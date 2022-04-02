اثر التفكير السلبي والتفكير الإيجابي على بناء الذات

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الشيخ محمد الربيعي || ▪️عرّف البعض التّفكير بأنّه كل ما يقوم العقل الواعي بفعله، وهذا يشمل العمليات الإدراكية، والحساب الذّهني، وتذكّر الأشياء كرقم الهاتف أو استحضار صورة معيّنة من الماضي وغيرها، ويُشار أيضاً إلى أنّ التّفكير هو الحوار الدّاخليّ المكثّف والموسّع، والذي يسمح بدمج المعلومات التي يحلّلها الدّماغ. من الجدير بالذكر أنّ الذّاكرة مليئة بالفراغات، ويقوم الإنسان بملئها عن طريق الرّؤية، والإحساس، والشّم، والتذوّق والاستماع؛ فإذا تم عرض صورة تم تغطيتها جزئياً على أحد الأشخاص؛ فإنّه سيقوم بعملية تفكير سريعة لمعرفة صاحب الصّورة إذا كانت تحمل صورة أحد أصدقائه المقرّبين أم لا، أمّا إذا كانت تحمل صورة أحد الأشخاص الذين لا يعرفهم جيداً فإنّه سيأخذ وقتاً أطول في مطابقتها مع أي نّمط تحتفظ به الذّاكرة، ويُشار أخيراً إلى أنّ عملية التّفكير هي عملية مقارنة الذّكريات المخزنة إمّا بمعلومات جديدة أو بذكريات أخرى مخزّنة أيضاً. محل الشاهد : ▪️التفكير السلبي التفكير السلبي هو عملية التفكير التي يميل فيها الناس للبحث عن أسوأ ما في الأمور، ووضع أسوأ السناريوهات الممكنة وخفض مستوى توقّعاتهم لأدنى حدودها، فيسبب التفكير السلبي المستمر ضغطاً هائلاً على الشخص ويضعه تحت مشاعر القلق والخوف والحزن . التفكير السلبي أخطر مما يتصور أي إنسان فهو يجعل الحياة سلسله من المتاعب والأحاسيس والسلوكيات السلبية والنتائج السلبية مثل: الأمراض النفسية والعضوية والشعور بالضياع والوحدة والخوف. ▪️مسببات التفكير السلبي ١=البرمجة السابقة. ٢=عدم وجود أهداف محدده. ٣=الروتين السلبي. ٤=المؤثرات الداخلية. ٥=المؤثرات الخارجية. ٦=العيشة في الماضى. ٧=التركيز السلبي. ▪️نتائج التفكير السلبي ١=مبدأ الهجوم أو الهروب. ٢=القتلة الثلاثة (اللوم والنقد والمقارنة) ▪️سلبيات قوة الفكر السلبي. ١ =تقوية الذات السفلى (ذات سلبيه لأبعد الحدود وتركيزها على المتعة والرغبات) ٢=التفكير السلبي قد يؤدى للإدمان إن لم يكن هو الإدمان ذاته مثل: (أنا فاشل وتعيس لا أحد يحبنى أشعر بالضياع والوحدة أريد مايخرجنى من هذه الدوامة سأجرب المخدرات) ▪️صفات الشخصية السلبية من الممكن لأى إنسان أن يخطئ ولكن السلبي هو الذي يتمسك بالسلبيات ويكررها حتى تصبح عادات. ١=الاعتقاد والتوقع السلبي: الشخصية السلبية تعتقد في الفشل أكثر ماتعتقد في النجاح وتتوقع الفشل مقدما. ٢=إنجازاته المهنية أو الشخصية ضعيفه ولايحقق إلا القليل من أهدافه: لأن الأفكار والاعتقادات السلبية لا تساعد الإنسان على التقدم والنمو بل بالعكس فهي تبعده عن تحقيق أي هدف من أهدافه. ٣=منعزل وغير اجتماعى وليس لديه أصدقاء: لا أحد يريد أن يكون حول شخصيه سلبيه وبما أن هذا الشخص يتكلم ويتصرف بالسلبيات فهو بذلك يبعد عنه الناس مما يسبب له الشعور بالوحدة والحزن. ▪️التفكير الإيجابي التفكير الإيجابي هو طريقة وأسلوب لتعزيز التفاؤل لدى الفرد، وبالتأكيد لا يعنى التفكير الإيجابي أنّ الفرد يعيش بعالم مثالي كقوس القزح لا تشوبه العراقيل والصعوبات، بل يعني الاستجابة للحالات والمواقف السلبية التي قد يتعرّض لها الفرد بإيجابية وتفاؤل. من المحتمل أن لا تستطيع التحكم في الظروف ولكنك تستطيع التحكم في أفكارك فالتفكير الإيجابي يؤدى إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابيه. ▪️تعريف التفكير الإيجابي هو مصدر قوه ومصدر حريه. مصدر قوه لأنه سيساعدك على التفكير في الحل حتى تجده وبذلك تزداد مهاره وثقه وقوه. مصدر حريه لأنك ستتحرر من معاناه وآلام سجن التفكير السلبي وآثاره الجسمانيه وسيلة فعالة للتغلب على الأكتأب. ▪️أنواع التفكير الإيجابي ١= التفكير الإيجابي لتدعيم وجهات النظر. ٢=التفكير الإيجابي بسبب التأثر بالآخرين: يكون الشخص إيجابيا لأنه تأثر بشخص آخر إيجابي أو حتى ببرنامج. ٣= التفكير الإيجابي بسبب التوقيت: لماذا تكون سلوكيات الناس أفضل في شهر رمضان وفي الأيام الروحانيه؟ لأن هذا التوقيت يكون له رابط روحانى عند الناس فيحسنوا سلوكهم للإيجابية لأن لا أحد يريد أن يغضب الله ويريد أن يكسب أكبر عدد من الحسنات. ٤= التفكير الإيجابي في المعاناة: بعض الناس عندما يصيبهم مرض خطير أو يفقد عزيزا عليه أو أحد اعضائه إلا أنه يمر بعدة مراحل نفسيه وتنتهى بالتقبل والتفكير الإيجابي والتركيز على الحل. ٥= التفكير الإيجابي المستمر في الزمن: هذا النوع من التفكير الإيجابي هو أفضل الأنواع وأقواها على الإطلاق لأنه لا يتأثر بالمكان ولا الزمان ولا المؤثرات بل هو عاده عند الشخص مستمره في الزمن. ▪️صفات الشخصية الإيجابية (رب إن من أعطيته العقل ماذا حرمته وإن من حرمته العقل ماذا وهبته) الامام علي ( ع ) . ١= التفكير بإيجابية اتجاه الاحداث من حوله وتقبل الاحداث السيئة ومحاولة تغييرها ٢= القيم العليا:الشخصية الناجحة تعيش بقيم عليا مهما كانت المؤثرات أو الإغراءات. ٣= الرؤيا الواضحة: الشخصية الناجحة تعرف ما تريد على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتعرف ماذا تريد؟ ومتى تريد؟ وكيف تحصل على ماتريد؟ وتضع خطط للتفيذ بمرونه تامه. ٤= الاعتقاد والتوقع الإيجابي: الشخصية الإيجابية تعلم قوة قانون الاعتقاد والتوقع. ٥= التركيز على الحل عند مواجهة الصعاب: الشخصية الناجحة تعرف جيدا قوة قانون التركيز وكيف أنه يلغى أي شيء آخر لكى يستطيع الإنسان أن يركز اهتمامه على مايريد. ٦= الاستفادة من التحديات والصعوبات: الشخصية الناجحة ليست فقط تركز على الحل بل تستفيد من أي تحد تواجهه وتستخدمه في التخطيط للمستقبل. ٧= لايدع التحديات والصعوبات تؤثر على أركان حياته: هناك سبعة أركان أساسية تسمى الأركان السبعة للحياة المتزنة وهي:الركن الروحاني والركن الصحي والركن الشخصي والركن العائلي والركن الاجتماعي والركن المهني والركن المادي. فلو واجه الشخص الإيجابي تحديا ماديا أو مهنيا فهو لا يدع هذا التحدى يؤثر على باقى الأركان. ٨= واثق من نفسه يحب التغيير وخوض المخاطر: الشخصية الناجحة تعرف جيدا أن التغيير شيء واقعى لذلك فهو يعرف مايريد من أهداف ويخطط لتنفيذها. ٩= يعيش بالأمل والكفاح والصبر:الشخصية الناجحة تعرف جيدا أنه لولا سعة الأمل لضاقت الحياة وأنه بدون الأمل يضيع الإنسان ويقع في مطبات التحديات والتفكير السلبي وتعرف أن الأمل هو البداية وبدون الفعل والكفاح لا يحدث التقدم وعندما تستنفذ كل الوسائل الممكنة فتصبر صبرا جميلا. ١٠ = اجتماعي ويحب مساعدة الآخرين:الشخصية الناجحة تتمتع بشخصيه محببه إلى القلب لما تتمتع به من إيجابيه يحترم الآخرين ويتعامل معهم بتقبل تام دون المحاولة في التحكم فيهم أو استغلالهم. ▪️قوة التفكير الإيجابي الحياة التي تعيشها الآن ليست إلا انعكاس من أفكارك وقراراتك واختيارتك سواء كنت مدركا لذلك أم لا ولو أخذت المسؤولية تكون قد بدأت الطريق إلى التغيير والتقدم والنمو . ▪️القوة الثلاثية هي جذور الإتزان والتفكير الإيجابي ولو فقد أحدهم يكون الإنسان عرضه للتفكير السلبي وهي تتكون من: الاول : القرار. الثاني : الاختيار. ثالثا : المسؤولية. لا يمكن الاستغناء عن أي جزء من القوة الثلاثة ولو حدث ذلك تكون النتيجة هي الخروج عن الاتزان والشعور بالضياع والوقوع في مطب القتلة الثلاثة فتلوم وتنقد وتقارن وتصبح أفكارك سلبية. اللهم احفظ الاسلام وشعبه اللهم احفظ العراق و شعبه