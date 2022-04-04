عمران خان نجا من مؤامرة عزله..

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نعيم الهاشمي الخفاجي || العالم سابقا كان معسكر شرقي وغربي، ومن نتائج الصراع الشرقي والغربي على منطقة جنوب آسيا، تم دعم الهند وباكستان لتصبحان دولتين نوويتين، الهند كانت محسوبة على السوفيت، وباكستان اتجهت نحو المعسكر الغربي عندما دعم المعسكر الغربي الجنرال الطائفي ضياء الحق لعمل انقلاب أطاح في ذوالفقار علي بوتو باني وصانع دولة باكستان مع زميله ورفيق دربه محمد علي جناح، بوتو ومحمد علي جناح شيعيان من المذهب الإسماعيلي، من بنى باكستان والهند هم المسلمون الشيعة الإسماعيلية والذين يعرفون في البهرة، ضياء الحق قام في إعدام ذو الفقار علي بوتو بدون اي ذنب ولكونه شيعي اسماعيلي وزعيم حزب ذو فكر يساري ديمقراطي، بقتل بوتو تم دفع باكستان نحو الناتو ووقع الغزو السوفياتي إلى أفغانستان وضياء الحق فتح باكستان للوهابية ولمخابرات الناتو في السيطرة على القرار السياسي الباكستاني، بعد مصرع ضياء الحق عادة عائلة بوتو للحكم والسعودية دعمت نواز شريف والحركات الوهابية لكن الجنرال برويز مشرف كسر شوكة مشرف واسقط نظام حكمه، تم اغتيال بناظير بوتو، ظهر للساحة السياسية الرياضي الباكستاني عمران خان المغترب الذي يقيم في بريطانيا، أيضا خان شيعي اسماعيلي، وقف مواقف ضد الهيمنة الغربية في جعل باكستان تابعة للغرب، مواقف عمران خان كانت واضحة يريد من باكستان صاحبة قرار مستقل، في أحداث أوكرانيا رفض الانصياع للمعسكر الغربي وتقرب نحو موسكو، هذا الموقف أثار حفيظة الناتو وحاولوا إسقاط عمران خان عن طريق الشبكات من ساسة باكستانيون من حزب الرابطة الوهابي وجنرالات الجيش، لكن عمران خان تعامل بحكمة مع محاولة الانقلاب المدعومة من الناتو للإطاحة به من منصبه، تم تهيئة اعداد نواب لاسقاط حكومة عمران الخان، وكانت الانظار تسير نحو يوم الأحد المصادف يوم الثالث من نيسان، لكن الذي حدث، خان دعا الشعب للنزول للشوارع، نزول الجماهير أعطت محفز إلى نائب رئيس البرلمان ليرفض اقتراح حجب الثقة عنه باعتباره مخالفا للدستور، خان طلب مت رئيس الجمهورية في حل البرلمان وفعلا أعلن الرئيس عارف علوي حل الجمعية الوطنية استجابة لدعوة وجهها عمران خان . وأعلن مكتب الرئاسة في بيان أن علوي «وافق على طلب رئيس الوزراء»، ما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في مهلة تسعين يوما. بعد إعلان حل الجمعية الوطنية عمران خان تكلم للشعب من خلال خطاب أذاعه التلفزيون «لقد أرسلت النصيحة إلى الرئيس لحل المجالس»، في إشارة إلى المجالس التشريعية. ودعا الباكستانيين إلى الاستعداد لانتخابات جديدة. قاسم سوري نائب رئيس الجمعية الوطنية في باكستان أسقط مؤامرة حجب الثقة عن عمران خان. حضرت جماهير غفيرة لدعم عمران خان حتى الشرطة الباكستانية قامت في اعتقال ثلاثة من أنصار حزب خان الحاكم، بسبب حماسهم في تأييد عمران خان والغاية إعادة الهدوء للشارع الشعبي. صرفت مليارات الدولارات لشراء ذمم نواب لكي يصوتون بحجب الثقة، بحيث «حركة إنصاف» الداعمة لعمران خان خسرت نواب حزب الذين يمثلون له غالبيته البرلمانية، في الأسبوع الماضي حيث أعلن أن نواب الحزب المتحالف مع حركة إنصاف والذين لديهم