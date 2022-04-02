سبب تعثر الإصلاح الديني بالأزهر الوهابية..!  

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نعيم الهاشمي الخفاجي نجحت المخابرات البريطانية في الإشراف على تأسيس جماعات دينية منحرفة لخدمة المستعمر البريطاني في الهند والجزيرة العربية وإيران والعراق، اشرف وزير المستعمرات البريطاني المستر همفر على تأسيس الحركة الوهابية حسب ماهو اعترف بذلك في مذكراته التي سمحت وزارة الخارجية البريطانية بالاطلاع عليها، نجاح همفر استطاع الجمع ما بين فقيه يفسر الإسلام بعقلية وهابية متحجرة وهو محمد عبدالوهاب وبين زعيم قبلي وهو عبدالرحمن ال سعود مؤسس الدولة الوهابية الاولى، اعتاد المسلمون منذ عصر صدر الإسلام وإلى بروز الحركة الوهابية في القرن التاسع عشر على زيارة قبر النبي ص والأئمة والصحابة والصالحين، إلى أن ظهرت الحركة الوهابية التي صنعها المستر البريطاني همفر، تم وضع أحاديث ضعيفة من قبل الحشوية والمجسمة في اعتبار قبور الأنبياء والصالحين أوثان، وتكفير أهل القبلة، وقام أحمد بن تيمية في جمع تلك الأحاديث الضعيفة وبنى على صحتها ووضع أسس لعقيدة تكفيرية، وبقي الوضع لا قيمة إلى عقيدة ابن تيمية الضالة وبعد اثني عشر قرناً من الزمان حتى جاء قرن الشيطان ونفذ هؤلاء هذه الأحاديث الموضوعة على أنها تجديد للدين وبأموال البترول نجحوا في تجنيد أصحاب الأهواء والشهوات من علماء وكتاب ومفكرين وأنصاف قراء من الصحفيين والكل يتوحد على طلب الدنيا والريال السعودي منذ القرن الماضي فهدموا مقدسات الإسلام في جزيرة العرب على أنها أصنام وقد حاولوا هدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لولا ثورة العالم الإسلامي وهجوم إبراهيم باشا عليهم بجيوش مصر لإنقاذ الحرم النبوي الشريف من الهدم ولإنقاذ المسلمين هناك من الإبادة ومن الفكر المعادي للإسلام الذي نفذه ابن عبد الوهاب على أهل الجزيرة العربية خاصة أهل الحجاز, والذي يتابع فتاواهم يكتشف ان الوهابية تكفر تقريباُ العالم الإسلامي كله، ويستثنى من دار في فلكهم ودعم سياستهم المعادية للإسلام ومن دعى بدعوتهم المغلفة بستار الدين على الرغم من إعلان حكامهم سلفاُ وخلفاُ بأن اليهود أبناء عمومتهم ولا يجوز سبهم أو تكفيرهم لأنهم أهل كتاب، وفي المقابل ياليت علماء الوهابية وأولياء أمورهم يتعاملون مع المسلمين مثل تعاملهم مع اليهود لكان المسلمين والعرب في ألف خير . من أفعال الوهابية، هدم بيت رسول الله الذي ولد فيه وبنوا فوقه مراحيض ومكتبه وذلك لأنه صنم يقدسه المسلمون، هدم بيت أبي بكر في المدينة وفي مكة، هدم دار حمزة، هدم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، طمس كل مقابر البقيع وتسويتها بالأرض فأصبح لا يعرف قبر هذا الصحابي من ذاك، وفي نفس الوقت أبقوا على حصن خيبر وأحاطوه بأسلاك شائكة على أنه أثر ويعاقب كل من اقترب منه بسوء أو أذى والسؤال هنا لماذا تركوا هذا الأثر و طمسوا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. كل مشاكل العرب والمسلمين بسبب تبنى السعودية ودول الخليج نشر الوهابية ولعبت أموال البترول الضخمة في نشر الوهابية بكل اسقاع العالم العربي والإسلامي وفي أماكن تواجد الاقليات والجاليات الإسلامية في العالم الغربي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا ….الخ. الذي ادخل التكفير إلى حركة الإخوان المسلمين هم الوهابية من خلال تجنيد رشيد رضا الذي وهب مؤسسي حركة الإخوان البنا وسيد قطب من خلال الأموال التي بعثها عبدالعزيز آل سعود إليهم وتجنيد الوهابية لضرب المشروع القومي العربي الناصري فيما بعد. المال السعودي وهب الغالبية الساحقة من مشايخ الأزهر كالغزالي الذي أفتى في كفر فرج فوده وتسبب بقتله ظلما وعدوانا، لذلك أن قضية الأزهر والإصلاح الديني ليست وليدة اليوم، بل الأزهر الصرح الديني العلمي الكبير، الأزهر، بناه الشيعة الفاطميون الإسماعيليون، ليكون منبراً لبثّ الفكر الإسماعيلي التنوري وبعهدهم تعربت مصر وأصبح الإسلام هو الاغلبية في مصر، حيث كان خلفاء