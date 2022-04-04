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شهر التمحيص


الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ]

يعتبر شهر رمضان المبارك ، من مواطن التمحيص للانسان ، و هذا ما دونه الامام علي بن الحسين  ( ع ) في دعائه لاستقبال شهر رمضان المباركة .

مؤكدا ان من ضمن خصائص هذا الشهر الكريم انه شهر التمحيص .

ما هو التمحيص ؟

 التمحيص :  و هو تخليص الشيء مما فيه من عيب ، و ربّما أُريد منه التطهر والتزكية، وربما أريد منه الابتلاء والاختبار، وقد يكون الثاني مقدمة للأول.. وفي ضوء هذا يكون الشهر المبارك مدخلاً للنفاذ إلى داخل الإنسان ليقتلع جذور الفساد فيه، ليحصل على خلاصه الروحي من كلّ ذلك، أو يكون حركةً في الفكر والمراقبة والمحاسبة، في ما يحركه الإنسان من كلّ النوازع الذاتية التي قد تطوف به في أجواء متنوعة مما يرهق روحه أو يثقل قلبه أو ينحرف به في سبل الضلال، ليعود الإنسان خفيفاً من تلك الأثقال، متحرراً من كلّ الأغلال، متوازناً في الخطّ المستقيم.. وذلك في تلاوة كتاب الله الذي يجد فيه كلّ مفردات الحقّ والخير، وفي الانفتاح على الدعاء الذي يصله بالله من أقرب الطرق، وفي صلاته التي تعرج فيها روحه إلى الله في رحلة الإيمان.

وهكذا يوحي هذا العنوان للشهر المبارك بأنّ الله لا يريد للإنسان أن يعيش الغفلة عن نفسه، فيترك للنوازع الخبيثة أن تسيطر عليها، بل لا بدّ له أن يلاحقها بالمحاسبة والمجاهدة، بكلّ الوسائل الممكنة التي تصل بالإنسان إلى إخراج كلّ المشاعر والأفكار الخبيثة منها.

فهل ياترى كان لمؤمن هذا الشهر فعلا مترسخة مبادئه في ذاته من اجل ان يكون شهر التمحيص له ...

السياسيون ...هل ستستفيدوا من شهر التمحيص لتحسنوا من سلوككم و افكاركم ، باتجاه بناء بلدكم و خدمة عباد الله الذين هم امانة في اعناقكم مصالحهم و ارزاقهم وابناؤهم جيلا بعد جيل ...

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و اهله

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