سبعة نواب سيصوّتون إلى جانب المعارضة وبذلك تخسر حركة إنصاف الغالبية في الجمعية الوطنية الباكستانية. نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم سوري، الذي ترأس جلسة اليوم الأحد قال إن اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء مدعوم من قوة أجنبية، سبق ذلك أن عمران خان أعلن قبل عدة ايام ان هناك تدخل الولايات المتحدة في مساعي الإطاحة به. كما وصف نائب رئيس البرلمان الباكستاني سحب الثقة من رئيس الحكومة بأنه غير دستوري، ومخالف لمضمون المادة الخامسة من دستور البلاد. رئيس الحكومة خرج منتصرا من المعركة لينصح رئيس البلاد عارف علوي بحل البرلمان، داعيا الباكستانيين للاستعداد لانتخابات مبكرة وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مليارات الروبيات التي تم إنفاقها على شراء أصوات النواب سوف تضيع، ونصح أولئك الذين أخذوا الأموال بالتبرع بها لدور الأيتام والفقراء. عمران خان خاطب شعبه بالقول استعدوا للانتخابات، لن تقرر أي قوى فاسدة مستقبل البلاد. وقد أعلن وزير الدولة للإعلام والإذاعة، فروخ حبيب، أن الانتخابات الجديدة ستجرى في غضون 90 يوما. أن الرياح جرت في المعركة السياسية ا في باكستان، لصالح سفينة عمران خان الكبيرة، يستمد شرعيته من شعبه، أن خطاب خان للشعب في وجود مؤامرة خارجية، وخروج الجماهير المليونية لدعمه أقنع رئاسة البرلمان بوجاهة رأي السيد عمران خان وصحة كلامه. ويتولى خان، وهو بطل لعبة الكريكيت الشهيرة في باكستان، زعامة حركة إنصاف محتفظا بتاريخ سياسي مميز بعد أن أصبح عضواً في الجمعية الوطنية من عام 2013 إلى عام 2018، وهو المقعد الذي فاز به في الانتخابات العامة عام 2013. اشتهر الزعيم السياسي بمناهضة حكام باكستان السابقين، مثل برويز مشرف، وآصف علي زرداري، ومعارضته للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. نختم مقالنا في تغريدتين إلى المفكر اليساري المصري الصديق سامح عسكر سبق جلسة الجمعية الوطنية الباكستانية قبل ليلة من حجب الثقة بالقول( ‏رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" يدعو الشعب الباكستاني للتظاهر غدا والثورة على النفوذ الأمريكي في بلاده ودعوة الولايات المتحدة لعزله.. ثورة خان سوف تكون موجهة ضد الجيش الباكستاني الذي أعلن دعمه اليوم لأمريكا ومعارضته لروسيا، وضع يشبه مقدمات الثورة الإيرانية سنة 1979 فهل ينجح https://t.co/ec3dnzPiGp‎. اضاف سامح عسكر التغريدة التالية بعد حل الجمعية الوطنية بالقول، ‏عمران خان بيلعب بالبيضة والحجر، أعتقد بهذه التغريدة ضمن أصوات ثلث الشعب الباكستاني الذين يقدر عددهم ب 40 مليون مواطن على المذهب الشيعي، إضافة لمتصوفة باكستان وهم عموم سنة الجماهير.. لكنه سوف يغضب سلفية باكستان بشدة ويفقد دعم المتشددين السنة داخل الدولة الذين ربما يكونوا أقلية). تغريدة السيد عمران خان في ليلة حجب الثقة عن حكومته، ومطالبة أمريكا خان عبر سفير بلاده في أمريكا في ترك روسيا وكل دولة لا تحبها الإدارة الأمريكية حيث نشر على حسابه التغريدة التالية ( في كربلاء ، وفي مواجهة عدو يفوقهم عددًا ، ضحى الإمام الحسين عليه السلام وأتباعه بحياتهم ليُظهروا للناس الفرق بين الحق والباطل .اليوم نحارب من أجل الحقيقة والوطنية ضد الباطل والخيانة). نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 4/4/2022