بني امية وبني العباس همهم الأول الحصول على أموال الجزية التي تدر عليهم أموال طائلة، إلى أن جاء الشيعة الإسماعيليون وعربوا مصر ونشروا الإسلام بها، لكنه تحوّل، بعد فترة نتيجة تآمر صلاح الدين مع الصليبيين في إسقاط الدولة الإسماعيلية الفاطمية إلى منصة لنشر وتدريس العلوم الدينية وفق المدارس السنية. وفي القرن الماضي تحول الأزهر إلى منصة لنشر الوهابية بعد بروز حركة محمد عبده وجمال الدين الافغاني. لكن هذا حديث الماضي، القريب منه الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، بعد اسقاطه لحكم الإخوان طالب في إحداث ثورة دينية تجديدية إصلاحية يقوم الأزهر، خطاب السيسي الشهير للأزهر في أول يناير (كانون الثاني) 2015، طالب في العمل على إصلاح الفكر الديني، عندما نتابع إلى حديث الإعلام الوهابي الخليجي تراهم يذرفون الدموع بالقول أن اصلاحهم يعيقه رماح الممانعين لأي تغيير أو تطوير في الجانب الديني، المعروف ان شيوخ المؤسسة الوهابية السعودية ينفذون مايريده منهم الحاكم وهو ولي الأمر المطاع، لايجوز الخروج ضده وان سلب مالهم وادمى ظهورهم بالسوط، القضية لاتحتاج صناعة مشروع طويل الأمد، إذا اصدر الديوان الملكي السعودي قرار يأمر شيوخ المؤسسة الوهابية في حذف فتاوى التكفير وتبني خطاب معتدل في اليوم الثاني ترى لغة شيوخ الوهابية تتغير تجاه الشيعة والمتصوفة ويصبح الخطاب الديني بين ليلة وضحاها خطاب وطني مقبول من عامة المواطنين بالشعب السعودي والخليج والعالم. المشكلة المتكررة، تعثر الإصلاح ليس بسبب رفض الشيوخ بالمؤسسة الوهابية في رفض الإصلاح وإنما الحاكم بالسعودية لم يصدر اوامره لشيوخ الوهابية في حذف فتاوى التكفير ونشر الكراهية، لاقيمة للمثقف العربي والمسلم في دول الرجعية العربية في طرح مبادرات من خلال كتابة مقالات على الورق، يطالب في الإصلاح الثقافي والديني، هذا الكلام بلا قيمة حين لايكون توجه لدى حاكم السعودية الملك وولي عهده في الطلب من شيوخ المؤسسة الوهابية في تبني مشروع حذف فتاوى التكفير، شيخ الأزهر أحمد الطيّب بسبب نشر السعودية الوهابية في مصر وتوهيب حركة الإخوان وكذلك توهيب الكثير من شيوخ الأزهر نفسه شيخ الأزهر أعلن انه يحتاج: لرقابة علمية قوية على المعاهد الأهلية المنتشرة فى ربوع البلاد، إذ إن المعلومات المتوفرة عنها أن من يقومون بالتدريس فيها يؤمنون في أفكار متطرفة، يعني افكار الوهابية. وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع السداسي الذي عقد بالنقب في إسرائيل والذي عقد قبل أيام أيضا كرر مطالبه الإصلاح الديني، فقال: نؤمن بأنه يتحتّم علينا نحن في الدول العربية ذات الأغلبية الإسلامية أن نقف في مواجهة الإرهاب الذي ينفذونه باسم الدين، وعلينا معالجة السردية الدينية المشوّهة للدين. كلام شكري إصلاحه يدور حول تقوية العلاقات مع الصهاينة وليس إلى إنهاء ظاهرة تكفير الوهابية إلى المسلمين، الذي يريد الإصلاح عليه في إصلاح تكفير أبناء المسلمين من قبل الوهابية ولا بأس نشر ثقافة التسامح مع الديانات الأخرى، شر البلية ما يضحك، أحد المستكتبين يتحدث عن الإصلاح الديني يقول( شعرت بالاشمئزاز الشديد، من انحدار الإعلام الغربي، والأميركي الأوبامي منه بوجه خاص، حين تجاهل الأفكار الرائدة والشجاعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حواره مع مجلة أتلانتيك الأميركية حول القضايا الدينية، وانشغلوا بتوافه الأمور). شر البلية مايضحك، انظروا إلى هذا المستكتب الذليل ينتقد الإعلام الغربي لعدم تسليطه على حديث ابن سلمان حول الاصلاح، أقول إلى هذا التافه ما قيمة الكلام بدون وجود إرادة صادقة من قبل ولي العهد السعودي في الشروع اليوم قبل غد في آن يأمر شيوخ الوهابية الذين يأتمرون بأمره في حذف فتاوى التكفير والكف عن نشر عقائد ابن تيمية عقائد سلاح الدمار الشامل، لا قيمة للإصلاح بدون تبني الحكومات وبالذات السعودية قرار بحظر فتاوى التكفير وإلا تستمر جرائم سفك الدم البشري وتزداد يوم بعد يوم وتستمر مسلسلات التفجيرات الانتحارية في آسيا وأفريقيا…..الخ. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 1/4/2022