى : (كلا إن الإنسان ليطغى أن راءه استغنى). سورة: العلق. الآية: 6-7 .

8- الإنسان يريد الفجور

قال الله تعالى : (أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه). سورة: القيامة. الآية: 3 – 5 .

9- الإنسان يتضرع إلى الله إذا اصيب بضرر وإذا انعم الله عليه نسب النعمة لنفسه

قال الله تعالى : (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم). سورة: الزمر. الآية: 49 .

10- الإنسان ينسى ربه وقت الرخاء

قال الله تعالى : (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل). سورة : الآية .

11- الإنسان يؤوس

12- الإنسان فرح

13- الإنسان فخور كفور

(فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الانسان كفور). سورة :الشورى. الآية: 48 .

قال الله تعالى : (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولائك لهم مغفرة وأجر كبير). سورة : هود. الآية: 9 – 11 . ولم يسلم من هذه الصفات الأربع المذمومة إلا المؤمن الصابر العامل للصالحات.

14- الإنسان تسبب له النعمة الاعراض والبعد عن الله

قال الله تعالى : (وإذا أنعمنا على الإنسان اعرض ونئَا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا). سورة: الإسراء. الآية: 83.

وقال الله تعالى : (واذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون)

15- الإنسان كثير الجدل

قال الله تعالى : (ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا). سورة: الكهف. الآية: 54 .

16- الإنسان عجول

قال الله تعالى : (ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا). سورة: الإسراء. الآية: 11 .

قال الله تعالى : (خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون). سورة: ا37.الأنبياء.الآية: 37 .

17- الإنسان جهول

قال الله تعالى : (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا). سورة: 72.اب.الآية: 72.

18- الإنسان ظلوم

قال الله تعالى : (واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ). سورة: إبراهيم. الآية: 34 .

قال الله تعالى : ( وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا). سورة: 72.اب.الآية: 72.

19- الإنسان خصيم حتى لرب العالمين

قال الله تعالى : (أولم ير الإنسان إنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين). سورة يس.الآية77

قال الله تعالى : (خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين ). سورة:النحل .الآية: 4 .

20- الإنسان يذكر ربه وقت الحاجة والشدة

21- الإنسان يَضِل ويُضِل عن سبيل الله

قال الله تعالى : (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب النار). سورة: الزمر.الآية: 8 .

22- الإنسان لا يمل من دعاء الخير وسرعان ما ييأس ثم يقنط عندما يصاب بما يكره

قال الله تعالى : (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط). سورة: فصلت.الآية: 49 .

23- الإنسان جاحد لنعمة الله وفضله عليه

قال الله تعالى: (إن الإنسان لربه لكنود). سورة: العاديات.الآية: 6 .

24- الإنسان في أسفل سافلين إلا الصالحين

قال الله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون). سورة: التين.الآية: 4 – 7.

25- الإنسان خاسر

قال الله تعالى : (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات..). سورة:العصر. الآية:1-3.

فيا أيها الإنسان لا قيمة لك إلا بالإيمان وطاعة الرحمن ولا نجاة ولا سلامة لك الإ بالعمل الصالح والبر والإحسان ، تأمل في كلام الله وما بينه لك لتتطهر من صفات الذم وتخلع لباس الخسارة (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتوا صوا بالحق وتواصوا بالصبر) ، (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غيرممنون)، (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفورولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولائك لهم مغفرة وأجر كبير)، (إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون……) الآيات..

فالإنسان خاسر جاهل كفور كفار جحود منوع هلوع جزوع عجول يؤوس قنوط كنود فرح فخور خصيم مجادل .

إلا المؤمن العامل بالقرآن الكريم والمتبع لسيد المرسلين فهو متصف بأضداد هذه الصفات الممشينة ومتحليا بما يحبه الله من الصفات الطيبة الحميدة.

فاختر لنفسك يا عاقلا !!...

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